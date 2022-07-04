Как проходит кастинг на «Голос-11»: Грудь вперед - успех придет!

Есть женщины в русских селеньях... И салат накрошат, и конкурентов. Вон их сколько - смотрите на порядковый номер участницы в очереди к славе... Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/ Первый канал

Солист кавер-группы Moscow City Александр Милис (Савельев) из Москвы прорвался на кастинг… с десятого раза.

- Прошло 10 лет с начала первого сезона, - напоминает артист. - Почти каждый год я отправлял заявку. Пару лет назад все-таки пригласили, я был отобран, но в финальном списке (для слепых прослушиваний) так и не оказался. В 2021 году попал в список, уже назначили день съемок, но я не успел спеть «золотому составу» (Александр Градский скончался в ноябре 2021 года. - Авт.). Наставники набрали нужное количество участников, и мое участие перенесли на следующий сезон.

Сложно представить, что за желание должно вести человека, чтобы он так упорно пробивался на сцену. Даже Фрося Бурлакова давно бы уже плюнула и ушла собирать бургеры в ресторан «Вкусно - и точка!», к примеру. Но в коридорах «Голоса» куда более целеустремленные барышни. Некоторые ослепляют улыбкой, другие вокальными данными, третьи - экстремальным декольте. Зритель встретит участников и по одежке. Поэтому каждый старается ходить с козырей.

Алена Островская с Кубани, например, машет саблями, что твоя Ума Турман, не обращая внимания на несущихся мимо на эфир звезд Первого канала. Девушка руководит женским вокальным народным ансамблем «Казачки Кавказа», дважды играла с ним в шоу «Поле чудес», выступала у Андрея Малахова в проекте «Привет, Андрей!». Теперь вокалистка решила попробовать сольный прорыв - она окончила музыкальный колледж, так что с голосом обращается не менее искусно, чем с холодным оружием.

В этом шоу главное - голос. Но многие участницы все равно стремились козырнуть... э-э-э... недюжинным обаянием. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/ Первый канал

Еще одна заболевшая «Голосом» - Лара Гусева из Кемерова. Она тоже ждала 10 лет в очереди. Девушка солирует в кавер-группах и каждый год отправляет заявку на кастинг в шоу. Первый раз это случилось десять лет назад, когда Лара училась на первом курсе.

- Сижу в аэропорту, на карте 136 рублей и кредитка в кармане, - вспоминает Лара. - Еще за месяц до поездки понимала, что поеду с пустыми карманами, но поеду все равно. Прилетаю в Москву и понимаю, что начинает заболевать горло, причем воспаление уходит в глубину, к связкам. Не болела почти год. И вот надо было начаться этому в такой момент...

Но при подходе к «Останкино» болезни, как известно, отступают. Магия эфира лечит. Голова проходит, голос возвращается. Каждому, кто ждал десять, пять лет, два года или три месяца, хочется выдать лучшее. Представить сверхверсию себя. Взмыть в космос, как Юрий Гагарин, или приподняться над сценой, как Юра Шатунов на пике популярности. Получат шанс выступить немногие - отборочная комиссия уверенной и опытной рукой отсеивает посредственность и вторичность. Зато тем, кто прорвется, будет что вспомнить до конца жизни. Даже если минуты славы продлятся, только пока звучит песня.

КСТАТИ

Сначала в эфир Первого выйдет самая взрослая версия проекта «Голос. 60+», а уже после него осенью зрители увидят и «Голос-11». Кандидатуры наставников все еще обсуждаются.