Раскол на Западе: Когда на Украине заговорили пушки, страны НАТО разлетелись как птицы

На прошлой неделе в Мадриде собрался саммит НАТО. Фото: REUTERS

На саммите НАТО в Мадриде на прошлой неделе руководство блока не жалело выспренных слов, заверяя что участники Североатлантического альянса все как один поддерживают киевский режим и осуждают действия России. Но за показной сплоченностью выявились серьезные противоречия, которые прекрасно видны западным экспертам. Имея возможность наблюдать ситуацию изнутри, они сравнивают ее с птичьим базаром, где всяк кричит о своем, хотя и не ввязывается в прямую драку.

Свой «орнитологический расклад» в НАТО предложила читателям британская газета The Sunday Times, опубликовавшая обширную статью об отношении членов блока к событиям на Украине.

Первую группу, согласно изданию, составляет «стая ястребов». Это бывшие страны соцлагеря, граничащие с Россией или находящиеся вблизи от ее территории. В роли вожака там выступает Польша, которой подпевают прибалты, чехи и прочие румыны с болгарами. В этой группе вовсю «бьют крыльями», требуя любым путем помочь Киеву вернуть себе не только Донбасс, но и Крым. Россия, по их мнению, должна быть «полностью разгромлена» и власть в ней сменена. При этом идти в кавалерийскую атаку на танки они вовсе не желают, предпочитая в случае чего действовать во втором эшелоне, пока биться на поле брани за них будут «взрослые дяди» - США и гранды Западной Европы.

Но западноевропейцы лезть в кошмар войны не хотят, предпочитая установить перемирие и начать с Москвой политические размены. Британская газета именует их «голубями», не называя поименно. Но можно предположить, что в этой стае «воркуют» Франция, отчасти - Германия и примкнувшая к ним Венгрия. Они допускают, что с Крымом и Донбассом (в границах до 24 февраля) Украине придется распрощаться.

Третья группа - самая многочисленная. Это «страусы», вроде Испании, Португалии, Греции, балканских членов альянса, которые вообще не понимают, зачем НАТО тащит Европу да и весь мир к краю ядерной пропасти. Они, конечно, берут под козырек, соглашаясь принимать документы блока, но никакой активности по отношению к поддержке Украины или ссоре с Россией не демонстрируют.

Общий вывод авторов материала энтузиазмом не блещет. Поставки вооружений Киеву погоды не сделают, поскольку военная мощь России превосходит их многократно. Да и санкции российскую экономику не убьют, а вот Запад будет все сильнее испытывать их последствия на себе любимом.

Эхом этой публикации можно считать воскресную статью во французской Le Monde. В ней говорится, что попытки западных стран изолировать Россию привели к тому, что они сами остались в одиночестве. Большую часть государств Африки, Азии и Латинской Америки волнуют проблемы их собственной экономики, а вовсе не стремление поддакивать Западу в том, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине.

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