Страсти по политике: Записки американского адвоката (часть III)

В конце 90-х годов спецпрокурор Кеннет Старр получил задание найти материалы для импичмента президента Клинтона Фото: EAST NEWS

Личный (ну или, по крайней мере, знакомый) адвокат – необходимый атрибут существования. Въедливые американцы еще и знаменитые на весь мир сутяги: почти во всем они находят повод для привлечения квалифицированного юриста.

В какой-то момент и в моей американской жизни возникла необходимость проконсультироваться с опытным специалистом в области права. Так, в моей записной книжке появился телефон одного из самых известных в Нью-Йорке русскоязычных адвокатов.

Только спустя несколько месяцев госпожа адвокат призналась мне, что уже давно пишет, что называется, в стол, для себя. И прочитав рукописный сборник баек из её нью-йоркской жизни, вдоволь насмеявшись и о многом порассуждав, я уговорил автора на анонимную публикацию в «КП».

Интересная Россия

Моя семья привыкла быть в оппозиции к власти – старшие помнят Сталина. Да и я уже не ребёнок, почему же я верю Путину, еще и через океан? Может, потому, что он говорит правду, о которой другие молчат?

Регулярно читаю комментарии американцев, многим из которых импонирует, как они его называют, Влад. И это притом, что его высказывания в американских СМИ публикуются вырванными из контекста, плохо переведены, часто сильно урезаны.

В Америке сейчас такое смутное время, когда те, кто еще реагирует (и не отуманен марихуаной, проблемами смена пола и всем остальным) и смотрят на Россию с интересом. Ведь есть народ цивилизованный – американцы и европейцы, есть третий мир (те, кто недавно слезли с деревьев), есть медитирующие технари-азиаты, противоположные "нам", и, наконец, есть эти русские.

Мама сказала мне однажды: только дурак думает, что всегда прав. А я знаю целую нацию, следующую этому принципу.

Последние выбор(оч)ные впечатления

Мне выдали бюллетень, на котором, помимо Трампа и Клинтон, еще пара никому не известных имен. С кандидатами в президенты все ясно. А что еще мы имеем на бюллетене длиной в полчеловека? Кандидаты в Сенат, Конгресс, Верховный суд и иже с ними. Замечательно, просто прекрасно, но... в графе для выбора только ОДИН кандидат! Американская демократия застойно-советского оттенка.

Влияние окружающей среды

В конце 90-х годов спецпрокурор Кеннет Старр получил задание найти материалы для импичмента президента Клинтона. Результатами его изысканий стал весьма популярный 400-страничный доклад об отношениях президента с мисс Левински, написанный в стиле бульварных романов, с уклоном в легкое порно.

В благодарность определили спецпрокурора в деканы престижного американского университета, и все шло хорошо, пока в начале 2000-х годов его не турнули из вуза за домогательства к юным студенткам. Просто человек начитался.

Трамп виноват во всех бедах Америки (сразу после русских) Фото: REUTERS

Кто виноват?

Всеобщая логика проста: Трамп виноват во всех бедах Америки (сразу после русских). Первобытные люди тоже приурочивали дождь и его отсутствие к поощрению и наказанию племени. Вот и здесь только и слышится:

- Над Америкой повисла тёмная туча... В нашей стране настали тёмные времена... Мы переживаем тёмные дни... Это тёмное пятно на нашей истории...

В общем, не Трамп, а Вольдерморт получается. Некоторые его и Гитлером величают, дескать, он расист, сексист и т.д. А по мне, обычный мужлан. Можно подумать, до него здешние белые не ненавидели черных, или наоборот. А уж насчёт девушек в бикини, оскорблённых им в лучших чувствах, я вообще молчу - всё просто: не хочешь, чтобы тебя воспринимали как шлюху - не бери деньги. А то зашли они к мужику, можно подумать, поговорить о Кафке.

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