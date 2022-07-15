Злой рок «Ласкового мая»: Юра Шатунов стал 14-м умершим участников группы

Уход из жизни кумира 1990-х Юры Шатунова, который стал 14-м умершим участником группы, продолжил проклятие, о котором говорят еще с девяностых… Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внезапная смерть Юры Шатунова в 48 лет от обширного инфаркта продолжает бередить сердца поклонников, обрастая мифами и легендами.

Вспомнили одну из них - про смертельное проклятие «Ласкового мая», по которому участники группы будут умирать друг за другом, не доживая до старости. Пресса начала об этом писать еще в конце 90-х. Ныне в связи с неожиданной смертью Шатунова мистика с новой силой встревожила фанатов. А там, где разум отказывается смириться с трагедией, нередко и появляются разговоры о потустороннем.

Один из первых составов группы. Фото: Евгений МАТВЕЕВ/GLOBAL LOOK PRESS

1. Юра Шатунов, солист (умер).

2. Сергей Кузнецов, автор (жив).

3. Андрей Разин, продюсер (жив).

4. Игорь Игошин, барабанщик (умер).

5. Александр Прико, солист (умер).

6. Сергей Серков, солист, барабанщик и клавишник (жив).

7. Константин Пахомов, солист (жив).

1992 год: первая гибель - на козырьке подъезда

Напомним, группа «Ласковый май» была образована в 1986 году, сначала в оренбургском интернате. Ее первый костяк: автор песен Сергей Кузнецов (2), бас-гитарист Вячеслав Пономарев, исполнитель Юрий Шатунов.

Вскоре возглавил коллектив Андрей Разин (3) и привлек в состав новых детдомовцев: пять клавишников, семь солистов. Постепенно группа обросла менеджерами. После трехлетнего оглушительного успеха нон-стоп коллектив стали раздирать скандалы. Группа оказалась на грани распада, а после ухода из нее Шатунова пошел слух про «смертельное проклятие». Тогда и начались загадочные смерти.

Открыла печальный отсчет гибель 20-летнего барабанщика из детдома Игоря Игошина (4). Он гастролировал с группой в течение двух лет. Прервал работу - призвали в армию. В Москве у него осталась невеста. Когда Игошин вернулся и узнал, что она ему неверна и выходит замуж, явился на ее свадьбу и подрался с гостями жениха. Игоря увезли домой, а через час его тело было найдено на козырьке подъезда. По одной версии, его избили и вытолкнули в окно. По другой - выпал сам.

Андрей Разин рассказывал о трагедии так: «Игорь Игошин полез в форточку за рыбой, висевшей в пакете за окном, рама оторвалась, и он с пятого этажа упал, погиб». Трагедия произошла в ночь на 1 марта 1992 года. Правду так и не установили.

1993 год: убийство друга

Детдомовец Михаил Сухомлинов (8) в группе был клавишником и лучшим другом Шатунова. Он первым в 1991 м покинул «Ласковый май», занявшись бизнесом. Следом откололся и Шатунов.

Оба продолжали дружить. А затем случилось ЧП, заставившее содрогнуться и фанатов, и музыкантов. 29 сентября 1993 года Шатунов и Сухомлинов выходили из подъезда дома, где была квартира исполнителя «Белых роз» в Москве, когда их обстрелял неизвестный. Юра уцелел - пуля не задела. А 19-летний Сухомлинов был убит.

Стрелял фанат группы, обиженный за то, что его не приняли. По горячим следам его не поймали. Разин считал, что Шатунову угрожает опасность. Вместе они похоронили Сухомлинова, и Юра съехал с квартиры на Кантемировской улице, где погиб друг. На время перебрался в Сочи. А вскоре и вовсе скрылся от ожидаемого преследования, уехав в Германию. Тогда ему удалось обмануть судьбу.

Преступника задержали в 2000-м. Убийцей оказался психически больной. Он подтвердил версию Разина о покушении на Шатунова и был помещен на принудительное лечение.

Нелепые смерти

27 сентября 1996 года совершенно нелепо оставил этот мир один из солистов группы, 22-летний Юрий Барабаш (Петлюра) (9). Отдыхал в компании с друзьями, сам не пил. Как единственный трезвый сел за руль, чтобы довезти приятелей. Почему он, абсолютно трезвый, не справился с управлением - непонятно.

Мистики заговорили о злом роке. Хотя считалось, что виной трагической случайности могло быть отсутствие водительского стажа. Эта его поездка стала последней. Что удивительно: погиб в ДТП он единственный, а нетрезвые друзья выжили.

Так же нелепо скончался и клавишник «Ласкового мая» Арвид Юргайтис (10): на даче задремал с непотушенной сигаретой. Когда разгорелся пожар, спасал вещи, схватил телевизор «Горизонт», взорвавшийся у него в руках. Умер, отравившись угарным газом, 1 июня 2004 года в 36 лет.

Кроме того, в тех же годах утонул в реке пиротехник (13), работавший в группе, но имя его забыто.

Скончался на кладбище

Смерти настигали музыкантов с интервалом в несколько лет. В 2007 году ушел из жизни один из основателей группы, бас-гитарист Вячеслав Пономарев (11) - скончался от туберкулеза в 37 лет.

2012 год унес жизни двух музыкантов. Смерть еще одного клавишника группы Алексея Бурды (12) на кладбище ужаснула фанатов. В тот роковой июньский день 2012-го его ждали на премии Муз-ТВ. Тело Алексея нашли на Перловском кладбище в Москве - умер при загадочных обстоятельствах. Какая неведомая сила затянула его туда - непонятно. Почему вместо престижной тусовки оказался на погосте, откуда не ушел живым, так и осталось загадкой. Причиной его смерти называли пищевое отравление. Ему было 38 лет.

Еще один из солистов «Ласкового мая» Юрий Гуров (14) в том же 2012 году попал в странное ДТП. Его машину непонятным образом занесло под «КамАЗ». Причем за рулем был не он, а его друг. Умер в 41 год. Тогда мастер и учитель системы лечения рейки Паша Расул подтвердил прессе, что над музыкантами «Ласкового мая» тяготеет злой рок. А этакий пантеон имен «маевцев», умерших в разный период в молодом возрасте, продолжал устрашающе пополняться.

Черный 2013-й

2013 год принес 3 гибели.

- Клавишник группы Игорь Анисимов (15) был убит 22 февраля 2013 года в 40 лет пьяным соседом, который пырнул его ножом, - рассказывал «КП» Андрей Разин. - Рашид Дайрабаев (16), директор группы, не перенес смерти Анисимова - у него сердце не выдержало, скончался 28 февраля в 46 лет, похоронив своего любимца. Он ведь забирал Игоря в группу в 16-летнем возрасте, когда у того умерла мама.

Следующая утрата - старожил группы Евгений Закулаев (18), который проработал замдиректора в «Ласковом мае» 25 лет. Он же руководил организованным Андреем Разиным центром для талантливых сирот «Ласковый май». Умер в результате тяжелой болезни в 49 лет в том же 2013-м.

Помимо смертей музыкантов, коллектив преследовали неприятности: в тюрьму попали клавишник Женя Бычков, после ухода из группы занявшийся рэкетом, и один из солистов Андрей Гуров (брат другого солиста - Юрия Гурова). А в 2017-м внезапно остановилось сердце сына Андрея Разина Александра. Он помогал отцу в работе с «Ласковым маем», пел и готовился стать солистом. Ему было 16 лет.

Сам Разин отмечал, что эта потеря его напугала и заставила прислушаться к гуляющей дурной славе о некоем проклятии. Даже сгоряча согласился помириться с Сергеем Кузнецовым, автором хитов, поверив, что может исходить дурная карма от этих войн. Однако потом передумал. Все выдохнули, решив, что с трагедиями покончено…

Отдал иконы

- Было затишье до 2020 года, а потом снова началось, - говорил несколько лет назад «КП» Андрей Разин.

Солист «Ласкового мая» Александр Прико (5) летом 2020 года попал в больницу с коронавирусом. Его лечили, но вскоре обнаружили еще и рак. 2 сентября его жизнь трагически оборвалась - скончался от осложнений в 46 лет.

В следующем, 2021 году смерть добралась до продюсера Алексея Мускатина (17), близкого товарища Разина. В его музыкальной студии в Москве «Ласковый май» записывал песни. Ему сделали трансплантацию костного мозга, но не спасли: через неделю после операции остановилось сердце - в 59 лет.

Разин словно предчувствовал, что скоро может быть следующая жертва. В начале этого года он предупреждал Шатунова, чтобы не перенапрягался с гастролями - мол, подумай о детях...

2022 год с его тремя двойками нанес самый болезненный удар фанатам - не стало Юрия Шатунова. Причем, казалось бы, ничто не предвещало: он выиграл суды за право петь хиты, был в отличном настроении, провел гастрольный тур по Подмосковью. Его смерть выглядела необъяснимой: вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего на ровном месте стало плохо - начал судорожно хватать ртом воздух, задыхаться.

Как говорят в окружении, не был сердечником, хроником, потому обширный инфаркт в 48 лет (его сердце разорвалось в трех местах) вызвало шок и напомнило про смертельное проклятие «Ласкового мая».

Привлекло внимание и то, что Шатунов почему-то незадолго до своей смерти решил отдать в дар храмам иконы, с которыми ранее не расставался. Мистики увидели в этом плохой знак: лишился оберега, защиты, отводившей от него смертельное проклятие. Композитор Сергей Кузнецов признался, что за два дня до его смерти потерял крестик, чего с ним никогда не случалось.

Шатунов стал по счету 17-м в ряду смертей тех, кто был причастен к группе «Ласковый май». «Маевцы» и вправду умирали порой при загадочных обстоятельствах и с пугающей регулярностью. А кто и когда наложил так называемое смертельное проклятие на группу, доподлинно неизвестно. Но легенда оказалась живучей. Что это: возмездие за раннюю славу, карма за неразрешимую ссору создателей «Ласкового мая» или отвергнутую любовь фанатки, а может, просто совпадения - бог весть. Бешеная популярность группы влекла за собой и завистников, и злопыхателей...

МАРТИРОЛОГ

Рано ушедшие «маевцы» (начало)

Михаил Сухомлинов.

8. Михаил Сухомлинов, клавишник.

Юрий Барабаш.

9. Юрий Барабаш (Петлюра), солист.

Арвид Юргайтис.

10. Арвид Юргайтис, клавишник.

Вячеслав Пономарев.

11. Вячеслав Пономарев, бас-гитарист.

Алексей Бурда.

12. Алексей Бурда, клавишник.

13. Имя пиротехника уже не помнят.

МАРТИРОЛОГ

Рано ушедшие «маевцы» (продолжение)

Юрий Гуров.

14. Юрий Гуров, солист.

Игорь Анисимов.

15. Игорь Анисимов, клавишник.

Рашид Дайрабаев.

16. Рашид Дайрабаев, директор группы.

Алексей Мускатин.

17. Алексей Мускатин, продюсер.

18. Фото Евгения Закулаева нам найти не удалось.

Окончание следует.