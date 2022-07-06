Взрослые требуют отменить ЕГЭ как издевательство над школьниками. А дети каждый год берут эту планку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник ведомство, отвечающее за проведение итоговой аттестации, Рособрнадзор, отчитывалось о том, как прошел основной период ЕГЭ*. Увидеть статистику не терпелось всему профессиональному сообществу. Во-первых, на экзамены вышли дети, которые два года назад в 9 классе из-за пандемии не сдавали ОГЭ – а его не зря называют тренировкой перед «великим и ужасным» Единым государственным. И во-вторых, в этом году снова были существенно перелопачены задания – КИМы (контрольно-измерительные материалы, если расшифровать).

- Основной посыл заключается в том, чтобы КИМы уходили от зазубривания, натаскивания и т.п., - объяснил руководитель Росообрнадзора Анзор Музаев.

В этой целью задания делают такими, чтобы они не просто проверяли, насколько крепко заучены в школе правила и алгоритмы. Выпускники должны показать умение пользоваться логикой, знания сопредельных предметов (так называемые метапредметные навыки), способность развернуто и ясно выражать свои мысли. Те или иные изменения, иногда довольно существенные, вносят в порядок проведения ЕГЭ каждые три – четыре года. Иногда поправки касаются всех предметов, чаще – отдельных из них. И, как правило, после «перетрясок» средний балл на экзамене немного снижается – не все успевают перестроиться к новым правилам игры.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В этот раз перетряска была существенная, ведь к выпуску подошли ребята, обучавшиеся по только что принятому на тот момент ФГОСу (Федеральный государственный образовательный стандарт – перечень того, что должны знать и уметь школьники. Сейчас он, кстати, опять обновляется – прим. Ред).

- Во главе стандарта, по которому завершили обучение наши выпускники, стоит тесная связь знаний и практических навыков, - рассказала руководитель Института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. – Ученик должен не просто знать, а уметь объяснить, сопоставить, применить на практике. С этим, а не с содержанием знаний, и были связаны изменения КИМов.

И школьники снова неплохо справились! Если посмотреть на средние баллы, они практически не изменились на фоне 2021-го. И хотя в Рособорнадзоре настаивают, что сравнивать год с годом не уместно – ведь КИМы не идентичны, но по большому счету, падения уровня знаний, о котором так долго кричали диванные эксперты, снова не зафиксировано.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Какие еще тенденции можно отметить по результатам экзаменов?

- Если посмотреть на итоги сдачи русского языка (обязательный экзамен) и литературы, то у нынешних выпускников очень неплохо «подвешены языки»: они умеют связно и развернуто выражать свои мысли, анализировать прочитанное, встраивать новую информацию в уже имевшуюся. Даже несмотря на то, что писать сочинение им пришлось по абсолютно новому, прежде не знакомому произведению. В пользу такого вывода говорит то, что 96% выпускников преодолели минимальный порог баллов, а более 40% ребят показали результаты от 80 баллов. Кстати, по результатам сдачи экзамена по русскому эксперты отметили сокращение орфографических ошибок – такой вывод озвучила Оксана Решетникова.

- Между математикой профильной (которая нужна для поступающих в вузы по этому направлению) и базовой (для всех остальных) произошел окончательный разрыв. То есть в профильной математике совсем не осталось заданий простого, базового уровня. Этот экзамен окончательно оформился как тот, готовиться к которому необходимо углубленно. Университеты хотят, чтобы пришедшие к ним студенты имели крепкую математическую подготовку. Поэтому будущим экономистам, инженерам, архитекторам и т.п. нужно выбирать соответствующий профиль в школе, либо заниматься дополнительно.

- Несмотря на то, что средние баллы по естественно-научному блоку предметов не кажутся высокими (в районе 50), нельзя считать их низкими, уверяет руководитель ФИПИ. Предметы сложные, экзамены требуют огромного количества метапредметных знаний и умения провести аналитическую, практическую работу (например, по химии опыт с реактивом – а ведь многие выпускники пробирку первый раз держат именно на экзаменах – прим. Ред.). Так что 50 -60 баллов это не провал, а достижение. Эксперты отмечают постепенный рост качества естественнонаучных знаний. Но по химии и биологии около 18% выпускников не смогли преодолеть минимальный уровень, установленный вузами для поступления.

- Несмотря на то, что КИМы по предметам историко-социального блока «переворошили» сильнее всего, на результатах выпускников это практически не отразилось. А среди тех, кто выбрал историю, доля высокобалльников (80 баллов и больше) даже выросла – отлично прошли этот экзамен 15% сдававших.

- Среди сдававших английский язык средний балл самый высокий – 73 процента. Более 40% участников набрали свыше 80 баллов! Никакой другой предмет по результатам даже близко не стоял. Но это говорит не о том, что экзамен слишком легкий, а о том, что выбирали его сдавать дети, которые на действительно глубоком уровне изучают иностранный язык, отметили в ФИПИ. Юные англофилы поразили даже собственных педагогов. Те очень активно протестовали против введения 40 задания, где нужно было на английском языке проанализировать приведенные в таблице или диаграмме данные и объяснить результаты. То есть проверялось не только знание языка, но и логика, и уровень мышления школьника. Учителя и репетиторы английского настаивали, что это слишком далеко от изучаемого предмета. Зачем? Ведь дети не справятся! Но они справились. Они в очередной раз доказали, что умнее, организованнее и самостоятельнее, чем мы про них думаем. Впрочем, на том и мир держится.

*Результаты резервных дней, когда сдавали те, кто не мог попасть в аудитории в положенное время по уважительным причинам, еще не подсчитаны. Так что цифры были озвучены, строго говоря, предварительные. Но на самом деле, существенно на статистику досдачи повлиять не могут.