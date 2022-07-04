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Недвижимость4 июля 2022 5:00

В России готовят к запуску «зелёный» стандарт качества для многоквартирных домов

Первые застройщики уже попросили ДОМ.РФ оценить свои проекты на предмет соответствия разрабатываемому ГОСТу
ГОСТ на «зеленые» дома включает порядка 30 обязательных критериев

ГОСТ на «зеленые» дома включает порядка 30 обязательных критериев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экологическая повестка, корпоративная и государственная ответственность за окружающую среду — один из главных трендов современности. Изменения, к которым не возникает вопросов: «для чего они нужны?» И это здорово.

Российские компании активно внедряют и реализуют свои ESG-программы. По-другому их называют «устойчивое развитие». В аббревиатуре зашифрованы три столпа: «экология, социальная политика и корпоративное управление». К этим аспектам организации должны подходить с максимальной ответственностью и вниманием. Тогда коммерческая деятельность будет во благо всем: природе, сотрудникам, жителям и самому бизнесу.

В апреле этого года президент Владимир Путин поручил проработать меры господдержки проектов, которые отвечают требованиям ESG.

Строительная сфера, как одна из самых масштабных в России, также формирует этот тренд. Причем развивает передовое для нашей страны направление — зеленое строительство.

ПЕРВЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» СЕРТИФИКАТЫ ВЫДАДУТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Минстрой России прорабатывают ГОСТ Р для «зеленых» домов. Его планируют утвердить до конца года. Он будет добровольным для компаний. Это стандарт, который даст ряд преимуществ застройщиками и покупателям. А значит, и повысит привлекательность своего объекта для инвесторов, приобретателей. На деле докажет следование принципам устойчивого развития.

ГОСТ на «зеленые» дома включает порядка 30 обязательных критериев. Среди них, стандарты по:

классу энергоэффективности — то, насколько инженерные системы дома могут экономить электричество, воду;

озеленению и благоустройству территории;

детским и спортивным площадкам;

безбарьерной среде для маломобильных лиц; площадкам для сбора твердых отходов.

Новые требования отвечают передовым международным подходам в сфере зеленого строительства. Если внедрять их, снизится нагрузка на инженерные сети, уменьшится расход на услуги ЖКХ для населения.

На минувшем «Петербургском экономическом форуме» — ПМЭФ-2022 — ДОМ.РФ и три российских девелопера подписали соглашения: компании первыми оценят новостройки на предмет соответствия новому ГОСТу. Это пилотный проект, проверка будущей системы сертификации.

После утверждения стандарта в России начнется оценка как строящегося, так и построенного жилья. Первые сертификаты о соответствии проектов могут быть выданы уже осенью.

АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА

В июне этого года ДОМ.РФ и «Национальный Центр ГЧП (государственно-частного партнерства — прим.ред.)» опубликовали исследование «Устойчивое строительство зданий: мировые тренды и перспективы для России». Его выводы подтверждают: «зеленая» сертификация позволит сформировать новые подходы к строительству жилья с использованием энергоэффективных технологий и экологических принципов. Кроме того, будет способствовать созданию комфортной городской среды и запуску мер господдержки девелоперских проектов, которые отвечают ГОСТу.

Аналитики изучили мировой и российский опыт. Одна из главных предпосылок к внедрению добровольного стандарта: экономия на содержании зданий. Международный опыт показал, что уже в первый год эксплуатации энергоэффективный дом демонстрирует выгоду порядка 10%. А на горизонте пятилетки — 16%.

Расходы снижаются не только у поставщиков энергоресурсов и муниципалитета, который поддерживает городскую инфраструктуру. На «коммуналке» экономят жильцы. Бонусом - социально и экологически значимые «дивиденды»: доступная среда для всех, эффективное управление отходами.

Авторы исследования отмечают, что часть отечественных застройщиков уже возводит дома в соответствии с высокими стандартами. Если запустить меры стимулирования «зеленых» проектов — это не только подтолкнет застройщиков к новому формату, но и станет одной из действенных антикризисных мер.

Поддерживать можно льготной ипотекой, «зеленым» проектным финансированием, налоговыми льготами и снижением административных барьеров — сокращением процедуры согласования.

«Это ориентир для застройщиков и покупателей жилья»

Директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая:

«Сегодня о зеленом строительстве стоит говорить не как о модном тренде, а как об одном из необходимых инструментов повышения качества жизни людей и сохранения окружающей среды. Такой подход признан на мировом уровне и доказал свою эффективность. Создаваемые нацстандарты и системы сертификации в этой области дадут стимул для развития устойчивой повестки в строительной отрасли, станут ориентирами для застройщиков, покупателей и арендаторов жилья, а также, надеемся, заложат основу для формирования комплексных механизмов господдержки применения технологий зеленого строительства в России».

СКАЗАНО

— Рассчитываем, что мы совместно с ДОМ.РФ объединим участников рынка зеленого строительства, поддержим отрасль и создадим в рамках системы ориентиры и стандарты качества для жилых и коммерческих объектов недвижимости в стране. Каждый институт развития внесет свой вклад в разработку механизмов комплексного подхода к развитию рынка зеленого и устойчивого строительства. Создаваемая комплексная система не только не будет уступать международным BREEAM, LEED и WELL, но и будет ориентирована прежде всего на потребности российских девелоперов, арендаторов, брокеров, поставщиков материалов и финансовых институтов, — подчеркнул управляющий директор Национального Центра ГЧП Артем Володькин.

Среда для жизниКАРТИНА ДНЯ