Том Круз хотел стать католическим священником. А стал «последней голливудской суперзвездой»

Знаменитому актеру исполняется 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судьба преподнесла Тому Крузу подарок к 60-летию. Фильм «Топ Ган: Мэверик», который три года не мог выйти в прокат (премьера бесконечно переносилась то из-за ковида, то по каким-то другим причинам), наконец вышел - и стал самым кассовым в его карьере: сборы в мировом прокате превысили миллиард долларов. Недавно Круз еще и стал почетным гостем Каннского кинофестиваля, где его осыпали почестями и говорили, какой он замечательный.

Все это, конечно, прекрасно, но цифра 60, как и слово «пожилой», с Крузом совсем не вяжется. Он казался воплощением молодости - благо, и выглядел большую часть жизни лет на 10-15 моложе паспортного возраста. Но в 60 уже не так легко участвовать в погонях и перестрелках (объявлено, что две части «Миссия: невыполнима», которые выйдут в 2023 и 2024 годах, станут последними). В 60 гораздо труднее сниматься в мелодрамах. Скоро придется переходить на совсем возрастные роли - а в них Круза представить не так легко.

Его иногда называют «последней настоящей кинозвездой» - последним человеком, который может привлечь зрителей в кинотеатры просто своим именем на афише. Это не совсем верно - есть, в конце концов, еще Леонардо ДиКаприо или Анджелина Джоли. Но действительно часто кажется, что Круз - один из последних героев старого Голливуда, в котором актерам, чтобы быть звездами, хватало только харизмы и улыбки, только мужественности и жизнерадостности. В котором звезды не рисковали связываться с сомнительными или смелыми проектами (а Круз рискует очень нечасто) и держали в тайне от зрителей свою личную жизнь (а Круз молчит о ней, как партизан).

«Том Круз — единственный молодой актер своего поколения, который готов пойти по стопам Гэри Купера, Джеймса Стюарта, Тайрона Пауэра и Кларка Гейбла» - писал о нем биограф еще в 90-е. Именно так и случилось, последнюю четверть века он один был как суперзвезды 30-х и 40-х годов. И больше таких актеров не будет.

Он казался воплощением молодости - благо, и выглядел большую часть жизни лет на 10-15 моложе паспортного возраста. Но в 60 уже не так легко участвовать в погонях и перестрелках Фото: кадр из фильма

«МОЙ ОТЕЦ БЫЛ САДИСТОМ И ТРУСОМ»

У него классическая американская биография «из грязи в князи». Мать была скромной, очень религиозной учительницей. Отец был инженером-электриком, придумал какой-то особенный лазер, мечтал внедрить его в производство и стать миллионером. Но у него ничего не получалось, и Том Круз с тремя сестрами рос чуть ли не в нищете, все время переезжая с место на место: отец искал денежную работу. Очень закрытый с журналистами, Круз в интервью отзывался об отце как о «сложном человеке», пока в 2006 году его неожиданно не прорвало: «Он был садистом и трусом. Если я что-то делал не так, он меня бил. Это было для меня большим уроком. Вроде бы передышка, он ласково с тобой обращается, ты чувствуешь себя в безопасности, а потом - бах! Я понимал: «С этим парнем что-то не так, не верь ему, будь осторожен, когда он рядом». Вот отсюда тревога». Но развод родителей - он случился, когда Тому было 11 - стал еще более болезненным переживанием.

Круза мучил не только отец - над ним издевались одноклассники во всех 15 школах, которые он сменил за 12 лет. Мальчик еще и не мог читать, потому что у него развилась дислексия («это было огромным ударом по моему чувству собственного достоинства. Помню, как я думал: «Я ненормальный? А что такое норма? И кто определяет, что это такое?») Он не был сильным, не был высоким (сейчас его рост - 172 сантиметра). У него не было близких друзей. Он то убегал из дома на поиски приключений, то подолгу сидел у какого-то лесного озера и думал. «Люди могут создавать свою собственную жизнь. Я видел, как моя мать создала свою, что и позволило нам выжить. Она работала в трех местах одновременно и говорила: «Прорвемся». И я решил, что я сам создам себя, стану тем, кто я есть, а не тем, кем я должен быть с точки зрения других людей. У меня есть на это право».

Поначалу Круз хотел стать католическим священником, год проучился в семинарии в Цинцинатти. Но понял: этот путь не для него. А еще он принял участие в школьной постановке мюзикла «Парни и девчонки», и играть на сцене ему неожиданно понравилось. Едва окончив школу, он отправился в Нью-Йорк, рассчитывая стать актером. Он давал себе 10 лет на то, чтобы добиться успеха, но прославился гораздо быстрее: сначала Франко Дзеффирелли позвал его на небольшую роль в фильме «Бесконечная любовь», потом Фрэнсис Форд Коппола утвердил на роль побольше в «Аутсайдерах». А потом вышел «Рискованный бизнес», комедия про старшеклассника, который остался дома один, решил вызвать проститутку, чтобы потерять с ней невинность, а в итоге они совместно разработали довольно пикантный бизнес-план. И после этого фильма, в 21 год, Круз вошел в число больших звезд. «В этот момент отношение ко мне резко изменилось, внезапно мне начали предлагать огромные деньги… А я думал: «Будь осторожен». После общения с отцом, который причинял людям боль, я знал, что не все желают мне добра».

Так уж сложилось, что изо всех людей он больше всего поверил адептам Церкви сайентологии (которую противники считают не церковью, а опасной сектой). Круз утверждает, что сайентология помогла ему и выстроить карьеру, и справиться с дислексией. Но именно с нею связано большинство скандалов, которые так или иначе касались Круза.

Первый брак, который он заключил с актрисой Мими Роджерс, был коротким и неудачным с самого начала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖЕНЫ РАЗВОДИЛИСЬ С НИМ, КОГДА ИМ ИСПОЛНЯЛОСЬ 33 ГОДА

Первый брак, который он заключил с актрисой Мими Роджерс, был коротким и неудачным с самого начала (Роджерс потом утверждала, что Круз отказывался заниматься с нею сексом и вообще подумывал уйти в монахи). Второй брак он заключил с актрисой Николь Кидман, своей партнершей по фильму «Дни грома». Родных детей у них не было, двоих они усыновили.

Ни Круз, ни Кидман не делились подробностями своей супружеской жизни с прессой, что дало поводы для самых разнообразных слухов. Круза подозревали в том, что он гей, а Кидман - лесбиянка, и брак организован с целью все это скрыть (супруги подали на газету, опубликовавшую статью, в суд, и выиграли дело). Другой таблоид опубликовал заметку о том, что на съемках фильма «Широко закрытые глаза» у них не получалось сыграть эротические сцены - пришлось нанимать секс-инструкторов, чтобы те рассказывали, как надо двигаться. Снова суд и снова опровержение… А потом, в 2001 году - внезапный, стремительный развод, о причинах которого и Круз, и Кидман до сих пор не говорят ни слова. Но в 2015-м один из бывших руководителей Церкви сайентологии, отрекшийся от нее, заявил, что развод был инспирирован «духовными отцами» Круза: им не нравилось, что Кидман, убежденная католичка, оказывает на мужа слишком большое влияние.

Второй брак он заключил с актрисой Николь Кидман, своей партнершей по фильму «Дни грома». Родных детей у них не было, двоих они усыновили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2006 году он женился снова, на актрисе Кэти Холмс. Объявляя о помолвке на ток-шоу у Опры Уинфри, Круз буквально прыгал на диване и вопил от радости. Мягко говоря, это была не лучшая его актерская работа. С самого начала публика испытывала к этой истории любви в основном подозрения и неприязнь. Шесть лет Круз и Холмс рассказывали в интервью, как они безумно, неописуемо счастливы, а в 2012-м быстро и молча развелись. Это случилось накануне 50-летия Круза, который отменил все запланированные по случаю юбилея мероприятия. По предположениям таблоидов, Круз собирался отправить Сури в специальный лагерь, где ее учили бы основам сайентологии, а Холмс оказалась резко против такого решения. Еще одна теория гласила, что, как и в случае с Кидман, сайентологи сочли Холмс «плохо влияющей» на актера… Точно известно только одно: все жены Тома Круза расставались с ним, когда им исполнялось 33 года.

Осенью того же 2012 года журнал Vanity Fair подготовил статью про то, что именно сайентологическая церковь в свое время назначила Холмс на роль жены Круза. Взбешенные адвокаты актера утверждали, что все было не так - но у Vanity Fair нашлись свои доказательства. В частности, режиссер и кинодраматург Пол Хаггис - лауреат «Оскара» за сценарий фильма «Малышка на миллион» - объявил, что Крузу после его расставания с почти однофамилицей, испанской актрисой Пенелопой Крус (у них был короткий роман на съемках «Ванильного неба») реально выбирали невесту, проводили кастинг. (Хаггис был сайентологом, но потом ушел из секты и стал ярым ее противником). Идеальная претендентка на роль супруги актера должна была быть тихой, не сопротивляющейся церковным догмам. И первой кандидаткой якобы была иранка Назанин Бониади, родившаяся в Тегеране, в детстве переехавшая с родителями в Лондон, а потом - а США. Она принадлежала к церкви сайентологов, согласилась встретиться с Крузом в дорогом нью-йоркском ресторане, вроде бы даже провела с ним ночь… Но все-таки почему-то не подошла. А Холмс подошла - причем, судя по названию статьи, ставшей главным материалом номера («О чем не знала Кэти»), была не в курсе всей этой истории.

В 2006 году он женился снова, на актрисе Кэти Холмс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зато у них родилась дочь Сури, которой сейчас уже 16 лет - она красавица, чертами лица удивительно похожая одновременно на папу и на маму. Правда, говорили, что Круз после развода с женой с дочкой почти не видится.

Вся эта история немножко порушила карьеру Холмс. Тот ролик с прыганьем на кушетке у Опры стал хитом YouTube (который в 2005-м только-только появился), и симпатий в адрес молодой актрисы ни у кого не вызвал. К Крузу тоже потом какое-то время относились как к странному и немножко ненормальному человеку (он еще и зачем-то объявил, что после родов съел плаценту жены), но карьера всего лишь на какое-то время провисла. Благодаря нескольким хитам подряд, прежде всего новым сериям «Миссия: невыполнима», он вернул себе статус суперзвезды, в котором счастливо пребывает до сих пор.

И перечислить все его фильмы, ставшие хитами, в одной заметке сложно. Кроме «Миссий», «Широко закрытых глаз» и двух «Топ Ганов», это «Человек дождя», где он удачно выступил в дуэте с Дастином Хоффманом, «Рожденный 4 июля», за который он получил первую из трех номинаций на «Оскар», «Интервью с вампиром», где он изобразил коварного кровососа, состоящего в сложных отношениях с Брэдом Питтом, «Джерри Магуайер» с «Магнолией» (еще две номинации на высшую голливудскую премию), спилберговские «Особое мнение» и «Война миров», роскошный «Сообщник» Майкла Манна, где он обернулся очень рациональным и хладнокровным наемным убийцей, комедия «Тропический гром», где он в чудовищном гриме сыграл истеричного голливудского продюсера. А еще были и «Цвет денег», и «Коктейль», и «Фирма», и «Несколько хороших парней», и «Операция «Валькирия», и «Обливион», и «Рыцарь дня», и «Грань будущего», и «Сделано в Америке»… Такой фильмографией к 60 годам могут похвастаться немногие голливудские артисты. Да и такие зрительские симпатии, как Тому Крузу, в истории кино доставались лишь единицам.