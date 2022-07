Исследование: Жителям разных стран снятся разные кошмары

Страхи жителей разных стран существенно отличаются. Фото: Shutterstock

Исследование заказала фирма, создающая и продающая кровати - Happy Beds. Подключившиеся к делу, социологи воспользовались многочисленными сайтами, на которых люди делятся сюжетами своих снов, обобщили и проанализировали их. С добытыми результатами знакомит The Daily Mail.

Сюжеты, конечно, отличаются – индивидуально. Но в целом у жителей какой-то одной страны они, на удивление, повторяются. В Англии часто снятся пчелы. А это, по мнению психологов, свидетельствует о постоянной тревоге и суете.

Американцы чаще всего оказываются на приеме у окулиста, который вынимает им глаза, теряют и не могут найти какие-то любимые вещи, видят, как отваливаются пальцы ног и, на удивление, играют на духовой трубе. Толкователи усматривают в таких снах постоянный страх попасть в зону повышенного внимания.

В Австралии ночные кошмары, как правило, связаны с местной природой - змеями, крокодилами, а еще и ураганами, и наводнениями. Немцам снятся ужасы, связанные с путешествиями – то на поезд опоздают, то не туда приедут. Что свидетельствует о постоянных сомнениях, правильно ли они поступают по жизни. Французов по ночам пугают разнообразные сбои в работе FaceTime, обжор-итальянцев преследуют ужасы, связанные с едой, а во Вьетнаме в навязчивых сюжетах чаще всего появляются бывшие любовники и любовницы. Всё это в той или иной степени сигнализирует о разочаровании.

Российские сюжеты тоже имеют свою специфику – многие видят себя в замкнутом помещении, плутают по нему, силясь найти выход. Или теряются в каком-то большом городе. Вроде бы это свидетельствует о постоянной тревоге и неуверенности.

КСТАТИ

Людей в Covid-19 ночные кошмары стали посещать чаще

Жалобы на отвратительные сновидения поступают со всего мира. Их все больше и больше. Как жалоб, так и сновидений. Прямо эпидемия – столь же массовая, что и Covid-19. В «мирное время» столько кошмаров никому не снилось – медицинский факт.

- Пандемия и «плохие сны», конечно же, связаны, - уверяет доктор Рози Гибсон (Rosie Gibson) из Новой Зеландии, представляющая НИЦ сна и бодрствования Университета Мэсси (Massey University Sleep/Wake Research Centre).

Исследовательница как-то вникла в суть феномена – еще до обострения международной обстановки. И пришла к обнадеживающему выводу: суть, слава богу, не в инфекции, поражающей мозг. Ночные кошмары - следствие карантина и самоизоляции. Причина - в эмоциональной перегрузке от обилия тревожных сообщений по поводу пандемии и калейдоскопа экспертных мнений. Всем этим изобилуют и официальные СМИ, и социальные сети, отягощенные разнообразными и, как правило, противоречивыми высказываниями бесчисленных пустобрёхов. Плюс собственные страхи и навязчивые мысли.

Мощный информационный поток «давит» на мозг. В результате он начинает «паниковать». Не обязательно явно – чаще на уровне подсознания. Ночные кошмары – ответ на эту ментальную панику. В последнее время она только усилилась. Да тут еще очередная волна Covid-19 накатила.

Но в реальной жизни паниковать не стоит. Равно, как и пугаться ночных кошмаров. Или относиться к ним мнительно. Потому что «плохие сны» не предвещают какой-либо беды, а приводят лихорадочно работавший мозг в порядок, успокаивают его, выплескивая отрицательные эмоции во сне, чтобы они не одолевали наяву. Об этом, к примеру, свидетельствуют результаты исследования, которое провела Сирена Скарпелли (Serena Scarpelli ) из Римского университета Сапиенца (Sapienza University of Rome) и обнародовала в статье под названием The Functional Role of Dreaming in Emotional Processes.

Кошмары, как выяснила Сирена, и в самом деле помогают адаптировать нас к реальной жизни – адаптировать эмоционально.

Не нравится подобная «услуга»? Надоела? Есть простой способ частично от нее отказаться. Ведь совсем избавиться от «плохих снов» не получится – мозг время от времени просто вынужден себя кошмарить не зависимо от воли владельца.

- Отключитесь от всех информационных ресурсов, как минимум, на пару часов перед сном, - советуют Рози и Сирена, - чтобы ничего не видеть и не слышать про этот долбаный Covid-19 и другие мировые проблемы. Помедитируйте, помолитесь, займитесь йогой в конце концов. Должно помочь, если мы хоть что-то смыслим в снах.

