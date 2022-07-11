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11 июля 2022 13:50

Эксперт объяснил, почему Саудовская Аравия не будет поставлять США нефть взамен российской

Политолог Дудаков заявил, что Байдену придется "ехать на поклон" к арабским шейхам для решения вопросов с поставками нефти
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эксперт объяснил, почему Саудовская Аравия не будет поставлять США нефть взамен российской

Эксперт объяснил, почему Саудовская Аравия не будет поставлять США нефть взамен российской

Фото: Shutterstock

США продолжают попытку сколотить антироссийский фронт и найти замену российским энергоносителям, без которых Запад остался из-за санкционной войны. С этой целью 46-й президент Джо Байден едет на Ближний Восток — в Израиль и Саудовскую Аравию. Но увенчается ли этот вояж успехом? На вопросы ведущего радио «Комсомольская правда» Сергея Мардана ответил Малек Дудаков — политолог и эксперт по США:

— Ранее Байден оскорблял фактического главу государства — принца Мохаммеда ибн Салмана аль Сауда, заявлял, что тот якобы стоит за жестоким убийством оппозиционного журналиста Хашогги. Как же они теперь будут общаться?

— В этом смысле арабы — люди злопамятные. И мы, в общем-то, видим это в развороте внешней политики Саудовской Аравии с США на другие страны. Думаю, во многом она связана именно с личной обидой наследного принца на то, как Байден некрасиво и неэтично относился к нему лично — а не только к его государству — на протяжении первых 8-9 месяцев президентства.

— Там ведь проблемы была не только с делом Хашогги?

— Была ещё резонансная публикация отчета о причастности саудовских разведок к терактам 11 сентября — и другие моменты, задевавшие всю саудовскую элиту и лично ибн Салмана. Но теперь приходится с ними договариваться. Патетика о «борьбе демократий с автократиями» ушла на второй план, когда оказалось, что топливный кризис в западном мире нужно как-то решать. С Россией договориться не получается, ну, вот будем договариваться с Ближним Востоком. Может, еще дополнительно с Венесуэлой, хотя там тоже все застопорилось.

— Как такой «разворот на 180 градусов» объясняют в самом Белом доме?

— Примерно так: «Мы едем в Эр-Рияд, но, знаете, это у нас не личная встреча с наследным принцем, а это у нас какой-то саммит по Ближнему Востоку, а кулуарах этого саммита, может быть, у меня будет встреча с наследным принцем, может быть, мы обсудим даже ситуацию с топливом. Но для этого мне нужно приехать на Ближний Восток, сверить часы, а всё связанное с нефтью — это для меня второстепенный фактор, но я его обязательно тоже, наверное, обговорю с наследным принцем». Вот такая словесная эквилибристика. То есть Байден пытается всех убедить, что он не собирается в Эр-Рияде стоять на коленях, умоляя повысить добычу и поставки нефти в США и на Запад в целом — но по факту-то все всё понимают.

— Экономисты говорят, что у Саудовской Аравии и других ближневосточных стран нет даже физической возможности увеличить поставки нефти на мировой рынок. То ли экономисты врут, то ли Байден…

— Я допускаю, что Саудовская Аравия недоговаривает. Хотя официально она сейчас в беседах с США так и заявляет: «нечего предложить, возможности повысить добычу нет». А Байден, вполне возможно, им просто не верит и все равно приезжает, чтобы убедиться и, может, как-то попробовать переубедить их. Наконец, есть еще один игрок на Ближнем Востоке — нефтеносный Иран: страна, с которой Байден долго пытался передоговориться и заключить снова «ядерную сделку», но пока безуспешно. Однако эту тему, я думаю, он будет поднимать в Эр-Рияде: мол, если вы сейчас не повысите добычу и поставки нефти, то я всё-таки заключу «ядерную сделку» с Ираном. Вам это, конечно, очень невыгодно (из-за выхода иранской продукции на рынок цена может рухнуть), но я как-нибудь договорюсь с аятоллами, чтобы через них поставлять нефть и попытаться решить топливный кризис в США... Так что не надо сбрасывать Байдена со счетов — рычаги давления на монархии Залива у него всё же есть.

— Монархии залива шантажировать Ираном — это, конечно, замечательно. Но там есть еще одна маленькая, но гордая страна, которая полагает существование Ирана экзистенциальной угрозой: Израиль. Поэтому ядерная союзных США сделка с Тегераном, пожалуй, даже теоретически невозможна.

— Мы же видим сейчас, какой в Израиле жуткий парламентский кризис (пятые перевыборы за три года — ред.), не совсем понятно, кто снова станет премьером. Поэтому вполне возможно, что какое-то окно возможностей для заключения ядерной сделки имеется. Хотя я с вами согласен в том, что маловероятно ее заключение, особенно без положительной реакции со стороны России, — но шантажировать-то этим все равно возможно, даже если она и малореалистична. В общем, как-то попытаться уговорить Саудовскую Аравию и Эмираты либо нарастить добычу нефти, либо переориентироваться обратно с Китая (в первую очередь) и с России (в меньшей степени) на США. Мы сейчас видим, что эти страны просто в пику Америке начинают торговать и в юанях (ну, как минимум мы об этом слышим), скупают юани, продают американские облигации. И демонстративно пытаются отдалиться от Америки. Но, конечно, Байдену хотелось бы хоть немножко вспять этот процесс повернуть.

— И вот тут возникает вопрос. Вы сказали, что «пошантажировать можно». Но ведь шантаж возможен только тогда, когда противная сторона верит в твое могущество. А кто-нибудь боится на Ближнем Востоке по-серьезному Америку? Представить такие фортели со стороны саудитов еще 10 лет назад было невозможно.

— Я думаю, что Афганистан во многом заставил монархии Залива пересмотреть отношения с США. Потому что все поняли: их, в общем-то, в любой момент американцы могут так же оставить, как афганский режим, и поэтому нужно ориентироваться на другие страны, чтобы не оказаться в такой ситуации. Вдобавок, сейчас с администрацией Байдена отношения скверные, Байдена не воспринимают как сильного президента: ведь, может быть, в 2024 году возвращается Трамп, всегда друживший с с Эр-Риядом, поэтому полностью сжигать все мосты в отношениях с Америкой, мне кажется, монархиям Залива невыгодно. Они будут, безусловно, указывать Белому дому: «Нам с вами не очень интересно общаться, хотя мы и пытались вам помочь», — но идти на прямой разрыв отношений не будут. Хотя посмотрим по реакции на этот самый саммит и приезд Байдена.

— Вы считаете такой сценарий на текущий момент наиболее реалистичным?

— Да, идти на полный разрыв, как я уже сказал, им невыгодно, но как-то холодно поприветствовать Байдена, поулыбаться, сказать: мы сделали все, что могли, а дальше, как говорится, сами договаривайтесь с кем-нибудь ещё — это запросто. Ну, лучше не с Ираном, конечно (может быть, с Венесуэлой) — либо наращивайте добычу нефти внутри Америки. Что демократы по своим причинам делать не хотят (рост добычи чёрного золота внутри самих США — это деньги в карман республиканцев и их спонсоров). Поэтому и приходится ехать на поклон к арабским шейхам… с неясным результатам.

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