Легкие деньги: как получать выгоду, просто совершая покупки

Ничто не приносит столько радости в нашу жизнь, как неожиданные и приятные мелочи, которые случаются с нами без повода. Только представьте себе: вы живете своей обычной жизнью - ходите в магазин за продуктами, покупаете обновки, оплачиваете связь, заправляете машину. И вот в один из таких обычных дней вы получаете подарок - денежный приз. Просто так, без повода. Просто потому, что вы пользуетесь Системой быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок у партнеров акции и становитесь участником розыгрыша денежных призов.

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ПРИЯТНЕЕ

Каждый из нас хоть раз в жизни участвовал в различных акциях и розыгрышах. Иногда для этого требуется собирать "фишки" или наклейки, регистрироваться на сайте, совершать покупки на определенную сумму. Вроде бы не сложно, но даже в этом случае стать участником получается не всегда - то про фишки забудешь, то до необходимой суммы не хватает совсем чуть-чуть. Бывает, что усилий нужно приложить чуть больше - написать отзыв, сделать репост с комментарием, подписаться на аккаунт компании. В этих случаях остаться без выигрыша особенно обидно.

А есть акции, участником которых можно стать автоматически. Например, с 13 июня можно выигрывать денежные призы за оплату через Систему быстрых платежей. Все предельно просто: выбираете товары или услуги у партнеров акции (подробнее о них можно узнать по ссылке), оплачиваете через СБП и получаете шанс выиграть денежные призы. Победители будут определяться до 14 августа. Ежедневно определяется две тысячи счастливчиков, которые получат кешбэк 50% от суммы чека (не более 700 рублей), . Каждую неделю выбирается пять победителей, которые получат по 200 тысяч рублей. Главный приз — 1 миллион рублей — разыгрывается раз в месяц. С результатами розыгрыша призов можно ознакомиться на странице акции. В окно поиска вводите последние 4 цифры мобильного телефона, и получаете всю необходимую информацию о выигрыше.

УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Согласитесь, очень удобно, когда ничего не заполняешь, никакой личной информацией не делишься, но при этом получаешь возможность получить денежный приз. Достаточно лишь быть клиентом банка, который поддерживает возможность проводить оплаты с использованием СБП, и иметь мобильное приложение этого банка или приложение СБПэй.

Оплачивать покупки можно по QR-коду, отсканировав его в мобильном приложении банка, проверив сумму покупки и нажав кнопку "оплатить". QR-код может быть размещен на наклейке в кассовой зоне или на экране компьютера, на POS-терминале.

Еще один способ - в мобильном приложении или на мобильной версии сайта, выбрав кнопку оплаты через СБП или этот способ оплаты в платежном меню. На экране смартфона появится список банков – нужно выбрать свой банк и подтвердить платеж в банковском приложении.

За товар в интернет-магазине можно расплатиться по платежной ссылке, в которой уже содержится вся необходимая для платежа информация. После перехода клиента перенаправят в мобильный банк, где нужно проверить сумму покупки, название магазина и подтвердить оплату.

Без наличных и пластиковых карт процесс оплаты происходит быстрее и безопаснее. А это еще одно немаловажное преимущество, которое поднимает настроение.

Срок проведения акции с 13.06.2022г. до 14.08.2022 г.