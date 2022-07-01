Песков ответил на отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным

Пресс-секретарь поговорил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил, что он больше не будет играть в хоккей в команде с Владимиром Путиным. Скажите, пожалуйста, как в Кремле воспримут и расценят такую «потерю» для международного хоккейного спорта?

С таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в пятницу, 1 июля. Речь шла о словах финского лидера, прозвучавших в интервью итальянскому изданию la Repubblica. Ниинистё напомнил, что играл в одной команде с президентом России в 2012 году во время своего первого визита в нашу страну. И даже попытался оправдаться за этот эпизод в своей биографии, подчеркнув, что Россия для скандинавов была не партнером, а соседом, существование которого надо было учитывать.

Вот что - дословно - сказал Песков:

- На самом деле, спорт, и (особенно)такой командный спорт, как хоккей, он, наверное, способствует сближению, способствует формированию взаимного доверия.

И с этой точки зрения, в свое время, в самом начале президентского пути господина Ниинистё, (игра на ледовой площадке) была очень хорошая и позитивная практика.

Теперь он говорит, что не будет играть. Ну, у Путина нет недостатка в членах его команды, в членах общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, и делает это регулярно – вот что я могу сказать.

- То есть, - ещё раз уточнил обозреватель КП, - номер 11 (а именно под ним играет в хоккей Президент России) не расстроится?

- Еще раз повторяю, - сказал пресс-секретарь, - недостатка в партнерах у него нет.