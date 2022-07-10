«Надо мне резче, как можно, скорее, выкинуть вещи с наклейкой ИКЕА»: знаменитой торговой сети, которая никак не начнёт распродажу, посвятили стихи

Уходящая IKEA так и не смогла начать обещанную онлайн-распродажу
Фото: Иван МАКЕЕВ
Отнюдь не ропщу, но, присев, на аллее
Немного грущу по любимой ИКЕЕ.
Купил я там плед, чемодан и панельки —
И ел на обед много раз фрикадельки.
Но, с водки пьянея, мой старый приятель
Сказал, что ИКЕА - наш враг и предатель.
И в ходе беседы в обеденном зале
Он вспомнил, что шведы на Русь нападали.
Вскочил я - и, значит, стал очень сердитым.
Приятно судачить с таким эрудитом,
Но надо мне резче, как можно, скорее,
Выкинуть вещи с наклейкой ИКЕА.
Домой я махнул и дал волю разгулу —
Выбросил стул, шифоньер и акулу.
Да даже мои скандинавские палки
В пылу нелюбви оказались на свалке.
А также весь пол. И шампуня полпуда.
Светильники. Стол. Зеркала. И посуда.
Подушки. Весы. Канапе. И стамески.
Картины. Часы. И ещё занавески.
Потом я проспался, не зная сюрприза.
Ведь в доме остался один телевизор.
Без тапок шныряя (нет тапочек даже!),
Смотрю «Глухаря» я и жду распродажи.