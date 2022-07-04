О чем россияне чаще всего разговаривают с друзьями на кухне

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил сограждан на предмет того, ходят ли они в гости - и о чем чаще всего в этих гостях (или с гостями у себя на кухне) перетирают.

Оказалось, что почти каждый второй россиянин любит принимать гостей — а еще 30 лет назад таких было вдвое меньше! И лишь каждый десятый ни сам к кому-то не ходит, ни принимать кого-либо у себя не любит. Интересно, что две трети южан (особенно на Северном Кавказе) наиболее хлебосольны и легки на подъем в плане сходить к соседям на чай.

А что обсуждают? 54% - детей. 40% - политику. 37 % - работу. В пятерку также входят культурные события — 33% и цены — 32%. Социологи отмечают, что сограждане стали чаще и больше, чем в 90-е годы, обсуждать именно проблемы наследников, работы, и меняющегося мироустройства. Усилилась и ностальгия — все больше люди в тесном кругу вспоминают о минувших годах. При том о товарах и ценах почему-то стали говорить существенно меньше.

ИТОГИ ОПРОСА ВЦИОМ

О чем Вы чаще всего говорите, когда встречаетесь с друзьями, со знакомыми?

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