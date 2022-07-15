Названы пять распространенных способов покорить женщину, которые имеют обратный эффект

А выбрать из всего этого надо самый безобидный вариант. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хорошо девушкам: надела каблуки, подвела ресницы, сказала вовремя «ах, вы такой интересный мужчина» - и она уже эталон женственности. А как быть мужчинам, когда они хотят выглядеть мужественнее? Нужно тоже прибегать к хитростям. Вот они и прибегают.

КРУТОЙ ПЕРЕЦ

Хитрость № 1. Демонстративно жует жгучие перцы, во всю еду добавляет соус табаско и при этом приговаривает: да ну, это разве остро?

Предполагаемая реакция: «Мужчина, который с такой легкостью ест жгучие блюда, наверняка и сам - огонь во всех смыслах. Ну и крутой перец, конечно. Вот прямо как Жан Рено в фильме «Васаби», а то и еще круче».

А на самом деле? Комментирует диетолог Ольга Смыслова: «Вот уж на что женщинам наплевать, так это на способность мужчин потреблять острое. А с медицинской точки зрения такой огнеед еще и находится в группе риска: рано или поздно у него начнутся проблемы с желудком, язвенная болезнь. Замучаешься его по больницам возить. А Жан Рено, который васаби ложками ел, - плохой пример для подражания. Это же кино все-таки. Как говорится, «не пытайтесь повторить это самостоятельно».

ПОЧТИ БРЮС ЛИ

Хитрость № 2. Периодически небрежно роняет ни к селу ни к городу фразы типа «ну вообще-то я и сам в молодости разными восточными единоборствами баловался».

Предполагаемая реакция: «Ах, он такой сильный и надежный, с ним мне ничего не страшно».

А на самом деле? Ну баловался и баловался. Все баловались. Карьеру в боевиках не сделал? Не считается. Да еще и можно вляпаться в неприятную ситуацию. Есть, например, шанс услышать от какой-нибудь новой пассии: «Валера, дай вон тому бугаю в глаз, он на меня как-то странно посмотрел». Ну есть такие девушки, которые любят парням проверки на прочность устраивать. Отговорки типа «лучший бой - тот, которого удалось избежать», тут не работают. Назвался груздем - полезай на бугая. А он и правда такой здоровенный...

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД

Хитрость № 3. Пылко любит одежду в стиле милитари, к месту и не к месту носит камуфляжные штаны, заправленные в высокие псевдоармейские ботинки, всегда имеет при себе швейцарский перочинный нож.

Предполагаемая реакция: «Он старый солдат и не знает слов любви, но под этой шинелью бьется пылкое сердце».

А на самом деле? Комментирует стилист Алина Ким: «Давно замечено - стиль милитари особенно любят те мужчины, которые к армии отношения не имеют, зато в детстве очень любили играть «в войнушку». Видимо не наигрались. При этом почти все они отличаются крайне неспортивными фигурами и полным отсутствием чувства вкуса. Все эти жилеты с миллионом карманов, банданы, камуфляжные футболки… Детский сад какой-то, честное слово. Не представляю, какую женщину это может привлечь. Выражать свои комплексы можно и другими способами, менее очевидными».

ПОЧТИ ДЖЕЙМС БОНД

Хитрость № 4. Не упускает случая вставить в разговоре: «Это на мне сейчас часы как раз той модели, как у Бонда в «Операции Скайфолл» или «Этот одеколон очень любил Хэмфри Богарт».

Предполагаемая реакция. «А в нем ведь и правда есть что-то от его кумиров - он такой же мужественный, как Бонд, и такой же загадочный, как Богарт в «Касабланке», надо познакомиться с ним поближе и узнать о нем побольше».

А на самом деле? Комментирует психолог Вероника Куличевская: «Попытка мужчины ассоциировать себя с киногероями - уже тревожный знак. Попытка внушить эту ассоциацию окружающим - еще хуже. О чем это все говорит? Человек начисто лишен индивидуальности и склонен к бездумному копированию чужих моделей поведения. А если он еще и создает свой стиль «под Бонда» или «под Богарта» - совсем плохо дело. Как говорил в «Кавказской пленнице» товарищ Саахов: «Просто надо спасать человека, так стоит вопрос, честное слово». Это я вам как психолог говорю. А как женщина скажу так: мужчина, который к таким хитростям прибегает, просто смешон».

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВЛЮСЬ

Хитрость № 5. Регулярно выкладывает в соцсетях селфи с утренних пробежек или из спортзала, отчеты умных девайсов о длине пробежки в километрах или количестве пройденных шагов.

Предполагаемая реакция. «Вот мне как раз такой парень и нужен - здоровый, спортивный, подтянутый».

А на самом деле? Комментирует фитнесс-инструктор Галина Бронских: «Ну это, пожалуй, самый безобидный случай из всех перечисленных. Во всяком случае, смеяться тут не над чем. Человек старается, следит за своим здоровьем. Может, это даже дает ему дополнительную мотивацию. Молодец, одним словом. Делает ли это его привлекательным в глазах женщин? В одном-единственном случае: если мужчина сам по себе красив, строен, подтянут и знает, как этим богатством распорядиться - то есть еще и умеет сделать правильный автопортрет. А все эти унылые картинки мужчин с ненатурально бодрыми улыбками и недоразвитой мускулатурой - тоска смертная. И вообще, мальчики, оставьте тему спортивных селфи девочкам, у них это хотя бы красиво получается. Хотя тоже не у всех».