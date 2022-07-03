Совсем скоро: Трамп намерен официально объявить об участии в президентских выборах

Трамп может сделать заявление об участии в выборах именно сейчас, чтобы отвлечь внимание от обвинений Фото: REUTERS

Несмотря на то, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп является общепризнанным претендентом на пост президента США от республиканцев, официального заявления с его стороны пока так и не было сделано – политик продолжает сохранять интригу, обходясь намеками.

По мнению ряда американских СМИ, вполне вероятно, что уже в июле мир услышит о начале президентской кампании Трампа.

Например в CNN и The New York Post уверены в скором заявлении Трампа и даже объясняют, что может подтолкнуть 45-го президента США к началу президентской гонки: показания экс-сотрудницы Белого дома Кэссиди Хатчинсон, которая под присягой буквально обвинила Трампа в том, что он знал о готовящемся штурме Капитолия.

Трамп от ее слов отмахнулся, заявив, что практически не знает, кто эта женщина, но слышал о ней «очень негативные вещи». Но это вовсе не означает, что сказанное прошло мимо его ушей.

По мнению экспертов, Трамп может сделать заявление об участии в выборах именно сейчас, чтобы отвлечь внимание от обвинений.

С другой же стороны, ряд экспертов полагает, что сейчас не самое удачное время для заявления Трампа, поэтому сделано оно, конечно, будет, но немного позже.