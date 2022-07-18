Из 3500 опрошенных 36 процентов не согласны на ревакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость ковидом во всем мире и России неуклонно растет. ВОЗ призывает носить маски, а вирусологи предупреждают, что в августе стоит ждать очередного всплеска заболевших и госпитализаций. Мало того, по Европе начал шествие очередной подвариант «омикрона», который совсем не боится вакцин: ВА.2.75 прозвали «кентавром».

Но судя по всему, россиян ни кентавры, ни другие ковидные «звери» уже не волнуют.

Как выяснил сервис SuperJob, ревакцинироваться от коронавируса готовы лишь 40 процентов россиян, которые были привиты полгода назад или ранее. Ожидаемо, что чаще других готовы пойти на очередную прививку люди старше 45 лет. Менее ожидаемо, что среди согласных на повторную вакцинацию больше мужчин (44 процента против 31 у женщин)...

Из 3500 опрошенных 36 процентов не согласны на ревакцинацию. Но по разным причинам: кого-то перестали заставлять на работе, кто-то недавно переболел и уверен в наличии антител. Кто-то решил отложить прививку на осень.

Между тем, мнение специалистов едино: единственная действенная защита сейчас — ревакцинация. Она позволяет создать необходимую иммунную прослойку и не позволить вирусу мутировать дальше. Согласно рекомендациям Минздрава, бустерную прививку, которая призвана усилить иммунитет и подстегнуть выработку антител, можно делать любой вакциной.

Мало того, «качество антител после ревакцинации может улучшиться», - приводит слова директора Центра глобальной вирусологической сети, советника ВОЗ Константина Чумакова ТАСС. То есть такие антитела смогут защитить нас не только от старых, но и новых штаммов ковида.

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И новые данные: самый частый симптом — боль в горле

Если раньше ковид отнимал у нас обоняние и осязание, то сейчас все больше похож на обычное ОРВИ. Так по данным приложения Zoe COVID, боль в горле выходит на первый план, пишет Sky News.

На втором месте — головная боль, на третьем — заложенность носа. Следом за ними, как чуть менее распространенные, но все равно частые — кашель (с мокротой и без), хриплый голос, чихание. Также, уже стандартно для ковида (да и для любого вирусного заболевания), людей преследуют усталость и мышечные боли. Лихорадка (температура, озноб), одышка, потеря обоняния были только у 10 процентов недавно заболевших.

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор говорит, что «если у вас есть какие-либо симптомы простуды в данный момент, скорее всего это ковид».

А доктор Дэвид Набарро, представитель ВОЗ по ковиду, говорит, что «коронавирус стал слишком умным для нас: он пробивает нашу иммунную защиту и поэтому заболеваемость растет».