Можно ли умереть от укуса комара в лоб: Правда от ученого МГУ

Комары действительно могут быть переносчиками опасных заболеваний Фото: Shutterstock

Сосуществование человека с комарами, мошками и клещами подверглось новому испытанию. Из Великобритании пришла новость о том, что красавица девушка-пилот скончалась после инфекции, занесенной с укусом комара в лоб. 19-летний студент в Пермском крае скончался после укуса клеща. А тут еще и события на Украине вновь всколыхнули тему, а возможно ли использовать насекомых в качестве биологического оружия? А оспу обезьян переносить могут? Когда наши соседи – маленькие кровососущие существа, могут быть действительно опасны, "Комсомолке" рассказал энтомолог Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

МОЖНО ЛИ УМЕРЕТЬ ОТ УКУСА КОМАРА В ЛОБ?

Комары действительно могут быть переносчиками опасных заболеваний, например, лихорадки Денге и другой разновидности лихорадки – Зика. В случае с молодой британкой подозревают, что это был золотистый стафилококк.

- Даже если это и было так, а подтвержденной информации нет, то комары не являются избирательными переносчиками этой инфекции, - говорит Вадим Марьинский. – Может случиться и так, что у человека и прыщ вскочит, он его неудачно выдавит, а в ранку попадет инфекция. Вариантов того, какие бактерии могут попасть в организм даже через самые маленькие повреждения наших кожных покровов, огромное количество.

К счастью, лихорадки Денге и Зика – это все же прерогатива тропиков и субтропиков и у нас в стране бывают лишь отдельные случаи, но вот малярия – один из смертоносных лидеров инфекционных болезней в мире – еще 150 лет назад считалась большой проблемой для юга России.

- И все же колоссальные усилия, которые у нас в стране приложили к осушению болот, дали свои результаты, - говорит ученый. - Так территория, на которой построен город Сочи, сейчас пригодна для жизни, а когда-то там был очаг малярии. В современной России природных очагов малярии не осталось. Поэтому, если вас кусает комар, пугаться не стоит. Однако важно помнить, что при поездке в тропики, скажем, на Мадагаскар или в Камбоджу, укус комара значительно более опасное событие, чем в наших широтах.

СЛЕПНИ, БЛОХИ и КЛЕЩИ. КТО БОЛЬШЕ КРОВИ ПОПОРТИТ?

Из всех кровососущих беспозвоночных организмов, которые обитают на территории России, самыми опасными все же в наше время являются не насекомые, а представители паукообразных - клещи. Тут и клещевой энцефалит, и боррелиоз, он же болезнь Лайма, и другие смертельно опасные болезни.

Но и другие маленькие существа способны напакостить человеку. Так слепни могут переносить такую неприятную бактериальную инфекцию, как туляремия, течение которой может быть крайне опасным.

Среди насекомых есть еще и такие кровососы, как блохи, которые могут быть переносчиками чумы. Правда, в России вероятность подцепить что-то от блохи, очень сильно зависит от региона, и все же с природными очагами чумы на территории нашей страны окончательно справиться не получится, так что, лучше стараться, чтобы блохи не кусали и в разные антисанитарные места не ходить.

А ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН ОТ КРОВОСОСОВ ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО?

- Нельзя считать, что от кровососущих беспозвоночных можно заразиться всем, чем угодно. Они переносят определенный набор заболеваний, причем, характерный именно для каждого отдельного насекомого или другого кровососущего. Важно, чтобы в их организме возбудитель заболевания мог сохраняться. Поэтому заранее сказать, кто из кровососущих насекомых может переносить, скажем, оспу обезьян, невозможно. Пока кровососущие беспозвоночные, которые бы могли передавать вирусы, родственные этому, не известны.

МОШКИ ПРОТИВ КОМАРОВ: ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ?

Год от года на природе заметно то больше комаров, а то – неприятно и больно кусающих мошек, которые, при своем крошечном размере, берут количеством и могут неприятно подпортить отдых на природе, да и работу на грядках.

На самом деле, мошки – своеобразные родственницы комаров и тоже относятся к отряду двукрылых насекомых. Не смотря на свои крошечные размеры – 2-3 миллиметра, кусаются они достаточно сильно. Есть еще и мокрецы, они похожи на мошек, но еще меньше, всего около миллиметра в размере. К счастью, эта мелочь не очень выдерживает ветер и атакует чаще в спокойную погоду.

- Периодические колебания численности характерны для насекомых. Обычно это зависит от погодных условий. Личинки комаров развиваются в воде, причем им подходит не всякий пруд, а лучше тот, в котором нет рыб, чтобы их не съели. Это могут быть небольшие болотца и лужи, которые простоят 2 – 3 недели по весне, чтобы из личинок уже появились комары, - говорит ученый. - А дальше многое зависит от того, сколько зимой было снега, с какой скоростью он таял, как долго стояли лужи, было ли дождливым лето. Если лето сухое, то все весенние лужи высохнут, и новым партиям комаров просто негде будет развиваться. И к середине лета их будет совсем немного.

Пик численности комаров обычно приходится на вторую половину июня. В июле уже держится постоянное число кровососов, а если жара и засуха, то и в июле комары могут перевестись.

А вот личинки мошек любят реки и ручьи, так что их численность не так сильно колеблется год от года и мошки с усердием могут атаковать вас каждое лето, если дача расположена вблизи подобного водоема.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРОВОСОСОВ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?

- К великому сожалению, блох, например, действительно можно использовать как переносчиков опасных болезней, разводить их в лаборатории с целью распространить заболевание на определенных территориях, - говорит Вадим Марьинский. - Такие эксперименты проводились во время Второй мировой войны японскими исследователями на территории Маньчжурии. Тогда, по некоторым данным, выводили особо опасные штаммы бактерий чумы, массово заражали ею блох в лаборатории и начиняли ими так называемые «чумные бомбы».

Блох помещали в фарфоровые емкости, рассчитанные на поддержание жизнедеятельности насекомых, а затем планировали различными способами по воздуху доставлять их на территорию США и сбрасывать там с расчетом на то, что блохи при падении выживут и распространят чуму на больших территориях. Судя по всему, эксперимент не пошел. Если и были пробные партии, то оказалось, что очень сложно рассчитать эффект, который могут произвести эти чумные бомбы, но сам факт в истории запомнился.

Понравился подкаст? Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!