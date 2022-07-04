Известная актриса раскрыла тайные мотивы уехавшего из России Максима Галкина

Поплавская говорила о наболевшем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У всенародно известной "Красной шапочки" Яны Поплавской с началом спецоперации словно открылось второе дыхание, правда, не на сцене и не в кадре. Актриса, не стесняясь в выражениях, яростно критикует покинувших страну артистов и призывает к "спецоперации в культуре". Вот и в очередном интервью, которое Поплавская дала Вячеславу Манучарову на его YouTube-канале, говорили сплошь о наболевшем.

ПРО ЧЕРНЫЕ КВАДРАТЫ В СОЦСЕТЯХ И УЕХАВШИХ ЗВЁЗД

- Мы все вроде люди взрослые, творческие, выражающие свое мнение. Ну что вы, как собаки-то, под одним кустом (ставите квадраты. - Ред.)? Они думали - мы же фронтмены, мы сейчас повесим черные квадраты, а "быдлопипл" - это не мои слова, а прямая речь - последуют за нами и повесят такие же. Каково же было их удивление, когда этого не случилось.

...Они ведь там не хотят унитазы и полы мыть, не хотят на пособие жить. Они хотят большие деньги получать. Ведь они не знают, как живет среднестатистический человек, который не хает, а сжимает зубы и выстаивает.

ПРО "СОВЕСТЬ НАЦИИ" - АЛЕКСАНДРА ГУДКОВА И МАКСИМА ГАЛКИНА

- Каждая свинья говорит о своей правде. Но не говорит, а хрюкает. Но до этого ведь жрала тут, пила тут, сытно жила тут. А что случилось, ребята? Я думаю, эти люди, вот те звезды, они зарвались. Они так долго были у кормушки, что в какой-то момент испугались и подумали, что мы проиграем. А значит, нужно быстренько надевать другую одежду, чтобы получить работу, которая будет их кормить.

ПРО МОЛЧАЩИХ АРТИСТОВ

- Иногда лучше молчать, чем говорить. Это молчание ценнее того, когда человек, как цепная собака, которой кинули кость, начинает облаивать и обгаживать свою страну. Часть промолчала, потому что не знает что делать. А часть-то ждет, куда приткнуться - где будет лучше, где будет сытнее... Это и есть пятая колонна.

ПРО АУГ И ДАПКУНАЙТЕ

- Вот актриса Ауг - почему она должна играть на российской сцене? Человек, который люто ненавидит нашу страну и кричит на всех углах, что никакого отношения к русским не имеет. Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать деньги?

У нас всегда было чиновничье подобострастие перед людьми с акцентом - они им казались такими манкими иностранцами. Ты же понимаешь, о ком я говорю - и про Дапкунайте тоже.

ПРО ТОЛЕРАНТНОСТЬ

- Самое ненавистное мне слово - толерантность: это символ вранья и человеческого ничтожества. [Нам надо] не быть толерантными, не пытаться сидеть пятой точкой на двух стульях. Потому что особенно у мужчин часто кое-что зажимается между двух стульев и приносит болевые ощущения. Нужно определиться, чего ты все-таки хочешь.

Очень хочется попросить Володина, Мишустина и Лаврова, чтобы после того, как мы победим, началась спецоперация в культуре. Чтобы не было людей, которые выходят на сцену и швыряют в зал мешочки с говном. Чтобы не показывали интимные места, чтобы женщины были женщинами, а мужчины - мужчины. Потому что какой бы ориентации не был человек, это должно быть скрыто за дверями его спальни. Это глупость, когда говорят: мы кормим людей тем, что они готовы сожрать. Чем вы кормите людей, тем они и становятся.

ПРО КРЫМ

- Крым был всегда нашим. Если один придурок решил и подарил Крым... С чего? Ну подари свои трусы, штаны, все что угодно. Но распоряжаться землями, страной..!

ПРО ЯРЛЫК "КРАСНОЙ ШАПОЧКИ"

- Одна женщина из Казани помогла мне справиться с триггером "Красная шапочка". Приехала я читать мастер-класс, иду в свой отель. И тут на улице появляется она: "Господи, это вы? Можно вас обнять?". А я всегда разрешаю это сделать. И вот она так прижимается ко мне и говорит: "Вы знаете, в самые тяжелые моменты своей жизни я включаю "Красную шапочку" и мне становится легче. Вы - мое детство, а там остались самые счастливые моменты жизни". И после этого я пришла в отель, села и думаю: "Какая же я идиотка! Это же великое счастье, что я попала в "Красную шапочку".