Михаил Дегтярев: «Каждый рубль краевых средств работает с отдачей»

Глава региона регулярно посещает районы, чтобы лично убедиться в эффективности работы на местах. Фото: правительство Хабаровского края

С момента начала работы в Хабаровском крае обеспечение продовольственной безопасности стоит в списке важнейших задач правительства региона. Сельскохозяйственные предприятия, показавшие свой потенциал, способные развивать мощности и регулярно повышать планку качества, получают финансовую поддержку из бюджета в виде субсидий и грантов.

Однако, в целях контроля за разумным освоением средств, глава региона регулярно проводит объезды по районам, чтобы своими глазами увидеть эффективность работы и выслушать, в чем еще нуждаются фермеры для комфортного ведения деятельности. Такой подход в будущем позволит снизить зависимость региона от завозных продуктов питания и поспособствует появлению новых рабочих мест.

Так в селе Благодатное с 2019 года работает крестьянско-фермерское хозяйство под руководством Олега Борисова. Хозяйство, которое посетил губернатор - одно из одиннадцати, входящих в состав сельскохозяйственного потребительского кооператива, организованного фермером на территории Хабаровского района. Основной профиль работы предприятия – молочное животноводство.

При строительстве животноводческих помещений помогла грантовая поддержка от правительства в размере 20 миллионов рублей. А в июне 2022 года работу начал молокозавод с максимальной производительностью переработки – шесть тонн сырого молока в сутки.

- Увеличение производства молока и молочной продукции - одно из основных направлений продовольственной безопасности региона. В крае успешно применяются гранты на развитие животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов. Фермерское хозяйство Олега Борисова - положительный пример успешного и эффективного аграрного бизнеса. С 2019 по 2021 год хозяйству выделено 64 миллиона рублей поддержки. Каждый рубль краевых средств работает с отдачей, - заявил Михаил Дегтярев.

Следующим пунктом в ходе объезда стал поселок Корфовский, где производством различных видов хлеба занимается предприятие «Золотой колос». Помимо популярных сортов хлеба, вроде «Дарницкого», «Кишиневского» и «Бородинского», компания расширяет ассортимент, благодаря чему на прилавках магазинов также появляются рогалики, слойки, булки и другие изделия от «Золотого колоса». Территория распространения товаров предприятия пока ограничена районом имени Лазо, поселком Переяславка и Хабаровским районом, но компания планирует набирать обороты.

С 2021 года для производителей в крае действует субсидия на компенсацию части производственных затрат. В этом году она увеличена до 2,5 рублей за килограмм произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий, и предприятие надеется получить поддержку. Некоторые торговые точки компании действуют по условиям соглашения о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба, заключенного между предпринимателем и правительством Хабаровского края.

Уже на территории Хабаровска губернатор осмотрел ход работ единственного на Дальнем Востоке комбината по производству детской молочной продукции «Молочный край». Эффективность предприятия подтверждается кратным увеличением объемов переработки местного молока. Однако, часть продукции изготавливается из сухого молока, поставляемого из других регионов России. Для повышения самообеспеченности планируется ввод в оборот дополнительных земель сельскохозяйственного назначения.

- Мы следуем указаниям нашего президента в работе по обеспечению продовольственной безопасности края. Самые низкие показатели у нас, к сожалению, в обеспечении молоком и мясом. Но уже с этого года мы планируем к реализации крупные промышленные сельскохозяйственные проекты. В первую очередь, это «Дальневосточный агропарк», где земля будет выдаваться целевым образом либо под производство кормов, либо под производство сельскохозяйственных культур.