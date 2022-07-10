«Надо мне резче, как можно, скорее, выкинуть вещи с наклейкой ИКЕА»: знаменитой торговой сети, которая никак не начнёт распродажу, посвятили стихи

Уходящая IKEA так и не смогла начать обещанную онлайн-распродажу Фото: Иван МАКЕЕВ

Отнюдь не ропщу, но, присев, на аллее

Немного грущу по любимой ИКЕЕ.

Купил я там плед, чемодан и панельки —

И ел на обед много раз фрикадельки.

Но, с водки пьянея, мой старый приятель

Сказал, что ИКЕА - наш враг и предатель.

И в ходе беседы в обеденном зале

Он вспомнил, что шведы на Русь нападали.

Вскочил я - и, значит, стал очень сердитым.

Приятно судачить с таким эрудитом,

Но надо мне резче, как можно, скорее,

Выкинуть вещи с наклейкой ИКЕА.

Домой я махнул и дал волю разгулу —

Выбросил стул, шифоньер и акулу.

Да даже мои скандинавские палки

В пылу нелюбви оказались на свалке.

А также весь пол. И шампуня полпуда.

Светильники. Стол. Зеркала. И посуда.

Подушки. Весы. Канапе. И стамески.

Картины. Часы. И ещё занавески.

Потом я проспался, не зная сюрприза.

Ведь в доме остался один телевизор.

Без тапок шныряя (нет тапочек даже!),

Смотрю «Глухаря» я и жду распродажи.