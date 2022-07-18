Государственные женомужи, чувства Малахова, артист и дантист

Президент США Байден в ходе своего арабского визита сообщил: «Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке». Фото: REUTERS

ПРО «ЧТИМЫЙ ЭГОИЗМ АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ»

Говоря на нынешнем (правда, уже скорее вчерашнем) жаргоне, «Соединенные Штаты продолжают отжигать не по детски». Президент США Байден в ходе своего арабского визита сообщил: «Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке». Спутав написанное ему на бумажке selflessness (самоотверженность) и selfishness (эгоизм). Но такие ляпсусы нередки в истории. В середине XIX в. газета «Киевский телеграф» допустила даже более соблазнительную путаницу, но исправилась: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, читай - оптимисты».

«ПОСМЕЮТСЯ И ПЕРЕСТАНУТ»

Немалый оптимизм по случаю Дня взятия Бастилии проявили и государственные женомужи Соединенных Штатов (см. фото). На прием во французское посольство явились в дамском платье и в туфлях на каблуках адмирал-трансгендер Рейчел Левин и другой женомуж, до чрезвычайности схожий с украинским политологом В. Н. Ковтуном. Поскольку Ковтун давно уже не появляется на вечерах у В. Р. Соловьева, все решили, что теперь он оскопился и делает успешную карьеру в США. Однако ошиблись, то был не Ковтун, а зампомощника министра ядерной энергетики Сэмюэль Бринтон.

Трансгендерный 65-летний адмирал США Рейчел Левин (на фото - в форме) когда-то был обычным мужиком, но теперь перековался. «Подружка» рядом - зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон (34 года). Фото: СОЦСЕТИ

Но такая экстравагантность и даже, как сказал бы С. В. Лавров, аррогантность*, может быть основана на глубоком расчете. Что отмечено в осетинском нартском эпосе**.

Сатана (ударение на втором слоге) решила стать женой своего брата, знатного нарта Урузмага. Тот смущался, думая, как он появится перед обществом, узнавшим, что он переспал с сестрой. Но хитрая Сатана нашла способ его успокоить. Она усадила Урузмага верхом на осла задом наперед и предложила ему так проехать несколько раз по родовому селу нартов. В первый раз поездка Урузмага вызвала усмешки, во второй раз его проезд задом вызвал уже меньшее удивление. В третий же раз поведение Урузмага не вызвало никакой реакции. Тогда Сатана сказала Урузмагу: «То же самое будет и с нашей женитьбой: посмеются и перестанут».

Единственное, что не ясно, кто в случае с Байденом и адмиралом-трансгендером выступает в роли Сатаны. Вероятно, об этом знает также возводящий свой род к нартам знатный экономист и политолог Гуыриаты Мараты фырт Сергей (С. М. Гуриев).

ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПОПКОРН

Такой способ приучения публики к своей оригинальности практикует и телеведущий А. Н. Малахов. Его бывший сотрудник сообщает: «Андрей Малахов - норм. чел. Когда на «России 1» он стал владельцем собственного продакшена, он проявил себя и как достойный руководитель. Он был внимателен к редакторам и корреспондентам и заботился об атмосфере в коллективе. Малахов любит современное искусство и водит сотрудников на выставки. Однажды Малахов сводил сотрудников в кино и угощал их попкорном с трюфелем».

Прежде телеведущего обвиняли в извращенности чувств. Трюфельный попкорн в самом деле извращенность, и немалая, но к ужасным порокам отношения не имеющая.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗУБЫ

Так и киноартист А. В. Панин, прежде в своем неистовстве плотски познававший собак, а потом уехавший в Испанию в знак протеста против политики режима, теперь тоскует по родине и рисует российский быт даже в более розовых красках, нежели он того заслуживает. При испанских кино-съемках Панину выбили зуб, и теперь он шепелявит: «В России свои стоматологи сделают бесплатно. А здесь за имплант жаба душит платить». Прямо как в песне: «В строю стоят российские дантисты,/Своей великой родины сыны».

Вообще-то и в России импланты устанавливаются за деньги, порой немалые. Возможно, кастильским стоматологам присуще особое рвачество, но и альтруизм отечественных дантистов не надо преувеличивать, как бы ни снедала тоска по родине.

ПЕРЕДРЯГИ ВОКРУГ ДРАГИ

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо - не менее вдохновенный артист, чем А. В. Панин, и, возможно, по силе своего художественного дара даже превышающий его. Когда премьер Марио Драги собрался покинуть Квиринальский дворец, Ди Майо написал с дантовской силой: «Глава МИД Италии Ди Майо прокомментировал ситуацию с премьером Драги: «У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги».

Путин тут, ясное дело, царь Ирод, Драги - Иоанн Креститель, но кто же Иродиада? Глава МИД Италии этого не разъяснил. Разве что он имел в виду Д. А. Медведева, исполняющего танец семи покрывал.

Впрочем, мэры крупных городов Италии в связи с прискорбными обстоятельствами исполнили хор из пролога к опере «Борис Годунов»:

«Ах, на кого ты нас покидаешь, отец наш,/Ах, на кого ты нас оставляешь, родимый!/ Смилуйся, смилуйся, боярин батюшка!» Так что, возможно, дантовские строки «Италия, раба, скорбей очаг,/В великой буре судно без кормила,/ Не госпожа народов, а кабак (в подлиннике bordello)» тут не оправдаются.

*Аррогантный - самоуверенный, преувеличивающий свои возможности.

**Нартский эпос - эпос, бытующий у ряда народов Северного Кавказа, в основе его - сказания о приключениях героев-богатырей.