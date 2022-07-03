По жилым кварталам - кассетными боеприпасами: Украина преднамеренно ударила «Точкой-У» и беспилотниками по Белгороду и Курску

В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил, что сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

Обломок беспилотника Ту-143 «Рейс»

«Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов.

Осколки сбитых боеголовок Фото: предоставлено очевидцем

Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

В Белгороде разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс», - сообщил представитель Минобороны.

По жилым кварталам - кассетными боеприпасами. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Напомним, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли жителей Мелитополь, который освобожден от украинских националистов с 1 марта. Удары наносились по домам мирных граждан дважды за ночь (около 3.00 и 4.45) из иностранных РСЗО большой дальности.

Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

В это же время удары иностранными РСЗО были на нанесены по улице Маяковского в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в городе разрушено 11 многоквартирных домов, 39 частных коттеджей. Под завалами и от осколков украинских ракет погибли четверо мирных граждан. Трое из них оказались беженцами с Харьковской области. Пострадали четыре человека, в том числе - 10-летний мальчик.

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