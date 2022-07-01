Лев Лещенко: Я готов спеть о сегодняшних Героях. Но пока я не слышал ни слов, ни музыки

Лев Лещенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшую среду, в Ашхабаде, журналист «Комсомольской правды попросил Владимира Путина прокомментировать признание Льва Лещенко о том, что он «готов исполнить песню о Героях спецоперации».

По сведениям Льва Валерьяновича, поэт Илья Резник уже и стихи сочинил. Об этом я тоже рассказал президенту и спросил его - как он относится к таким идеям?

И ещё от себя добавил: «Мы помним, какую роль советское искусство сыграло во времена Великой Отечественной».

Вернувшись из Ашхабада в Москву, сразу же позвонил знаменитому певцу и пересказал ему ответ главы государства.

Вот - дословно - наш разговор с народным артистом…

- …Лев Валерьянович, здравствуйте, это Саша Гамов из «Комсомолки». Может, вы уже знаете об этом по информагентствам, слышали по телевизору… Если - нет, тогда повторю, как Владимир Владимирович отреагировал на ваше заявление… Президент сказал: «Хорошая идея. Вы понимаете, ведь ребята, которые исполняют там (речь об Украине. - А.Г.) боевые задачи, воюют, подвергая свою жизнь опасности, некоторые вообще уходят из жизни, жертвуя собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют свои задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут там, они защищают интересы России, обеспечивают безопасность нашей страны».

- Я все понимаю, - заметил Лев Лещенко, - но пока я не слышал ни слова, ни музыку, поэтому ничего нового по этому поводу сказать не могу.

- А, вообще то, что президент произнес и следующее: «Я не только поддерживаю такие идеи, хотя первый раз об этом слышу, я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники ставить».

- Конечно. Безусловно…

- То есть вы президента поддерживаете.

- …Но просто - надо отнестись к этому очень осторожно. Я переживаю за эту ситуацию.

А то, что сказал президент, эти его слова… Я думаю, что он прав во всем.