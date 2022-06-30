Не допустить разрастания продовольственного кризиса

Одним из самых пострадавших от санкционной политики западных стран стал мировой рынок продовольствия. Предпосылки кризиса зрели здесь уже давно. Цены на основные продукты питания растут уже несколько лет.

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) растет третий год подряд, и уже год, начиная с июня 2021 года, почти ежемесячно обновляет рекордные показатели.

Сейчас по оценке Всемирной продовольственной программы ООН 276 миллионов людей испытывают острый дефицит продовольствия (в 2019 году этот показатель был вдвое меньше). В ближайшее время эта цифра может вырасти на 17% — до 323 миллионов человек в 81 стране. В этих условиях мировому продовольственному рынку нужны новые, надежные механизмы защиты и регулирования.

Актуальная тема стала одной из центральных на Петербургском экономическом форуме, завершившемся недавно в Северной столице России.

"Просчёты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объёмов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа, - сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин. - В целом только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет. Напротив, на этом фоне блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. Тем самым ситуация ещё больше загоняется в тупик".

Как подчеркнул глава государства, нехватка удобрений повлечет снижение урожайности, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, цены пойдут ещё сильнее вверх, что грозит голодом прежде всего в беднейших странах.

"Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества – нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии, - заявил на ПМЭФ Владимир Путин. - Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений".

О ситуации на мировом рынке на Петербургском форуме высказались как ключевые фигуры Правительства РФ, так и представители отрасли. Важной площадкой для дискуссии стала главная тематическая панельная сессия форума «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности», организованная при поддержке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

В ходе панельной сессии заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко предложила свой ключ к решению глобального продовольственного кризиса: «Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана ФАО, чтобы бороться с голодом на планете. Я призываю коллег в ООН и ФАО создать сегодня международный «красный крест» в продовольствии, который решал бы проблемы – последствия незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для взаимных расчетов между странами, и который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ всех стран на рынок продовольствия».

В свою очередь, президент РАПУ Андрей Гурьев призвал приравнять минеральные удобрения к гуманитарному грузу. В противном случае, санкционные ограничения экспорта удобрений из России могут привести к голоду сотен миллионов человек на планете.

«Мир фактически вступает в период острого дефицита на рынке минеральных удобрений. 40 миллионов тонн в физической массе – объём на мировом рынке, который мы экспортируем каждый год. Он конвертируется в порядка 100 миллионов тонн урожая пшеницы. Из расчета среднего потребления в 150 килограмм пшеницы в год на человека, это означает, что более полумиллиарда человек в мире могут в одночасье остаться без белого хлеба», - сказал Андрей Гурьев.

Президент РАПУ обратил внимание на то, что санкции на поставки технологий и оборудования в Россию искусственно тормозят инвестиционное развитие отрасли минеральных удобрений, ограничивают наращивание объёмов производства, что может помешать России обеспечивать мировую продовольственную безопасность.

Резюмируя насыщенную дискуссию, в которой также приняли участие высокопоставленные представители Бразилии, Индии и Сенегала, поддержавшие тезис о необходимости защитить от санкций поставки продовольствия и минеральных удобрений, министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что Россия успешно балансирует потребности внутреннего рынка и запрос ключевых партнеров на поставку столь важной для мировой продовольственной безопасности продукции.

При этом министр подчеркнул: «Для нас крайне важно, чтобы не чинились препятствия импорту технологий производства удобрений, соответствующего оборудования. Потому что без этого наращивать производство будет крайне затруднительно. И мы призываем всех на этот вопрос внимательно посмотреть».