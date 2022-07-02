«Казахстан был, есть и будет надёжным партнёром международного сообщества»

У дипломатов Республики Казахстан – профессиональный праздник. Ровно 30 лет назад, 2 июля 1992 года, президент республики выпустил указы «О Министерстве иностранных дел», «О Посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан». Итогам казахстанской дипломатии за 30-летний период посвящена статья министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, опубликованная в газете «Казахстанская правда».

«Предсказуемый, рассудительный и ответственный»

В статье главы внешнеполитического ведомства говорится, что за три десятилетия внешняя политика Казахстана обеспечила стабильность и безопасность по всему периметру государственных границ, а также благоприятные условия для внутреннего развития страны.

«Казахстан зарекомендовал себя как предсказуемый, рассудительный и ответственный участник глобальной системы международных отношений, – пишет глава Министерства иностранных дел. – Именно эффективное проведение внешней политики позволило нашей стране избежать вовлечения в конфликты с другими государствами. Как итог на сегодня мы не имеем напряжённых отношений ни с одним субъектом международного сообщества».

Мухтар Тлеуберди отмечает: с момента обретения независимости основным принципом внешней политики его страны была и остаётся многовекторность и сбалансированность. Казахстан стал участником многих авторитетных международных организаций, на постоянной основе взаимодействует с ООН и её различными специализированными учреждениями, такими, например, как Всемирная организация здравоохранения, Международный валютный фонд, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Страна укрепляет сотрудничество с ВТО, Всемирным банком, МАГАТЭ и другими.

Министр иностранных дел Казахстана особо отмечает успешный процесс юридического оформления государственной границы.

«Отмечу, что проблема делимитации и демаркации внешних рубежей страны – весьма чувствительный вопрос, который во многих регионах мира на протяжении столетий до сих пор остаётся причиной напряжённости и военных конфликтов. Мы же смогли в короткие исторические сроки решить пограничный вопрос с Китаем, Россией и нашими соседями по Центральной Азии. Сделано это было без ущерба национальным интересам. Сюда же следует отнести подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, закрепившей за ним статус зоны мира и взаимовыгодного сотрудничества», – пишет Мухтар Тлеуберди.

Он также особо отмечает инициативы Казахстана, направленные на нераспространение ядерного оружия.

«Лидеры различных стран по-прежнему выражают искреннее уважение Казахстану за добровольный отказ от четвёртого по потенциалу ядерного арсенала. Признанием наших усилий в этом направлении стало решение Генеральной Ассамблеи ООН объявить 29 августа – дату официального закрытия Семипалатинского полигона – Международным днём действий против ядерных испытаний», – пишет глава казахстанского МИДа.

Одним из реальных шагов, предпринятых для укрепления международного режима ядерного нераспространения, стало подписание в 2006 году Казахстаном и соседними странами Семипалатинского договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) – первой подобной зоне в Северном полушарии.

«Многовекторность, сбалансированность, прагматизм»

Казахстан пользуется уважением международного сообщества за вклад в укрепление глобальной и региональной безопасности. Глава МИДа напоминает: «Нашей стране принадлежит идея создания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое объединяет сегодня 27 стран-участниц и 8 государств-наблюдателей. Цели и задачи СВМДА отражены в самом названии структуры. Более того, сферы его деятельности стали охватывать такие новые направления, как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение, информационные технологии, цифровизация и так далее. Всё это продиктовано необходимостью адаптации к новым реалиям и потребностям международной повестки».

Касаясь темы региональной экономической интеграции, Мухтар Тлеуберди отмечает, что Казахстан является ответственным членом Евразийского экономического союза, наращивает торгово-экономические и инвестиционные связи в рамках этого альянса, реализует масштабные совместные проекты. Помимо ЕАЭС, республика входит во Всемирную торговую организацию и участвует в Парижском соглашении по борьбе с изменением климата. Тлеуберди отмечает тенденцию: климатическая дипломатия в наши дни становится важным направлением внешней политики страны.

«На сегодня перед нами стоит амбициозная задача – осуществить декарбонизацию экономики к 2060 году. Для этого мы разрабатываем концепцию по низкоуглеродному развитию. Мы системно продвигаем возобновляемые источники энергии, доля которых в энергобалансе страны к 2030 году должна достигнуть 15%, активно вовлекаемся в глобальные процессы развития «зелёной» экономики», – говорится в статье министра иностранных дел Казахстана.

Одной из приоритетных задач своего ведомства Мухтар Тлеуберди называет реализацию инициативы президента Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности, призванного предотвращать биологические угрозы и осуществлять межгосударственный обмен данными об опасных заболеваниях. По мнению министра иностранных дел, это поможет отражать глобальные биологические вызовы, такие, как пандемия COVID-19.

Другой важнейшей задачей казахстанской дипломатии является системная работа по привлечению иностранных инвестиций для того, чтобы обеспечить дополнительные капиталовложения в экономику, трансфер передовых технологий, а главное – для создания в стране новых рабочих мест.

«Как известно, два года назад указом главы государства утверждена Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы. Ключевые положения обновленного документа базируются на принципах многовекторности, сбалансированности, прагматизма и защиты национальных интересов. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев с первых дней своего президентства ясно обозначил преемственность в реализации внешней политики государства. Наша страна продолжает проводить доказавшую свою эффективность многовекторную дипломатию, обеспечивающую положительную динамику взаимодействия нашей страны со всеми международными партнёрами. Таким образом, наши внешнеполитические приоритеты остаются неизменными. Казахстан был, есть и будет надёжным партнёром международного сообщества», – заключает Мухтар Тлеуберди.

История в фотографиях и документах

К 30-летию дипломатической службы Казахстана была приурочена открывшаяся в центре Нур-Султана фотовыставка «История казахстанской дипломатии в фотографиях».

Открывая экспозицию, заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко сказал, что фотоматериалы иллюстрируют большой путь, пройденный Казахстаном в системе международных отношений за три десятилетия, а также весомый вклад казахстанских дипломатов в становление и укрепление государства.

«За 30 лет Казахстан установил дипломатические отношения со 186 государствами мира. Главным достижением казахстанской дипломатии мы считаем установление и сохранение мирных, дружественных и равноправных отношений со всеми нашими непосредственными соседями и другими партнёрами в международном сообществе», – подчеркнул заместитель главы МИДа.

На выставке представлено более 100 фотографий и копий архивных документов. Ими поделились Министерство иностранных дел, Архив президента РК и городские власти столицы. Авторами многих снимков являются непосредственно казахстанские дипломаты, ставшие участниками и свидетелями исторических событий. Среди свежих фотодокументов – снимок, сделанный на недавнем Каспийском саммите в Ашхабаде.

По словам директора Архива президента Казахстана Алии Мустафиной, в числе представленных на выставке документов – важнейшие законодательные акты, официальная дипломатическая переписка. Фотографии иллюстрируют значимые события в истории внешней политики страны.

В открытии выставки приняли участие представители иностранного дипломатического корпуса, они поздравили казахстанских коллег, отдав должное роли страны на международной арене.

Высокий профессиональный уровень

Российский политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев определяет казахстанскую дипломатию как взвешенную.

«Казахстан всегда опирался не только на друзей, но и старался найти общий язык со странами, нейтральными по отношению к нему. Так сформировалась многовекторная внешняя политика. Это не стремление «угодить всем», а политика, проводимая в интересах Казахстана, – уверен Журавлев. – Эта страна всегда умела находить общий язык как с Востоком, так и с Западом. В определенный момент Казахстан стал играть роль, которую во времена Советского Союза играла Австрия – страна, «принятая» в советском лагере и на Западе».

Аналитик указывает на большое количество международных мероприятий, проводимых в Казахстане. По его мнению, популярность встреч мировых политиков на казахстанской земле можно объяснить тем, что эту страну все воспринимают как союзника.

«Я бы также отметил профессионализм казахстанских дипломатов. Когда Советский Союз развалился, у бывших республик практически не было дипломатических школ. Казахстан сумел с этим справиться, уровень подготовки казахстанских дипломатов был и остаётся высоким, «провалов» никогда не было. Я бы назвал казахстанскую дипломатию взвешенной и взрослой. Это дипломатия взрослых людей», – говорит директор Института региональных проблем.

Российский эксперт также обращает внимание на большое количество молодых людей в рядах казахстанских дипломатов. «Государственный аппарат этой страны вообще «молод», в том числе и Министерство иностранных дел. Это не значит, что там не чтят стариков, но там хорошо продвигается молодёжь, и это очень положительный признак», -– считает Дмитрий Журавлев.