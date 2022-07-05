Создание перестраховочного пула сделает полисы ОСАГО доступнее, считают читатели «Комсомолки»

С взаимной перестраховкой многим водителям стало значительно комфортнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ

Дорогие читатели «Комсомолки»! Прежде всего, огромное спасибо за участие в нашем очередном опросе, посвященном ОСАГО. Активность превзошла все ожидания. На вопросы экспертов Российского союза автостраховщиков (РСА) ответило более 1700 человек. Этот результат более чем в два раза превзошел предыдущий опрос, который проводился в конце 2020 г.

Нынешняя тема, напомним, касалась создания перестраховочного пула для ОСАГО. Суть новой системы в том, что члены пула помогают друг другу выплачивать деньги по страховым случаям. В результате произошла либерализация страхового рынка, полисы стали доступнее, страховые компании могут без опасений заключать договоры с проблемными сегментами водителей, например, с таксистами.

Важно, что взаимная перестраховка – это внутренняя кухня, которая никак не касается водителя. Для него все осталось, как прежде: заплатил деньги – получил полис. Более того, перестраховочный пул упростил получение полисов для проблемных сегментов страхователей – от них уже не требуется оформления через «Е-Гарант», в результате из процесса получения полиса ОСАГО исключаются несколько промежуточных этапов.

Многим водителям стало значительно комфортнее: если прежде страховать таксиста, например, бралась далеко не каждая компания, то сейчас члены перестраховочного пула делают это без опаски. А главное – без повышения тарифов.

Система действует с 20 апреля 2022 г. И за первые дни работы в перестрахование было отдано около 50 тысяч договоров – это говорит о высокой востребованности новой системы.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕЧАВШИХ НЕ СТАЛКИВАЛОСЬ СО СЛОЖНОСТЯМИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОСАГО

Читатели «Комсомолки» активно пользуются услугами страховых компаний и заключают договоры ОСАГО. Причем более 70% участников опроса заявили, что никогда не сталкивались с какими-то сложностями на этом пути. При этом более 40% оформляли полис дистанционно, а 35% – в офисе страховой компании.

Задали мы в анкете и вопрос о перестраховке полисов ОСАГО. Более трети ответили, что такая мера повысит доступность полисов. Однако более четверти придерживаются прямо противоположного мнения. В большинстве же – не определившиеся, таких свыше 40%. Такой расклад означает, что основная масса водителей не сталкивалась с системой перестраховки – так держать, и пусть у них никогда не будет страховых случаев. А ведь среди отвечавших немало и тех, кого статистика причисляет к группе риска: почти 8% – работники такси, 12% – начинающие водители. И только чуть более 3% признались, что водят неаккуратно и часто нарушают правила.

Аккуратность водителей, читающих нашу «Комсомолку», подтверждает и ответ на другой вопрос. Более двух третей отвечавших сообщили, что не было такого случая, чтобы по их вине произошло ДТП. А еще почти треть признались, что таких случаев было не более 3 за все время вождения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТАРИФНЫЙ КОРИДОР РАСШИРЯТ В ОБЕ СТОРОНЫ

Однако было бы несправедливо игнорировать голоса недовольных. Напомним, таких набралось примерно 25%. Что же их не устроило? Почти 29% из них сообщили, что за год полис «ощутимо подорожал». В РСА пояснили, что перестраховочный пул никаким образом не может повысить стоимость ОСАГО. А даже напротив, пусть и косвенно, но может повлиять на ситуацию к лучшему – за счет повышения доступности полисов в проблемных регионах и для высокорисковых сегментов водителей. Так что причина повышения стоимости полисов – в чем-то другом. Кроме того, страховщики напомнили, что на протяжении последних трех лет стоимость полисов сохранялась на уровне около 5600 руб. А стоимость запчастей росла. И будет дальше расти. На днях вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей при ремонте по ОСАГО – рост составил 28,7%.

«Это не означает, что пропорционально возрастет и стоимость страховки, но давление на тариф это определенно окажет», – отмечают в РСА.

При этом страховщики отмечают, что существует ряд категорий, убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются такси. И еще интересный момент – страховщики открыли сезон охоты на жуликов.

«Мы проводим глубокий анализ ситуации с ОСАГО в регионах – там, где власти активно борются с мошенничеством, тариф снижается, средняя цена падает, – заявил президент РСА Игорь Юргенс. – В тех регионах, где растет мошенничество, ситуация обратная. Здесь такая же логика – жители одних регионов не должны доплачивать за других».

А на днях Банк России анонсировал новые расчеты, которые показали необходимость изменения действующих тарифов по ОСАГО. В частности, предлагается расширение «тарифного коридора» базовых ставок в обе стороны – на 26% для большинства автовладельцев (диапазон 1646–7535 руб.) и на 17,8% для общественного транспорта.

Безусловно, расширение тарифного коридора пойдет на пользу безаварийным категориям водителей и снизит финансовую нагрузку на сегмент ОСАГО.