Эксперт объяснил, почему Саудовская Аравия не будет поставлять США нефть взамен российской Фото: Shutterstock

США продолжают попытку сколотить антироссийский фронт и найти замену российским энергоносителям, без которых Запад остался из-за санкционной войны. С этой целью 46-й президент Джо Байден едет на Ближний Восток — в Израиль и Саудовскую Аравию. Но увенчается ли этот вояж успехом? На вопросы ведущего радио «Комсомольская правда» Сергея Мардана ответил Малек Дудаков — политолог и эксперт по США:

— Ранее Байден оскорблял фактического главу государства — принца Мохаммеда ибн Салмана аль Сауда, заявлял, что тот якобы стоит за жестоким убийством оппозиционного журналиста Хашогги. Как же они теперь будут общаться?

— В этом смысле арабы — люди злопамятные. И мы, в общем-то, видим это в развороте внешней политики Саудовской Аравии с США на другие страны. Думаю, во многом она связана именно с личной обидой наследного принца на то, как Байден некрасиво и неэтично относился к нему лично — а не только к его государству — на протяжении первых 8-9 месяцев президентства.

— Там ведь проблемы была не только с делом Хашогги?

— Была ещё резонансная публикация отчета о причастности саудовских разведок к терактам 11 сентября — и другие моменты, задевавшие всю саудовскую элиту и лично ибн Салмана. Но теперь приходится с ними договариваться. Патетика о «борьбе демократий с автократиями» ушла на второй план, когда оказалось, что топливный кризис в западном мире нужно как-то решать. С Россией договориться не получается, ну, вот будем договариваться с Ближним Востоком. Может, еще дополнительно с Венесуэлой, хотя там тоже все застопорилось.

— Как такой «разворот на 180 градусов» объясняют в самом Белом доме?

— Примерно так: «Мы едем в Эр-Рияд, но, знаете, это у нас не личная встреча с наследным принцем, а это у нас какой-то саммит по Ближнему Востоку, а кулуарах этого саммита, может быть, у меня будет встреча с наследным принцем, может быть, мы обсудим даже ситуацию с топливом. Но для этого мне нужно приехать на Ближний Восток, сверить часы, а всё связанное с нефтью — это для меня второстепенный фактор, но я его обязательно тоже, наверное, обговорю с наследным принцем». Вот такая словесная эквилибристика. То есть Байден пытается всех убедить, что он не собирается в Эр-Рияде стоять на коленях, умоляя повысить добычу и поставки нефти в США и на Запад в целом — но по факту-то все всё понимают.

— Экономисты говорят, что у Саудовской Аравии и других ближневосточных стран нет даже физической возможности увеличить поставки нефти на мировой рынок. То ли экономисты врут, то ли Байден…

— Я допускаю, что Саудовская Аравия недоговаривает. Хотя официально она сейчас в беседах с США так и заявляет: «нечего предложить, возможности повысить добычу нет». А Байден, вполне возможно, им просто не верит и все равно приезжает, чтобы убедиться и, может, как-то попробовать переубедить их. Наконец, есть еще один игрок на Ближнем Востоке — нефтеносный Иран: страна, с которой Байден долго пытался передоговориться и заключить снова «ядерную сделку», но пока безуспешно. Однако эту тему, я думаю, он будет поднимать в Эр-Рияде: мол, если вы сейчас не повысите добычу и поставки нефти, то я всё-таки заключу «ядерную сделку» с Ираном. Вам это, конечно, очень невыгодно (из-за выхода иранской продукции на рынок цена может рухнуть), но я как-нибудь договорюсь с аятоллами, чтобы через них поставлять нефть и попытаться решить топливный кризис в США... Так что не надо сбрасывать Байдена со счетов — рычаги давления на монархии Залива у него всё же есть.

— Монархии залива шантажировать Ираном — это, конечно, замечательно. Но там есть еще одна маленькая, но гордая страна, которая полагает существование Ирана экзистенциальной угрозой: Израиль. Поэтому ядерная союзных США сделка с Тегераном, пожалуй, даже теоретически невозможна.

— Мы же видим сейчас, какой в Израиле жуткий парламентский кризис (пятые перевыборы за три года — ред.), не совсем понятно, кто снова станет премьером. Поэтому вполне возможно, что какое-то окно возможностей для заключения ядерной сделки имеется. Хотя я с вами согласен в том, что маловероятно ее заключение, особенно без положительной реакции со стороны России, — но шантажировать-то этим все равно возможно, даже если она и малореалистична. В общем, как-то попытаться уговорить Саудовскую Аравию и Эмираты либо нарастить добычу нефти, либо переориентироваться обратно с Китая (в первую очередь) и с России (в меньшей степени) на США. Мы сейчас видим, что эти страны просто в пику Америке начинают торговать и в юанях (ну, как минимум мы об этом слышим), скупают юани, продают американские облигации. И демонстративно пытаются отдалиться от Америки. Но, конечно, Байдену хотелось бы хоть немножко вспять этот процесс повернуть.

— И вот тут возникает вопрос. Вы сказали, что «пошантажировать можно». Но ведь шантаж возможен только тогда, когда противная сторона верит в твое могущество. А кто-нибудь боится на Ближнем Востоке по-серьезному Америку? Представить такие фортели со стороны саудитов еще 10 лет назад было невозможно.

— Я думаю, что Афганистан во многом заставил монархии Залива пересмотреть отношения с США. Потому что все поняли: их, в общем-то, в любой момент американцы могут так же оставить, как афганский режим, и поэтому нужно ориентироваться на другие страны, чтобы не оказаться в такой ситуации. Вдобавок, сейчас с администрацией Байдена отношения скверные, Байдена не воспринимают как сильного президента: ведь, может быть, в 2024 году возвращается Трамп, всегда друживший с с Эр-Риядом, поэтому полностью сжигать все мосты в отношениях с Америкой, мне кажется, монархиям Залива невыгодно. Они будут, безусловно, указывать Белому дому: «Нам с вами не очень интересно общаться, хотя мы и пытались вам помочь», — но идти на прямой разрыв отношений не будут. Хотя посмотрим по реакции на этот самый саммит и приезд Байдена.

— Вы считаете такой сценарий на текущий момент наиболее реалистичным?

— Да, идти на полный разрыв, как я уже сказал, им невыгодно, но как-то холодно поприветствовать Байдена, поулыбаться, сказать: мы сделали все, что могли, а дальше, как говорится, сами договаривайтесь с кем-нибудь ещё — это запросто. Ну, лучше не с Ираном, конечно (может быть, с Венесуэлой) — либо наращивайте добычу нефти внутри Америки. Что демократы по своим причинам делать не хотят (рост добычи чёрного золота внутри самих США — это деньги в карман республиканцев и их спонсоров). Поэтому и приходится ехать на поклон к арабским шейхам… с неясным результатам.