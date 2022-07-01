Определены топ-200 инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени»

Список наиболее перспективных инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, сформировали рабочие группы обновленного экспертного совета АСИ. В их составе - представители госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций. Председателем экспертного совета является Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ.

Из направления Национальной социальной инициативы в перечень попали идеи, связанные с созданием «Семейных МФЦ», запуском платформы физического, психического и ментального здоровья, а также по реализации проекта антибуллингового движения, направленного на обучение педагогов и родителей использованию интерактивных тематических практик.

«По этому треку я бы отметил две инициативы, которые можно синхронизировать с деятельностью ВЭБ: коворкинг-пространства в образовательных учреждениях и туристические экскурсии на общественном транспорте. В первом случае инициатива позволит не только создать открытую среду, но и обеспечить дополнительную полезную загрузку образовательных центров. ВЭБ сейчас по поручению Минпросвещения участвует в масштабном проекте создания новых школ в регионах, и данная инициатива может быть рассмотрена при проектировании школьных зданий. Вторая инициатива интересна не только вовлечением локальной аудитории в историю города, но и тем, что повышает туристический потенциал населенных пунктов при сравнительно небольших затратах», — отметил член рабочей группы экспертного совета АСИ по направлению «Качество жизни», главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Из Национальной экологической инициативы включены идеи, направленные на вовлечение населения экологическую повестку, формирование «зеленых» кадров, на развитие «зелёной экономики», подготовки к климатическим изменениям. Это, например, презентованный на ПМЭФ-2022 года проект «Вовлечения органических отходов в хозяйственный оборот», а также идея создания Всероссийского молодёжного центра ЭКО.ЦЕХ в Байкальске, который должен стать ресурсным и образовательным центром для молодёжи, местом генерации идей и реализации «зеленых проектов».

«Проекты, связанные с циклической экономикой, отражают основные болевые направления темы на том уровне понимания, на котором мы находимся. Большая доля проектов посвящена обращению с отходами: о повторном использовании вместо захоронения, об эффективном межведомственном взаимодействии в вопросах переработки отходов животноводства и так далее. Еще несколько инициатив связаны с различными формами очистки специфических отходов, в том числе иловых осадков. При этом мне не хватило прорывных проектов, затрагивающих не работу с отходами, а, например, производство продукции с минимальными объемами отходов», — сказала член экспертного совета АСИ, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (infragreen.ru) Светлана Бик.

Из направления Национальная кадровая инициатива в топ-200 попали в том числе идея создания всероссийской экосистемы открытого дополнительного образования детей и молодежи 12-22 лет «Кадры будущего для России», цифровая платформа (data-сервис) для информационно обоснованного управления системой образования в целях социально-экономического развития регионов, а также мобильное приложение «Город без границ» для людей с инвалидностью.

«Встретилось много проектов по профориентации, которые пытаются интегрировать разрозненных сейчас игроков: школы, предприятия, центры занятости, центры дополнительного образования, частные школы. Есть инициативы, которые предлагают для такой интеграции использовать единые цифровые сервисы. Кроме того, мне были интересны проекты, направленные на инклюзивность, так как это тоже важный вопрос. Например, это проекты по вовлечению особых детей в творчество, по профориентации», — рассказала член рабочей группы экспертного совета АСИ по направлению «Человеческий капитал», руководитель направления по развитию системы наставничества, производственного обучения и практик Группы НЛМК Анна Полякова.

При этом она отметила, что для реализации и тиражирования этих идей необходимы также усилия со стороны авторов: чтобы они сами могли грамотно доносить преимущества решений и не останавливались при первых удачах или поражениях.

Также в список попали Routek – идея доступа заказчиков к распределенной сети свободных производственных мощностей для оперативного производства запасных частей, прототипов и оригинальных деталей; проект по созданию скоростной железнодорожной магистрали «Казань – Ульяновск – Самара» и научно-образовательный комплекс «Будущее Арктики». Автор последней идеи предлагает сделать морские кадетские инженерные классы с круглогодичным проживанием в рамках реализации программ основного и среднего общего образования.

Все идеи из топ-200 разметят на площадке краудсорсинга специальными значками, кроме того авторам инициатив придут соответствующие письма на почту.

Следующий этап подготовки к форуму – отбор топ-100 идей из двухсот. Экспертный совет АСИ во главе с председателем уже приступил к этой работе. Итоговый список идей предложат Правительству России и регионам.

Финальной точкой станет очный форум «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет 19 июля в Москве. Там планируется презентовать 100 лучших инициатив, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.