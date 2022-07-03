Гендерные нововведения обошлись британскому банку в колоссальную сумму

Клиенты начали массово отказываться от сотрудничества с Halifax Фото: СОЦСЕТИ

Британский банк Halifax в погоне за инклюзивностью решил писать на бейджах сотрудников писать местоимения, обозначающие половую принадлежность их владельца. И сразу после этого начал терять деньги.

Банк опубликовал на своей странице в соцсетях фото значка сотрудника с надписью she/her/hers, чтобы всем стало сразу понятно, какими местоимениями нужно оперировать при общении с таким клерком в связи с его половой самоидентификацией.

Оказалось, что такой подход понравился далеко не всем клиентам, а администрация кредитного учреждения решила проявить твердость в столь принципиальном вопросе и заявила, что те, кого не устраивают нововведения, могут уйти в другой банк.

– Если вы не согласны с нашими ценностями, вы можете закрыть свой счет, написало руководство банка в соцсети.

И выстрелило себе в ногу – клиенты начали массово отказываться от сотрудничества с Halifax.

По приблизительным оценкам, банк за первый месяц после введения нового правила лишился массы старых клиентов, вместе с которыми с инвестиционных счетов и депозитов ушли примерно 450 тысяч фунтов стерлингов.

– Сегодня я закрыл счет своей кредитной карты после 15 лет работы сотрудничества с банком, – написал на своей странице в социальной сети один из бывших клиентов банка.