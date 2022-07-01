Россияне рассказали, что обязательно нужно успеть сделать каждому до конца лета

Лето пролетает незаметно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето пролетает незаметно. Пока все работали, закончился июнь. Но у нас осталось еще два месяца, чтобы осуществить все свои летние планы и прочувствовать это прекрасное время года. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что за лето должен успеть сделать каждый человек, по мнению россиян. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

В первую очередь, летом нужно купаться. В этом уверены 42% опрошенных. Они заявили, что лето пройдет зря, если ни разу не искупаться в море, озере или хотя бы не сходить на речку.

35% респондентов считают, что летом самое время запасаться витаминами, поэтому за оставшиеся два месяца нужно успеть наесться ягод, фруктов, овощей и зелени на целый год вперед. А еще лучше сделать запасы и на зиму.

«Летом надо вырастить урожай хороший, чтобы зимой все свое, домашнее было», - говорит участница опроса.

Еще 34% добавили, что летом обязательно нужно брать отпуск. По возможности, ехать к морю, знакомиться с новыми местами, или никуда не ехать, но все равно высыпаться, отдыхать и много гулять.

«Надо съездить в отпуск, искупаться в море. Еще хорошо бы сходить в поход и вообще успеть сделать все, что хочется», - улыбается участник опроса.

26% респондентов говорят, что летом обязательно нужно взять перерыв, просто поваляться на солнышке и позагорать. А 24% опрошенных считают, что летом стоит хоть какое-то время пожить на природе: съездить на дачу или в деревню или хотя бы выбраться на выходные за город, переночевать в палатке.

22% россиян отметили, что летом обязательно стоит приготовить окрошку. А еще поспорить, как получается вкуснее: на квасе или на кефире. 21% добавили, что нужно успеть сходить в лес за грибами или дикой земляникой. А 18% - утроить посиделки у костра, пожарить шашлыки, а то и спеть под гитару. 15% опрошенных сказали, что здорово было бы выбраться на пикник.

Оставшиеся 3% респондентов выбрали вариант «другое». Большая часть опрошенных, выбравших этот вариант, признались, что считают нужным успеть сделать все вышеперечисленное. А кто-то еще добавил от себя, что летом стоит сходить на рыбалку, наведаться к родным, устроить долгие прогулки с друзьями. Кто-то вспомнил и о бытовых хлопотах.

«Гараж надо успеть построить», - говорит участник опроса.

«Окна помыть, шторы постирать», - кивает другая.

«Сделать мир ярче», - улыбается третья.

Исследование в социальных сетях и мессенджерах провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,1 тысячи человек.