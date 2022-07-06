Профессионально выполненный перманентный макияж – это ювелирная работа

Фото: Пресс-служба Зои Чернавиной

О преимуществах перманента и о профессиональном становлении мастеров поговорили с Зоей Чернавиной, мастером и тренером по перманентному макияжу, автором уникальной методики Sweet Lips, обладательницей престижных титулов и званий, чемпионкой России по перманентному макияжу, победительницей премии Inter Permanent Awards Top Masters PMU 2022, популярным спикером и участницей масштабных событий в бьюти индустрии.

- Зоя, сколько лет Вы работаете в индустрии перманентного макияжа?

- Я работаю мастером, а также мастером-тренером по перманентному макияжу более 5 лет.

- В чем особенности Вашей профессии?

- Я считаю, что каждая девушка от природы прекрасна, но не все обладают выразительными и яркими чертами лица, процедура перманентного макияжа помогает сохранить и подчеркнуть естественную красоту каждой. Конечно, все зависит от профессионализма и опыта мастера. Важно помнить, специалисты работают не только с такими зонами, как губы и брови и перманент несёт не только косметические функции. Например, эта процедура поможет восстановить ареолы после мастэктомии, сделать камуфляж рубцов и растяжек. С помощью перманентного макияжа я подчеркиваю достоинства и скрываю недостатки.

- Какой вид перманента Вы бы назвали самым актуальным и востребованным?

- Наибольшей популярностью пользуется перманентный макияж губ. Это моя любимая зона работы, именно поэтому я создала собственную технику “Sweet Lips”. Техника SL уникальна тем, что в работе я определенным образом растягиваю кожу, что клиент при этом не испытывает болевых ощущений. По мнению многих именитых экспертов, моя техника - достойный вклад в индустрию, так как применение моей авторской техники позволяет избежать отеков после процедуры перманентного макияжа губ.

Фото: Пресс-служба Зои Чернавиной

- Вы являетесь основателем собственного бренда, мастером-тренером. Расскажите о своём профессиональном пути, как всё начиналось?

- До того, как начать преподавать и основать свой бизнес, я работала hair стилистом около 10 лет и даже не предполагала, что однажды стану мастером перманентного макияжа и, тем более, чемпионкой России. Тогда я собиралась выходить из декретного отпуска и не хотела возвращаться к волосам, случайно увидела в интернете информацию о школе перманентного макияжа и решила попробовать. Это было судьбоносное решение в моей жизни. Я получаю удовольствие от того, что делаю, и приятный бонус - благодаря моей работе у меня появились друзья, ученики и последователи по всему миру.

Например, я регулярно провожу онлайн-обучение для мастеров Европы, Англии, США, помогаю мастерам улучшить свои навыки и подготовиться к чемпионатам.

- Какие из Ваших профессиональных достижений можно выделить?

- В декабре 2021 года я стала абсолютной чемпионкой России по перманентному макияжу на самом крупном и самом престижном соревновании «Inter Permanent» - заняла сразу два первых места в номинациях «PROFI LIPS» и «PROFI BROWS».

В июне 2022 года я получила национальную премию по искусству перманентного макияжа Inter Permanent Awards Top Masters PMU как лучший BROWS ARTIST. Об этой награде мечтают многие мастера, это как «Оскар» в перманентном макияже, и те, кто ею награждаются, пользуются большим уважением среди коллег. Участников оценивали по качеству работ, наличию регалий и наград, стремлению развиваться и вкладываться в индустрию перманентного макияжа. Обладатели этой премии - сильные мастера, которые добились наибольших успехов в индустрии.

Также меня регулярно приглашают выступить спикером на крупных конгрессах, а в марте 2022 года меня пригласили на один из самых крупных чемпионатов и конгрессов в отрасли - Congress Beauty Adrenalin - в качестве судьи. Это был мой первый опыт в таком амплуа. Я понимала, какая это огромная ответственность, ведь иногда мастера от призового места может отделять всего лишь 1-2 сотых баллов.

Скажу честно, что оценивать чужой труд гораздо сложнее, чем свой собственный. У каждого мастера уникальный почерк, видение эстетики и чувство вкуса. Главное - оценивать работу строго по заявленным критериям. Было очень сложно принимать решение, выбирать лучших из сотни профессиональных и качественных работ. Но мне определенно понравилось, и я считаю, что справилась с этой задачей на 100%.

Фото: Пресс-служба Зои Чернавиной

- Как Вы считаете, мастера beauty-индустрии могут принимать участие в благотворительных инициативах и помогать людям?

- Все зависит от мастера и его гражданской позиции. Я, например, занимаюсь благотворительной деятельностью: делаю перманентный макияж ареолах груди, бесплатно восстанавливаю их девушкам после мастэктомии.

- Как изменилась отрасль за время Вашей работы?

- Могу сказать, в данном направлении сделан огромный рывок вперёд. За последние пять лет изменились техники и технологии, оборудование, количество пигментов. Перманентный макияж появился в России в начале 1990-х годов. Тогда эта процедура называлась татуажем и ничем не отличалась от нанесения татуировок – тот же аппарат, та же игла и красители. Это было кустарно и непрофессионально. Иголка очень неосторожно воздействовала на кожу, травмируя ее, оставляя плотные следы тату-красителя. На губах обводили только ярко выраженный контур. Иногда выходили очень сильно за природные очертания рта, и в итоге это смотрелось нелепо. Сейчас профессиональные мастера делают это настолько аккуратно и ювелирно, что невозможно понять, было ли какое-то коррективное вмешательство или нет. Заверяю читателей, что никогда не сделаю брови, которые выглядят как татуировка.

- Какие у Вас планы на ближайшие два года?

- Продолжать принимать участие в профессиональных событиях, выступать на конгрессах и конференциях, создать удобную, качественную обучающую онлайн-платформу, помочь как можно большему количеству мастеров улучшить свои навыки. Еще я мечтаю стать чемпионкой мира по перманентному макияжу и буду усердно работать для достижения этой цели.