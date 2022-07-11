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Звезды11 июля 2022 8:10

Фильм, в котором Анджелина Джоли целует Хабенского, неожиданно вошел в топ-10 Netflix

Голливудский дебют Тимура Бекмамбетова, «Особо опасен», вошел в список самых популярных фильмов стриминга через 14 лет после премьеры
Лев ЗАЙЦЕВ
«Особо опасен» вышел на экраны летом 2008 года.

«Особо опасен» вышел на экраны летом 2008 года.

Платформа Netflix ежедневно публикует список самых просматриваемых фильмов в США. 7 июля восьмое место внезапно занял фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен», премьера которого состоялась летом 2008 года. (Через три дня, 10 июля, картина поднялась уже на шестое место).

Напомним, это экранизация жестокого комикса Марка Миллара о тихом клерке, который внезапно узнает, что ему судьбой предназначено войти в отряд элитных киллеров, уничтожающих людей, которые в будущем могут нанести глобальный вред человечеству. В картине снялись Джеймс МакЭвой, Морган Фримен, Анджелина Джоли и Константин Хабенский (причем последние двое по сюжету в какой-то момент страстно целуются).

Похоже, все это связано в первую очередь с тем, что Netflix приобрел права на показ картины и включил ее в свою библиотеку. В целом, топ-10 Netflix наполовину состоит из старых картин, таких как «Возвращение Темного рыцаря». Но приятно, что через 14 лет после премьеры фильм Бекмамбетова готовы пересматривать миллионы американцев.

КультураКультура: кино