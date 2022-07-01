С какими ранениями на Донбассе работают военврачи, рассказал житель Харьковской области

Местные жители уже лучше любых специалистов знают откуда прилетел снаряд и какой он был марки

Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов медицинской службы Западного военного округа по оказанию медицинской помощи нуждающимся мирным жителям Харьковской области. Съемки проводились после очередного обстрела освобожденных от украинских националистов населенных украинскими и иностранными боеприпасами с кассетной боевой частью.

Местные жители уже лучше любых специалистов знают откуда прилетел снаряд и какой он был марки.

- Примерно в восемь утра начались взрывы, - рассказывает местный житель пострадавшего от обстрела украинских военнослужащих в Харьковской области. - Я своих затащил обратно в подъезд, в это время по стеклам прилетели осколки. Побежал туда, откуда шел дым. Первым прибежал на место. Увидел бабушку, что на велосипеде поранило, хотел помощь оказать, а у нее ранение не закрыть, вену порвало. Позвали меня к другому дому. Там сидит Юля. У нее два осколочных ранения в грудь, внутреннее кровотечение. Ни тампонов, ни тряпки. Слышу Света там плачет, прибежал, а она вот так сидит, у нее живот разорванный. Говорит Сережа, Сережа, а Сережа ее мертвый. Его сразу убило. Вышел на улицу, мальчик на скутере. Я ему говорю езжай, вызови военных врачей…

Вот с такими ранениями приходится сталкиваться военным врачам в ходе проведения специальной военной операции. В освобожденных населенных пунктах Харьковской области развернуты мобильные госпитали для оказания первой доврачебной и врачебной помощи мирным жителям.

Они укомплектованы для всех видов лечения высокотехнологичным оборудованием: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований, а также операций.

- Ведем круглосуточный прием граждан, как с болями бытового характера, так и с ранениями и травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, - показывает полевой госпиталь командир медицинского батальона.

Для доставки пострадавших под обстрелом российские военные медики используют бронированный санитарный автомобиль «Линза». После оказания помощи раненых жителей экстренно эвакуируют многоцелевыми вертолетами Ми-8 в больницы и госпиталя ДНР и ЛНР.

Также военные врачи полевых госпиталей выдают местным жителям лекарственные препараты, что в больших объемах поступают в рамках гуманитарной помощи из России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 220 мм реактивной системы залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции. Артиллеристы выполнили огневую задачу по уничтожению живой силы и укрепленных позиций, что находятся на расстоянии до 40 км всего за пять минут.

Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

«После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники», - заявил журналистам начальник расчета РСЗО «Ураган» военнослужащий Константин.