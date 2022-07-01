Военнослужащие Росгвадии получили медали и ордена за борьбу с украинскими националистами

Награждение военнослужащих прошло в Харьковской области, рядом с боевыми позициями

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены майор Аслан Т. и ефрейтор Анатолий П., медалью «За отвагу» - старший лейтенант Алексей Д.

Награждение военнослужащих прошло в Харьковской области, рядом с боевыми позициями, где они проявили героизм при выполнении боевых задач.

Ефрейтор Анатолий П. при проведении специальной операции по освобождению одного из населенных пунктов действовал в составе штурмовой группы. Под артиллерийским обстрелом противника росгвардеец занял выгодную огневую позицию и уничтожил группу пехоты. Затем ефрейтор Анатолий П. прикрыл эвакуацию раненого.

Майор Аслан Т. возглавлял головной дозор при совершении марша тактической группы. На пути движения колонны противник выставил засады. Благодаря грамотным и решительным действиям офицера, росгвардейцы обнаружили и уничтожили огневые средства противника, что позволило подразделению выполнить поставленную задачу.

В составе головного дозора, возглавляемого майором Асланом Т., отличился старший лейтенант Алексей Д. Этим же указом он награжден медалью «За отвагу».

Бойцы Росгвардии продолжают образцово нести службу в зоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Они несут боевое охранение, выполняют зачистки жилого сектора и лесных массивов от диверсантов и корректировщиков огня.