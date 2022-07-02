Другу Юрия Гагарина суд разрешил обустроить место на кладбище

87-летний ученый, друг космонавта Юрия Гагарина Виктор Порохня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктор Порохня – ученый, автор множества научных работ, заслуженный работник физической культуры и… друг космонавта Юрия Гагарина. Они вместе жили в общежитии в то время, как учились в Саратовском индустриальном техникуме. Вместе же пошли в аэроклуб. Порохня был потрясен гибелью друга, и много усилий после этого посвятил изучению авиации и космонавтике.

Сейчас ему 87 лет, он ухаживает за тяжело больной супругой. Как человек практичный, еще в 2013 году Виктор Сидорович задумался о будущем. Пошел на кладбище, написал заявление, по которому ему выделили место под семейное захоронение. Со временем он насыпал там гранитной крошки, поставил оградку. В 2020 году хотел и памятник, но тут вдруг выяснилось, что на этот участок он вроде как прав не имеет.

Виктор Порохня (слева), его супруга и Юрий Гагарин в 1965 году на старой фотографии из личного архива.

А все из-за того, что в 2012 кладбище Ракитки передали от Московской области Москве. А договоры еще какое-то время заключали по-старому. И хотя удостоверение о захоронении Порохне выдали от города Москвы, доказывать свое право на кладбищенскую землю ему пришлось в суде.

- По закону место на кладбище предоставляются бесплатно после обращения человека. Такое обращение от Виктора Сидоровича было еще в 2013 году, поэтому мы подали в суд иск о защите неимущественного права быть похороненным с учетом его волеизъявления, - объяснила корреспонденту kp.ru адвокат Виктора Порохни Ольга Власова.

В январе иск Порохни удовлетворил Пресненский районный суд, в июне - Московский городской суд. Так участок остался при своем прежнем «владельце».

Документы о захоронении

Первыми про историю Виктора Сидоровича Порохни рассказали корреспонденты kp.ru, поэтому нашему изданию ученый адресовал отдельную благодарность:

- Спасибо большое, с вашей для нашей семьи эта победа в суде имеет большое значение!

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