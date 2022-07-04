Июль в стиле винтаж: чек-лист летних радостей от Дарьи Левиной

Мастер винтажного дизайна и рукоделия Дарья Левина

Идеями атмосферного июля делится автор «Книги вдохновения» и мастер винтажного дизайна и рукоделия Дарья Левина. Все, чтобы июль прошел не зря: рецепт брауни с малиной и маскарпоне, инструкции приготовления льда с цветами, список трав для чайных сборов и еще 17 пунктов. Лето в самом разгаре, не упустите его!

Дарья Левина: «Середина лета похожа на знойный полдень, окутанный дремой и дымкой цветочной пыльцы, густым, терпким ароматом бескрайних полей. Наслаждаться летними радостями: пускать «лягушек» по водной глади, отсчитывая прыжки плоских камушков; собирать ракушки и плавать до приятной усталости в мышцах. Есть малину с пальцев, вишню и сочные персики, готовить домашний лимонад и самые вкусные салаты из овощей, только что сорванных с грядки. Читать в тени деревьев и качаться на качелях, исследовать новые маршруты на велосипеде и кружиться в льняном платье черничного оттенка».

«Книга вдохновения»

ЛЕТНИЙ РЕЦЕПТ: БРАУНИ С МАЛИНОЙ И МАСКАРПОНЕ

Настоящее пирожное брауни всегда безумно сладкое, ведь без достаточного количества сахара не получится той самой характерной корочки с аппетитными трещинками. Но если добавить к нему нежный сливочный крем из маскарпоне и малину, то получится просто идеальный баланс вкуса и текстур.

На форму 20 × 30 см

Для основы

~ 225 г сахара

~ 175 г шоколада

~ 140 г муки

~ 125 г сливочного масла

~ 2 яйца

~ 1 ч. л. Ванильного сахара или экстракта ванили

Кроме того

~ 230 г маскарпоне

~ 130–150 г малины

~ 90 г сахарной пудры

1. На водяной бане растопить шоколад, добавить к нему сливочное масло и перемешать. В немного остывшую шоколадную массу добавить сахар, соль, ваниль и яйца. Взбить.

2. Всыпать муку, перемешать и выложить половину теста в прямоугольную форму для выпекания, застеленную пергаментом.

3. В отдельной миске слегка взбить маскарпоне с сахарной пудрой, аккуратно распределить по шоколадному тесту.

4. Присыпать крем свежей или замороженной малиной, выложить оставшееся тесто. Выпекать при 200 °С около 40 минут. Готовые брауни по желанию присыпать сахарной пудрой и украсить свежей малиной.

Лето в самом разгаре, не упустите его!

ЛЕТНЕЕ ЗАНЯТИЕ: ЛЕД С ЦВЕТАМИ И ЯГОДАМИ

Невероятно простая и, наверное, каждому известная идея — украшать лед ягодами, кусочками фруктов или цветами. Но почему-то она вечно забывается.

Лед можно украсить лимоном и мятой, кусочками имбиря, заморозить свежевыжатый сок. А как эффектно получится, если заморозить цветы! Ромашку и клевер стоит подавать к травяному чаю, а яркие цветки цикория понравятся любителям этой альтернативы кофе.

1. Собрать цветы, листочки, нарезать ягоды и фрукты на кусочки. Разложить их по формочкам для льда.

2. Налить отфильтрованную и прокипяченную воду, чтобы лед получился прозрачным. Убрать в морозилку.

3. Подавать лед к чаю, лимонадам и коктейлям, а также протирать им кожу лица.

ЛЕТНИЙ ЧАЙ: СБОР ТРАВ

Для меня заготовка трав — одна из любимых традиций июля. Срезать цветки аптечной ромашки, букеты зверобоя, душицы и тысячелистника, листочки лесной земляники и мяты.

Травы для душистого чая, который будет еще долго напоминать вам о летних днях: листья смородины, листья и цветы кипрея (иван-чая), листья малины, липовый цвет, мята, листья яблони, душица, ромашка аптечная, листья лесной земляники, зверобой, листья вишни, мелисса, вербена лимонная, листья брусники, вереск, клевер, шиповник, жасмин, листья груши, чабрец, зверобой, лаванда, шалфей, листья ежевики и др.

ИДЕИ ДЛЯ АТМОСФЕРНОГО ИЮЛЯ

- Засушить травы для чая и отваров: ромашку, зверобой, душицу и клевер...

- Найти что-нибудь совершенно чудесное в секонд-хенде или на блошином рынке.

- Есть малину с пальцев.

- Искупаться в речке или озере поздно вечером, когда над водой стоит густой туман, а в небе мерцают звезды.

- Собрать гербарий в книжки или специальный пресс.

- Посмотреть кино под открытым небом с домашним карамельным попкорном.

- Покататься на велосипеде.

- Построить замок из песка.

- Посмотреть один из фильмов У. Андерсона

- Пускать «лягушек» по воде.

- Устроить праздничный пикник.

- Найти новое живописное место недалеко от города.

- С делать домашнее мороженое из бананов.

- Послушать песню Childhood (Roo Panes).

- Провести целый день за чтением атмосферной книги.

- Приготовить любимый десерт со свежими ягодами.

- Носить льняные и хлопковые платья.

- С варить ягодное варенье и разлить его по баночкам.

- Подписать этикетки вручную и перевязать веревочкой.

- Провести вечер у костра: пожарить кусочки хлеба и зефир, слушая гитару и наблюдая за искрами, взлетаю щими в небо.