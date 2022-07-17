Главный онколог Минздрава назвал три правила, чтобы снизить риск рецидива рака

Регулярные обследования - одна из возможностей избежать рецидива онкологии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ РЕЦИДИВА РАКА

- Опасность рецидива в том, что до определенного момента он может протекать бессимптомно, - поясняет в своем официальном телеграм-канале главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн. И перечисляет симптомы, которые могут чувствовать пациенты - нередко такие признаки путают с последствиями сильного стресса, перенесенного ковида, переутомлением и с другими заболеваниями.

О рецидиве могут сигналить:

- снижение веса,

- слабость и быстрая утомляемость,

- изменения стула, аппетита,

- повышение температуры,

- появление признаков интоксикации: потливость, озноб, зуд,

- воспаление лимфоузлов.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РИСК РЕЦИДИВА РАКА

Произойдет ли рецидив в том или ином случае, на 100% спрогнозировать трудно, отмечает академик Каприн. При этом есть закономерность: чем раньше была диагностирована болезнь первоначально и начато лечение, тем ниже риск рецидива в будущем. «В целом, вероятность рецидива зависит от формы опухолевого процесса и гистологического типа опухоли, проведенного лечения, стадии заболевания, локализации опухоли», - поясняет врач.

Наблюдения показывают, что:

- некоторые виды опухолей не метастазируют, поэтому риск рецидива довольно низкий. К таким заболеваниям относятся, в частности, рак щитовидной железы и базалиома кожи;

- другие виды рака, наоборот, отличаются высокой частотой рецидивов. «Например, глиобластома, крайне агрессивная опухоль головного мозга. Она почти всегда возвращается несмотря на проведенное лечение, - описывает доктор Каприн. - Также к часто рецидивирующим относят некоторые виды рака яичников, мочевого пузыря, саркому мягких тканей, рак поджелудочной железы»;

- вероятность рецидива зависит от возраста пациента и сопутствующих заболеваний.

И еще очень важную роль играет образ жизни и соблюдение медицинских рекомендаций, подчеркивает врач.

ТРИ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ УГРОЗУ

От рецидива рака, как и от самого рака, защититься на 100% невозможно, признает главный онколог Минздрава. Но есть рекомендации, которые позволяют минимизировать эти риски.

1. Проходить регулярные профилактические осмотры.

Это главное и основное правило, которое должен соблюдать каждый пациент неукоснительно, даже если его ничего не беспокоит, подчеркивает академик Каприн.

Сроки прохождения медосмотров определяются так:

- при 1 и 2 стадии рака, как правило, обследования и консультации назначаются раз в 6 месяцев первые 5 лет после завершения лечения. Затем 1 раз в год;

- при 3 и 4 стадиях контрольные обследования выполняются каждые 3 месяца в первый год после проведенного лечения, затем раз в 6 месяцев. «Список обследований в таком случае значительно шире. Игнорировать эти предписания не допустимо. В ходе контрольной проверки врач не только определяет наличие жалоб у пациента, но и может заподозрить любые изменения в организме. В случае рецидива это поможет своевременно начать и провести эффективное лечение», - поясняет доктор Каприн.

2. Здоровый образ жизни.

- Старайтесь питаться сбалансированно, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества.

- Основу здорового рациона должны составлять овощи и фрукты, уточняет врач.

- Следите за поддержкой нормального веса, водного баланса, откажитесь от вредных привычек, постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации.

3. Физнагрузки.

- Многочисленные исследования показывают: поддержание физической активности после завершения лечения необходимо, - подчеркивает главный онколог Минздрава. Андрей Каприн перечисляет, как конкретно это влияет на организм:

- поддерживается работа иммунной системы, которая может серьезно пострадать во время лечения, особенно при химиотерапии;

- снижается уровень сахара в крови, секреция инсулина, уровень фактора роста опухолей.

Кроме того, физнагрузки помогают, пусть и на время, отвлечься от мрачных мыслей. При этом важно не перенапрягаться, предупреждает врач: «Рекорды ставить не нужно, перегрузки совсем ни к чему. Это может быть легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому».

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Не буду лукавить, лечение рецидива сложнее. Хотя бы потому, что протекает этот процесс, как правило, агрессивнее и стремительнее, - признает практикующий врач-онколог Андрей Каприн. - Но отчаиваться не стоит! Наука не стоит на месте, и сегодня мы научились справляться с повторным процессом так же успешно, как и с первичной опухолью».