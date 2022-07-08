«Норникель» получил две награды за вклад в развитие ESG в России

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Программа мероприятия, организованного Ассоциацией менеджеров России при содействии «Норникеля», включала в себя пленарное заседание на тему «Устойчивое развитие регионов», круглый стол Национального совета по корпоративному волонтерству, треки на тему ESG и многое другое.

Конференция началась параллельно на трех площадках. Сессии были посвящены всем параметрам ESG: экологии, социальному развитию и корпоративному управлению.

В зале, где обсуждали состояние окружающей среды, подняли несколько таких острых тем, как туризм, мониторинг климатических изменений и утилизацию отходов в труднодоступных частях страны. Спикеры обсудили, с какими барьерами сталкивается бизнес и органы местного самоуправления, решая экологические вопросы, а также ответили на вопросы из зала.

«Мне кажется, что сейчас самое важное – это обеспечить устойчивое продолжение работы предприятий, чтобы сохранить рабочие места и налогооблагаемую базу, но при этом нельзя снижать внимание к вопросам экологической безопасности», – подчеркнул Александр Закондырин, председатель Общественного совета при Минприроды России. «Сегодня многие компании это понимают и выполняют в области экологии все, что было запланировано. Металлурги, химики, нефтяная отрасль, вся угольная и газовая промышленность – все, у кого были большие планы, продолжают работать».

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

На пленарном заседании участники поговорили о развитии регионов, вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков рассказал о флагманских проектах, реализуемых в городах деятельности предприятия, а также члены президиума затронули вопросы составления рейтингов и рэнкингов.

Елена Долгих, советник президента-генерального директора по устойчивому развитию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рассказала: «У нас в принципе уже есть инфраструктура: инструменты оценки, инструменты продвижения ESG-повестки. Это означает, что мы можем разрабатывать собственные национальные стандарты и какое-то собственное видение, новые альянсы, бизнес-системы, создание какого-то уникального трека продвижения России в области устойчивого развития и ESG-принципов».

После обеда в Большом зале прошла торжественная церемония премии «За вклад в развитие ESG в России». Номинации были распределены согласно 17 целям устойчивого развития. За каждую организаторы вручали отдельную награду.

В номинации по второй цели устойчивого развития (Обеспечение продовольственной безопасности) победил директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков. Ведь таймырский порт Дудинка непрерывно выполняет огромную логистическую роль в доставке продовольствия в арктические регионы.

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

«Мы постарались создать такую культуру, когда каждый человек на своем месте вносит свой небольшой вклад в одно большое дело», – отметил Алексей Новаков. «И синергетический эффект от этих усилий, наверное, был значим, раз его заметили и отметили».

В рамках одной из важнейших, по данным ВЦИОМ, восьмой цели устойчивого развития (Содействие экономическому росту и достойной работе) награду получила старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова.

Также в рамках конференции состоялся круглый стол на тему «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». На ней представители КМНС и крупного бизнеса поделились опытом взаимодействия и обговорили новые варианты сотрудничества.

Руководитель региональных программ «Норникеля» Василий Захаров объяснил: «Сейчас местным сообществам уделяется большое внимание. Бизнес и государство учитывают их мнения по поводу промышленных и культурных проектов, по поводу совместных проектов развития, которые предлагают компании в случае прихода на территорию. Ну а так как коренные народы – это наиболее уязвимая, хрупкая часть местного сообщества, то естественно, существуют международные механизмы, которые защищают их права и предписывают компаниям соблюдать правила взаимодействия с ними».

Конференция завершилась брифингом Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию. Однако участники и организаторы знают, что вопросы устойчивого развития и ESG-трансформации не перестанут решаться и за пределами официальных мероприятий.