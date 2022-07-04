В России готовят к запуску «зелёный» стандарт качества для многоквартирных домов

ГОСТ на «зеленые» дома включает порядка 30 обязательных критериев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экологическая повестка, корпоративная и государственная ответственность за окружающую среду — один из главных трендов современности. Изменения, к которым не возникает вопросов: «для чего они нужны?» И это здорово.

Российские компании активно внедряют и реализуют свои ESG-программы. По-другому их называют «устойчивое развитие». В аббревиатуре зашифрованы три столпа: «экология, социальная политика и корпоративное управление». К этим аспектам организации должны подходить с максимальной ответственностью и вниманием. Тогда коммерческая деятельность будет во благо всем: природе, сотрудникам, жителям и самому бизнесу.

В апреле этого года президент Владимир Путин поручил проработать меры господдержки проектов, которые отвечают требованиям ESG.

Строительная сфера, как одна из самых масштабных в России, также формирует этот тренд. Причем развивает передовое для нашей страны направление — зеленое строительство.

ПЕРВЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» СЕРТИФИКАТЫ ВЫДАДУТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Минстрой России прорабатывают ГОСТ Р для «зеленых» домов. Его планируют утвердить до конца года. Он будет добровольным для компаний. Это стандарт, который даст ряд преимуществ застройщиками и покупателям. А значит, и повысит привлекательность своего объекта для инвесторов, приобретателей. На деле докажет следование принципам устойчивого развития.

ГОСТ на «зеленые» дома включает порядка 30 обязательных критериев. Среди них, стандарты по:

классу энергоэффективности — то, насколько инженерные системы дома могут экономить электричество, воду;

озеленению и благоустройству территории;

детским и спортивным площадкам;

безбарьерной среде для маломобильных лиц; площадкам для сбора твердых отходов.

Новые требования отвечают передовым международным подходам в сфере зеленого строительства. Если внедрять их, снизится нагрузка на инженерные сети, уменьшится расход на услуги ЖКХ для населения.

На минувшем «Петербургском экономическом форуме» — ПМЭФ-2022 — ДОМ.РФ и три российских девелопера подписали соглашения: компании первыми оценят новостройки на предмет соответствия новому ГОСТу. Это пилотный проект, проверка будущей системы сертификации.

После утверждения стандарта в России начнется оценка как строящегося, так и построенного жилья. Первые сертификаты о соответствии проектов могут быть выданы уже осенью.

АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА

В июне этого года ДОМ.РФ и «Национальный Центр ГЧП (государственно-частного партнерства — прим.ред.)» опубликовали исследование «Устойчивое строительство зданий: мировые тренды и перспективы для России». Его выводы подтверждают: «зеленая» сертификация позволит сформировать новые подходы к строительству жилья с использованием энергоэффективных технологий и экологических принципов. Кроме того, будет способствовать созданию комфортной городской среды и запуску мер господдержки девелоперских проектов, которые отвечают ГОСТу.

Аналитики изучили мировой и российский опыт. Одна из главных предпосылок к внедрению добровольного стандарта: экономия на содержании зданий. Международный опыт показал, что уже в первый год эксплуатации энергоэффективный дом демонстрирует выгоду порядка 10%. А на горизонте пятилетки — 16%.

Расходы снижаются не только у поставщиков энергоресурсов и муниципалитета, который поддерживает городскую инфраструктуру. На «коммуналке» экономят жильцы. Бонусом - социально и экологически значимые «дивиденды»: доступная среда для всех, эффективное управление отходами.

Авторы исследования отмечают, что часть отечественных застройщиков уже возводит дома в соответствии с высокими стандартами. Если запустить меры стимулирования «зеленых» проектов — это не только подтолкнет застройщиков к новому формату, но и станет одной из действенных антикризисных мер.

Поддерживать можно льготной ипотекой, «зеленым» проектным финансированием, налоговыми льготами и снижением административных барьеров — сокращением процедуры согласования.

«Это ориентир для застройщиков и покупателей жилья»

Директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая:

«Сегодня о зеленом строительстве стоит говорить не как о модном тренде, а как об одном из необходимых инструментов повышения качества жизни людей и сохранения окружающей среды. Такой подход признан на мировом уровне и доказал свою эффективность. Создаваемые нацстандарты и системы сертификации в этой области дадут стимул для развития устойчивой повестки в строительной отрасли, станут ориентирами для застройщиков, покупателей и арендаторов жилья, а также, надеемся, заложат основу для формирования комплексных механизмов господдержки применения технологий зеленого строительства в России».

СКАЗАНО

— Рассчитываем, что мы совместно с ДОМ.РФ объединим участников рынка зеленого строительства, поддержим отрасль и создадим в рамках системы ориентиры и стандарты качества для жилых и коммерческих объектов недвижимости в стране. Каждый институт развития внесет свой вклад в разработку механизмов комплексного подхода к развитию рынка зеленого и устойчивого строительства. Создаваемая комплексная система не только не будет уступать международным BREEAM, LEED и WELL, но и будет ориентирована прежде всего на потребности российских девелоперов, арендаторов, брокеров, поставщиков материалов и финансовых институтов, — подчеркнул управляющий директор Национального Центра ГЧП Артем Володькин.