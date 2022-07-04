VK Fest проведёт серию открытых вечеринок в «Депо» с участием Джарахова, Егора Шипа, Мари Краймбрери, NILETTO и других популярных исполнителей

В преддверии VK Fest на одной из главных lifestyle-площадок Москвы «Депо» пройдёт серия открытых вечеринок с участием известных диджеев и исполнителей.

В преддверии VK Fest на одной из главных lifestyle-площадок Москвы «Депо» пройдёт серия открытых вечеринок с участием известных диджеев и исполнителей. Среди них — Анет Сай, DJ Basky & Мося, GUMA, Джарахов, Егор Шип, Swanky Tunes, Konfuz, DJ Kashin, Мари Краймбрери, NILETTO и другие музыканты.

Вечеринки со свободным входом будут начинаться в 20:00 каждую пятницу с 8 по 22 июля.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Главная цель наших вечеринок — создать фестивально-концертное настроение и подготовить всех к одному из главных событий этого лета — VK Fest, который уже семь лет объединяет пользователей, артистов и блогеров. Свободный вход позволит всем желающим погрузиться в атмосферу музыки, развлечений и жаркого лета в ожидании начала самого масштабного open-air страны».

Ранее VK Fest представил список из более чем 35 популярных блогеров, которые встретятся со своими подписчиками в рамках фестиваля. Среди них оказались Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса и другие интернет-звезды. Пообщаться с кумирами гости смогут в традиционной для VK Fest зоне «Блогеры».

VK Fest пройдёт с 23 по 24 июля при поддержке организационного партнёра Радио Record сразу в трёх городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) — впервые в истории фестиваль состоится в формате digital-моста: трансляция выступлений артистов будет идти одновременно во всех городах.

Вход в Сириусе будет свободный, но можно приобрести билеты в Ложу, которые позволят расположиться на многоуровневом подиуме с отличным видом на сцену и отдельным баром. Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге доступны на vk.cc/tickets.

Фуд-молл «Депо.Москва» — гастрономическая и событийная площадка, расположенная на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка. Пространство объединяет 75 гастрономических ресторанных концепций, 60 лавок со свежими фермерскими продуктами и рассчитан на 2 000 посадочных мест.