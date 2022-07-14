Всё в дом: россияне вкладывают накопленные средства в ипотеку

Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоже жизнь по принципу - перезанять, чтобы занять – уходит в прошлое. Как выяснили аналитики большинство заемщиков, оформивших ипотеку в 2017-2021 годах, для первоначального взноса использовали накопленные средства. Об этом заявили 63% респондентов (подробнее см. «Только цифры»). В среднем первый взнос по кредиту составляет 35-40% от стоимости жилья. При этом только 22% опрошенных заявили, то продали для этого предыдущее жилье.

Еще один момент. Улучшить жилищные условия помогают семьям меры господдержки - 12% ипотечных заемщиков использовали материнский капитал для внесения первоначального взноса по кредиту.

Важно, что потребительский кредит на первоначальный взнос берут не более 3%, что свидетельствует о ответственном поведении российских ипотечников.

- Исследование показало, что россияне сегодня более взвешенно подходят к оформлению ипотеки, готовы копить и вкладывать в жилую недвижимость собственные средства, - отметили в Аналитическом центре ДОМ.РФ. - Мы видим, что в России сохраняется высокое качество портфеля жилищных кредитов – уровень просрочки по ним остается в пределах 1%, что значительно ниже, чем по другим кредитным продуктам. Россияне стараются внести в качестве первоначального взноса увеличенную сумму, ведь это позволяет снизить ежемесячные платежи и сэкономить на переплате по процентам. А для банков этот показатель подтверждает платежеспособность и надежность заемщика.

Опрос также показал, что около половины заемщиков, оформивших ипотеку в 2017-2021 годах, приобрели жилье с первоначальным взносом выше 30%. При этом только у 14% заемщиков первоначальный взнос был менее 15%.

Об условиях ипотеки заемщики узнавали на профессиональных ресурсах или обращались за экспертной консультацией. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. Так, 46% респондентов выбрали ипотечный продукт на сайтах банков, 42% граждан узнали об условиях кредитования у экспертов-риелторов, агентств недвижимости, ипотечных брокеров, 33% – на сайтах недвижимости.

СПРАВКА «КП»

Исследование проводилось на всей территории России методом интервью. Было опрошено 4000 ипотечных заемщиков, оформивших хотя бы один кредит в 2000-2021 годах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Источники средств на первоначальный взнос:

63% - собственные средства

22% - продажа жилья

12% - заем у друзей или ссуда на работе

12% - материнский капитал

6% - продажа имущества

3% - потребительский кредит

По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ