Они топчут Россию: Сгинь, Гриша, и будь проклят!

"Автограф" некоего Гриши и разбитый изразец на здании Церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Фото: Павел САДКОВ

Тем, кто подзабыл, пандемия и санкции напомнили, что страна у нас большая и красивая. Ломанулись наши соотечественники, кто на Байкал, кто на Алтай, кто в Карелию, кто по городам Золотого кольца. Там вкусно, там удивительные виды и уникальные памятники.

Вот, скажем, любой прибывающий в Ярославль вооружается купюрой в 1000 рублей и добирается до пятнадцатиглавого храма Иоанна Предтечи. Тычут тыщу к небу, пытаются поймать ракурс. А потом, не все, конечно, но тут и одного хватило бы, бегут отколупнуть себе на память кусочек кирпича или отбить себе изразец. В результате весь храм истерзан, расцарапал, а на нижнем уровне целых изразцов раз-два, не больше. Тупоголовые наши любители оставить след в истории не стесняются, наоборот, боятся, что их забудут. Вот надпись «Гриша», вот «Юля», вот «Миша»... Все эти расхитители гробниц живут где-то рядом, рыбу ловят, Америку ругают, едят вкусно. Жаль вера у нас добрая, какие-то нибудь майи или египтяне напустили бы проклятий, да сухость рук, а русский Бог всех прощает.

Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле красуется на купюре в 1000 рублей. Фото: Павел САДКОВ

Вопрос-то еще и к местным хранителям культуры. В храме открыт музей, но вокруг ни ворот, ни забора. Разрушающаяся башенка Западных Святых врат, сиротливая замурованная колокольня, остатки ограды и осколок колокола... Дикое впечатление оставляет национальное достояние. Всем ветрам, врагам и дуракам открыта церковь. Вот дебил какой-то на расписных церковных дверях оставил автограф, чтобы даже дети этого дебила знали, что он дебил.

Разбитые изразцы. Фото: Павел САДКОВ

Сложно забор поставить для города Ярославля? Дорого сторожа посадить? Может и дорого, но восстанавливать церковь точно дороже.

Еще страшнее в славном Переславле-Залесском. Памятников, которые дошли до нас от домонгольского периода так мало, что на них молиться надо и пылинки сдувать. Один из них - Спасо-Преображенский собор в Переславле. Храм XII века, восстановленный, но живой. Единственная сохранившая постройка на месте переславского Кремля. Собор ухоженный, внутри милейшие, образованные и добродушные служители.

При всей своей древности и известности собор попал в топы мировых новостей семь лет назад. На его фасаде при реставрации была обнаружена надпись XII века, где перечисляются имена убийц князя Андрея Боголюбского. Князя зарезали в 1174 году в его замке в Боголюбово собственные бояре.

Храм Преображения Господня в Переславле-Залесском. Фото: Павел САДКОВ

Похоже, это одно из самых поздних раскрытых убийств в мировой истории. В летописях назывались имена всего лишь трех участников заговора. И вот в 2015 году ученые (при помощи 3D моделирования) прочли вот такой текст:

«Петр (Фралович), Амбал, Яким Кучкович, Офрем Моизич, Добрына Микитич, Ур…, Микита, Петр Иванкович, Фролец, Мирошка, Петрко, Стырята – это убийцы великого князя Андрея. Да будут прокляты и в… Князь Андрей был убит 29 июня своими слугами. Ему – вечная память, а им – вечная мука. Если кто…»

Считается, что такие послания были сделаны на всех церквях Северо-Восточной Руси в назидание потомкам и в качестве извещения об анафеме убийцам. Стены соборов были чем-то вроде огромной доски объявлений, где наиболее значимые события и обеты отмечались записями, прообраз газет.

Уникальные граффити с детективной историей - такая достопримечательность сделала бы честь любому европейскому городу. Ну а для русской истории место и вовсе культовое. Сама надпись совсем небольшая - сантиметров 15 высотой. Она находится с внешней стороны собора, на высоте человеческого роста и, конечно, популярна у туристов.

Уникальные граффити с детективной историей - такая достопримечательность сделала бы честь любому европейскому городу. Фото: Павел САДКОВ

Беда в том, что единственный в своем роде памятник открыт всем ветрам, никак не защищен ни от внешнего воздействия, ни от дурости путешественников и прохожих. Любой Гриша или Юра может посчитать, что их визит в город событие не менее значимое, чем убийство князя, ума им хватит, не сомневайтесь.

Почему хотя бы стеклом не закрыть граффити? Хоть как-то отгородить от вандалов? Цена вопроса - копеечная.

Вопрос к местным чиновникам и руководству музея-заповедника Переславль-Залесский.

То, что монголы с поляками не уничтожили, наши собственные варвары легко добьют.

Гриши с Юрами бродят с гвоздями по стране как маньяки, и режут, и пишут, и царапают. Слишком дорого может всем нам обойтись эта безалаберность и грошовая экономия, правда.