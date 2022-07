Ученые: жизнь – это такая зараза

Земная жизнь стала сложной благодаря инфекционным заболеваниям. Фото: Shutterstock

Больные предки

Похоже, правы те ученые, которые считают, что сложные формы жизни появились на Земле в результате пандемии, которая случилась примерно 2 миллиарда лет назад. Простейшие микроорганизмы – так называемые асгардские археи, уже обитавшие тогда, заболели - заразились какими-то вирусами. А те внедрили в них свою ДНК.

Благодаря новой наследственной информации примитивные клетки усложнились - обзавелись ядрами, митохондриями и прочими органеллами – внутриклеточной начинкой. То есть, стали эукариотами – существами с полноценными клетками, из которых состоят все животные, включая людей.

Иными словами, мы все произошли от асгадских архей, эволюцию которых подтолкнули вирусы. И в итоге, способствовали появлению разумной жизни.

- Существует такая гипотеза - так называемого вирусного эукариогенеза, - уверяет Иэн Рэмбо (Ian M. Rambo) из Техасского университета (Department of Marine Science, The University of Texas at Austin), под руководством которого и были обследованы прародители сложной жизни.

Ученые, по сути, нашли подтверждение гипотезе. Использовав глубоководный аппарат Alvin, они добыли этих самых асгардских архей из донных отложений Калифорнийского залива - подняли с глубины 2000 метров. Исследовали родственников и обнаружили следы перенесенной ими вирусной инфекции. А именно сохраненные – встроившиеся - вирусные ДНК. Идентифицировали и сами вирусы – аж 6 штук.

О своем открытии американцы сообщили в журнале Nature Microbiology.

Половина ДНК человека – вирусная. Фото: Shutterstock

Инструменты Бога

Проще вирусов на Земле существ нет. Эти существа настолько простые, что ученые до конца не могут понять, в самом ли деле они живые. Или только прикидывается. Каждый вирус состоит из фрагмента ДНК и белковой оболочки. Самостоятельно размножаться не может, встраивает свой геном в какую-нибудь живую клетку, например, в асгардскую архею. И та начинает производить его — вируса — копии, сама. Возможно, при этом меняясь.

Существует, кстати, и более «глубокая» гипотеза. Весьма логичная. О том, что жизнь не только усложнилась благодаря вирусам, но и вообще с них возникла.

Откуда на Земле взялись вирусы, мы не знаем. Но некоторые, появившись, вполне могли усложниться до бактерий, потом опять заразиться, как теперь стало известно, другими вирусами, и в, конце концов, за счет ДНК, которую те привносили, эволюционировать. Вплоть до человека. Может быть, поэтому нынешний человеческий геном почти наполовину состоит из ДНК вирусов.

Удивительно, но вирус, попавший в яйцеклетку или в сперматозоид, получает шанс оказаться во всех клетках организма и быть переданным потомкам вместе с остальным геномом по наследству.

Для дарвинистов вирусы это инструменты матери-природы. С их помощью она доводила одних живых существ до нынешнего совершенства. И приспосабливала к меняющимся условиям окружающей среды. А других - убивала. Или не приспосабливала. И они вымирали сами.

Продвинутые креационисты видят в вирусах божественные инструменты, с помощью которых Создателю иногда приходится вносить коррективы в изначальные планы. Вирусами Господь карает и спасает. А как иначе он мог бы вмешиваться в сотворенную им жизнь? Вот реальный механизм. Вирусный. И он хорошо согласуется с современным взглядом на божественное созидание, который отстаивают ныне верующие ученые.

Например, известный генетик, руководитель проекта «Геном человека» Френсис Коллинз уверен, что именно Бог организовал эволюцию. И до сих пор ей управляет. То есть, имея далеко идущие планы, создать человека, Всевышний не собирал его по молекулам. А создал сначала вирусы. А потом организовал дело так, чтобы они сами "сложились" в человека. На это ушло около миллиарда лет. Долго, в нашем понимании. Но у Бога могут быть свои понятия о времени.

Кто тут прав - эволюционисты или креационисты? Вряд ли это когда-нибудь станет известно. Но сама идея — использовать вирусы в эволюционном процессе - достойна восхищения.

Проще вирусов на Земле нет живых существ.

Все мы тут не местные, возможно

Идею о тои, что простейшие формы жизни – конкретно вирусы - были занесены на Землю из космоса отстаивают многие ученые. Не так давно астробиологи из США и Японии (University of California, Tokyo Institute of Technology, Center for Life in Extreme Environments and Biology Department, Portland State University) даже опубликовали в журнале Astrobiology статью под названием «Viruses at Large in the Universe» - дословно его можно перевести как «Во Вселенной полно вирусов».

Ученые (Berliner Aaron, Mochizuki Tomohiro) и их руководитель Кеннет Стедман (Stedman Kenneth) уверяют: «инфекцию» недооценивают. На самом же деле, как считают авторы статьи, «заражена вся Вселенная» - и межзвездное пространство, и экзопланеты, и, конечно же, планеты Солнечной системы. Поэтому внеземная жизнь в первую очередь может быть представлена вирусами, а не какими-нибудь бактериями, на поисках которых сосредоточились коллеги. Особенно из NASA.

Начать поиск «ифекции» астробиологи советуют с ближайших небесных тел – с Луны, где обнаружены запасы водяного льда, с Европы – спутника Юпитера и ему подобных, на которых вроде бы имеются подледные океаны. Вдруг присутствуют в них столь же густо, как и на Земле? То есть, примерно по 100-200 тысяч «особей» в каждом миллилитре воды Мирового океана.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Хозяева микромира

Вирусы — самая распространенная форма жизни на Земле. Их на нашей планете в 100 раз больше, чем любых других организмов. Количество — астрономическое — многие триллионы триллионов. Вирусологи уверяют: если выложить все земные вирусы в одну линию, она протянется более, чем на 200 миллионов световых лет. Для сравнения: диаметр нашей галактики - Млечного пути - гораздо меньше.

Вирусы способны переносить космический холод, жесткое ионизированное излучение, большинство — не погибают в вакууме, а некоторые — даже при кипячении в концентрированной серной кислоте.

Столь потрясающая живучесть вирусов, их обилие и внушает ученым оптимизм. В том смысле, что наши – земные – не одиноки во Вселенной. Их «предков» давным-давно могло унести в ближний и дальний космос ударами астероидов и метеоритов, рассыпать по другим планетам. Хотя не исключено и обратное: что вирусы, которые прижились на Земле, принесло из иных миров. Например, с кометами.

Возможно, человек соткан из вирусов, залетевших на Землю из других миров. Но если так, то и мы не совсем местные - наполовину инопланетяне.