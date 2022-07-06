Летний лед Селиндэ

Льды реки Селиндэ с высоты птичьего полета. Фото: Евгений САЗОНОВ

В конце прошлой недели завершилась экспедиция «Комсомольской правды» по дальневосточным рекам Уян, Учур и Алдан. Это был один из самых длительных сплавов - 17 дней на воде. Но рассказ о нем еще впереди, а пока всего лишь один из эпизодов, оставшихся в памяти как удивительное совпадение несочетаемого - жары и холода, лета и зимы...

У реки два имени

Река Селиндэ - правый приток Учура недалеко от границы Хабаровского края и Якутии - воистину чудо природы. Недаром ее называют одной из самых удивительных на всем северо-востоке Евразии.

Во-первых, она появляется как бы из ниоткуда - полноценный поток бьет из-под земли на плато Мар-Кюель. Если быть точным, то начало ее стоит искать в совершенно другой реке - Ардьях, что рождается из цепи карстовых озер на другой стороне горной цепи. Узкая и стремительная речка несется по прорезанному ею же проходу в котловине и... исчезает в полукруглой карстовой воронке диаметром около тысячи метров.

Преодолев под землей 13 километров и вобрав в себя подземные воды с соседних участков, Ардьях вновь вырывается на поверхность, но уже под другим названием. Одна река имеет разные имена, поскольку долгое время Ардьях и Селиндэ считались не связанными друг с другом.

Одна из удивительнейших рек России в разгар лета до сих пор не освободилась ото льда. Фото: Евгений САЗОНОВ

Холодной горы хозяйка

Во-вторых, Селиндэ является «хозяйкой» крупнейшей наледи на северо-востоке страны, уступающей по масштабам только Момской, что расположена в восточной части Якутии. Но здесь не жалко и проиграть, поскольку Большая Момская наледь считается вообще самой большой в мире. Она тянется на 26 километров вдоль русла реки Момы, правого притока Индигирки. Ее площадь более 100 км², толщина от 3 до 8 м.

Селиндинская наледь поскромнее будет. Из-за особенностей реки лед нарастает всю зиму так, что к началу весны образует исполинский панцирь толщиной 6 метров, тянущийся не менее 10 километров, покрывающий почти всю долину Селиндэ, как писали исследователи, «от борта до борта». Общий объем льда - 15 миллионов кубических метров.

Чудо природы

Грунтовая дорога неожиданно превращается в снеговой наст. При желании по нему можно было с ветерком прокатиться на лыжах. Фото: Евгений САЗОНОВ

На Селиндинскую наледь мы попали в жаркий день 18 июня. Очень странно, идя по дороге, когда-то пробитой вездеходами старателей, неожиданно обнаружить, что грунтовка заканчивается и дальше идет оледеневший снежный пласт, на который со склонов скал любуются цветущие цветы.

При желании по насту можно было бы прокатиться на лыжах, если бы у кого-то возникла безумная идея прихватить их на сплав в разгар лета. Но главное потрясение впереди. Точнее - слева от дороги. Свободно и бурно текущая до этого река Селиндэ неожиданно наполовину исчезает под гигантской наледью.

Мозг отказывается верить информации, которую передают глаза. Как может быть перед тобой ледяное поле, если на календаре июнь катится к закату? Но это правда: насколько хватает взгляда, простирается лед, лед, лед... Этакий филиал зимы, ее забытое далеко в тылу противника войско.

Как оказывается позже, основная часть наледи лежит далеко выше, через гигантское болотистое чистое поле. А то, на что мы потратили мегабайты памяти фотоаппаратов, - всего лишь «прихожая» зимней «квартиры»...

Жара со вкусом фруктового льда

Несмотря на ощущение, что льду ничего не делается на самой страшной жаре, наледь все-таки тает. Река пропиливает ее на множество протоков, пока полностью не освобождается от наследия зимы. Однако лед держится до середины августа, а в холодное лето может и вообще не растаять...

Талая вода, которая ручьями несется по ледяным желобам, удивительно вкусна. Но еще вкуснее сам лед, если на скорую руку превратить его в мороженое. Делается оно так: ложкой наскребается ледяная каша, измельчается в стакане и заливается сгущенкой или джемом.

Мы попробовали это сделать на обратном пути. И путь показался нам в два раза короче.

Жара под сорок градусов, а наледи - хоть бы хны. Фото: Евгений САЗОНОВ

ИЗ АРХИВА «КП»

Кто ее открыл

Первооткрывателем наледи реки Селиндэ является знаменитый ученый и путешественник, один из основателей Русского географического общества Александр Федорович Миддендорф. В мае 1844 года по дороге из Якутска к устью Уды он проделал часть пути по льду, проклиная, правда, эту идею. Путь оказался настоящим испытанием: люди и лошади то и дело проваливались в пустоты, падали на неровной скользкой поверхности... Чудом ничего не сломав, экспедиция доползла до Учура.

Миддендорф не только описал чудо природы, но и объяснил причины его появления:

«...ледяные массы произошли не иначе как посредством неоднократной накладки на прежний лед новых, тотчас же замерзавших тонких слоев из надледной воды».