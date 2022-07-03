На фоне массовых демонстраций власти Узбекистана ввели режим ЧП в автономной республике Каракалпакстан Фото: Кадр видео

На фоне массовых демонстраций власти Узбекистана ввели режим ЧП в автономной республике Каракалпакстан — это огромная территория на северо-западе страны. Согласно указу президента Шавката Мирзиеева ограничения продлятся до 2 августа. Появилась информация, что беспорядки спланированы из-за рубежа. Силовики объявили о задержании группы организаторов массовых акций. Их обвиняют в попытке захвата органов власти.

Что толкнуло людей на протесты? Могли ли их спровоцировать внешние силы? Об этом в эфире Радио «КП» рассказал научный сотрудник Центра постсоветских исследований РАН Станислав Притчин:

- Каков статус региона?

- Каракалпакстан в 30-х годах прошлого века был сначала частью РСФСР, потом частью Киргизской ССР. И только потом был включен в состав Узбекской ССР. На момент распада СССР Каракалпакия осталась в составе Узбекистана - с особым автономным статусом. Была прописана возможность его выхода из состава Узбекистана. Но это носило номинальный характер.

- Если смотреть на географию?

- Республика окружена пустынями. И связь с цивилизацией только через континентальный Узбекистан.

- Регион непростой.

- Да, в основном там располагалась узбекская часть Аральского моря. Оно высохло. Опустынивание серьезно ударило по экологии региона. Водоснабжение ухудшилось. Проблемы социально-экономические, невозможность развития экономики в силу особых географических условий. Эти моменты и взбудоражили население. Триггером стали планы узбекских властей отменить особый статус Каракалпакстана в составе Узбекистана.

- Что это меняло?

- Глобально — ничего. Но у людей там особое восприятие было своей особости. При том в составе этой автономной республики половина населения – узбеки, половина – каракалпаки. Нельзя говорить, что это другое этническое пространство, которое враждебно Узбекистану. Здесь нужно разбираться, что произошло на самом деле, кто использовал эту ситуацию. Объективно для каракалпаков сохранение возможности выхода из состава Узбекистана мало что дает.

- А сколько казахов проживает в Каракалпакии? Уже пошли разговоры о внешнем вмешательстве.

- Это попытка искать черную кошку в темной комнате. Казахов там не так много. Этнически они ближе по своему кочевому образу жизни к казахам, но это не казахи. Каракалпаки составляют основу населения Каракалпакстана. В условиях, когда Казахстан сам пережил полгода назад январские протесты, появление такого конфликтного вопроса в отношениях с Узбекистаном, с которым у них отношения, союзнические - это не в интересах Нур-султана. Даже если представить самую фантастическую версию, что Казахстан может воспользоваться ситуацией и включить новые земли, это будет большой вызов для самого Казахстана. Потому что экономически нужно развивать этот регион. А он во многом завязан инфраструктурно на Узбекистан.

- А кому-то в Нур-Султане могут не нравится крепкие позиции Ташкента в Средней Азии?

- Лидерская позиция Узбекистана строится не на том, что Узбекистан сегодня в экономическом плане лидер. По многим показателям Казахстан сохраняет лидерство. И ВВП Казахстана в три раза больше узбекского ВВП, несмотря на то, что население меньше практически в два раза. Лидерство Узбекистана заключается в его проактивной позиции. Узбекистан форсирует региональную интеграцию, стремится к тому, чтобы повысить субъектность региона. Казахстан мог бы делать то же самое, но Нур-Султан этого не делает - в силу того, что внешнеполитические приоритеты у него иные. Казахстану важен сам статус лидерства. А от того, что возникнут проблемы у Узбекистана, Казахстан привлекательнее для соседей по региону не станет.