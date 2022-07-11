ФСБ демонстрирует кадры задержания в Карачаево-Черкесии 11 террористов

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России (ФСБ) демонстрируют кадры работы штурмовой группы, что производит захват террористов.

- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО «ИГИЛ», причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет, - сообщили в ФСБ России.

Бандиты давно готовились к совершению терактов. В частных домах задержанных обнаружены и изъяты 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, большое количество боеприпасов.

Противоправную деятельность задержанных подтверждается информацией, которую они хранили и пересылали с помощью смартфонов. В них нашли материалы, изобличающими их противоправную деятельность.

«Следственными органами в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 205.4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества), части 2 статьи 205.2 (пропаганда терроризма) УК России», - сообщили в следствии.