Потный ребенок в темной одежде: кого комары обожают больше всего

Комары любят "лакомиться" детьми. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Каждый летний вечер, отмахиваясь от жужжащих кровососов, вы вопрошаете небо: «Ну почему я?» А ученые без устали ищут ответы на ваши немые вопросы.

Мы собрали самые популярные факты о комарах, проверили их – правда или нет - и снабдили комментариями врачей и ученых.

1. Кусают только комарихи.

Правда.

У самцов недостаточно развит ротовой аппарат, поэтому они питаются нектаром, синтезируя из него особое вещество - гликолен.

А вот самки — эктопаразиты, то есть их нижняя челюсть устроена так, чтобы прокалывать кожу животных, птиц и человека. То, что мы называем хоботком или длинным носом — лишь часть челюсти. Жвала прокалывают кожу, а хоботок потом высасывает кровь. Она нужна самкам для продолжения потомства: молодняк потребляет белки, липиды, железо, и все это есть в нашей крови. Комарихе достаточно 3 микролитра, которую потом она переваривает 1–2 дня.

2. Комары-гурманы — у них есть любимые люди.

Это правда.

«Комары выбирают свою жертву, ориентируясь на химические вещества, которые выделяет кожа человека и заселяющие ее бактерии», - отмечает энтомолог Джозеф Конлон из Американской ассоциации по контролю за комарами.

И у комаров действительно есть любимцы. Вот самые популярные для укусов категории людей:

* Первой и четвертой группой крови. Удивительно, но факт.

* Женщины. У них более тонкая кожа и часто кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности. А беременные женщины — вообще лучшая приманка для комариных стай (см. Кстати).

* Дети. У них нежная, тонкая кожа. Особенно вкусны дети, разгоряченные после беготни.

* Бегуны и вообще спортсмены в процессе занятий. Вспотевшие люди однозначно привлекательнее тех, кто ходит неторопливо.

3. Принял на грудь — от комаров не отобьешься.

Правда.

Выпивший человек начинает больше потеть, у него увеличивается температура тела. Часто подвыпившие спорят, и у них подскакивает уровень кортизола — гормона стресса. Что служит сигналом для комаров: тут вкусная разгоряченная кровь!

«Кстати, этим можно объяснить, почему после первого же укуса комара, когда вы начинаете нервничать, на вас тут же набрасывается целая стая — чуют кортизол!», — объясняет терапевт Сэм Уоттс.

4. Чем резче запах, тем привлекательнее.

Тоже правда.

Замечено, что комары, в отличие от людей, охотнее «общаются» с теми, кто резко пахнет — неважно, дорогим парфюмом или давно не мытым телом. Поэтому чем резче исходит от вас запах, тем привлекательнее вы для насекомых. А на запах парфюма еще и пчелы летят.

5. Комарам не важно, в какой вы одежде.

А вот это не совсем так.

Да, безусловно, комарам проще, если вы совсем без одежды, но все же темные тона для них привлекательнее, чем светлые.

На самом деле, говорит директор косметологической клиники Cosmedics Росс Перри, комары чаще кусают тех, кто одет в одежду темных тонов: «Темное лучше видно, а светлое сливается с фоном», — объясняет Росс.

КСТАТИ

Беременные слаще всего

В 2002 году в журнале The Lancet было опубликовано исследование о том, что женщины на поздних сроках беременности (около 28 недель) выдыхают на 21% больше углекислого газа, нежели вне беременности. А самки комаров реагируют на содержащийся в воздухе углекислый газ. В этом им помогают специальные рецепторы на поверхности тела. Поэтому комарих в два раза больше привлекают женщины в положении.