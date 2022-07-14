Ковид возвращается: ждать ли введения ограничений и новой волны в начале августа

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, ждать ли в России высокой волны коронавируса в начале августа Фото: Иван МАКЕЕВ

«Уровень смертности пугает» - с таким посылом Всемирная организация здравоохранения призвала весь мир вернуться к масочному режиму. О необходимости носить маску – хотя бы в общественных местах – напомнил и Роспотребнадзор. У нас в стране, как и во всем мире, суточный прирост заболевших ковидом тоже стал ощутимо больше. К 13 июля показатель заболеваемости увеличился на 8,2% по сравнению с предыдущей неделей и сейчас на 6% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Важно, что в России и мире по-прежнему лидирует вариант SARS-CoV-2 «омикрон». К счастью, возврата к вызывающему тяжелое течение варианту «дельта» не произошло, хотя некоторые эксперты и не исключают эту возможность в перспективе.

Причиной увеличения заболевших стали новые подвиды «омикрона» ВА.4 и ВА.5, которые дали небывалый всплеск коронавирусной инфекции в Европе и Америке.

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» относят 3,8% от общего количества выделенных штаммов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86% к геноварианту «дельта» — 1,21%.

ЖДАТЬ ЛИ В РОССИИ ВЫСОКОЙ ВОЛНЫ

Насколько опасны варианты «омикрон» ВА.4 и ВА.5 и стоит ли нам ждать новой волны коронавируса в России, kp.ru спросил у профессора – вирусолога, научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

- Думаю, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире в ближайшее время будет составлять 1 миллион – 900 000 тысяч случаев в день, но это практически пик роста. Варианты «омикрон» ВА.4 и ВА.5 не отличаются по своим летальным свойствам (способностью приводить к смертельному исходу, - прим. ред.) от варианта ВА.2, который сейчас наиболее распространен в России, хотя они более заразны. Говорить о том, что на нас надвигается большая новая опасность неправильно, - говорит вирусолог.

Рост заболеваемости в России ожидается до конца июля – начала августа, но вряд ли это будет большой всплеск.

- Считать, что мы снова вернемся к зимнему периоду, когда были заоблачные цифры зараженных, у нас и 200 000 случаев в сутки, а по миру 3,5 миллиона – не стоит. Надеюсь, что мы к этим цифрам не вернемся, - добавил Анатолий Альтштейн.

Прививки и антитела переболевшего незначительно снижают вероятность заболеть снова. Зато вакцины по-прежнему хорошо защищают от тяжелого течения болезни и самого неблагоприятного смертельного исхода.

СМЕРТЕЙ ВИРУС ВЫЗЫВАЕТ МЕНЬШЕ, НО ОНИ ЕСТЬ

- Сам вирус понемногу меняется, меняется его опасность для человека, способность вызывать смерти. В первые месяцы пандемии летальность уханьского варианта коронавируса была в среднем 5% - 6%, в некоторых странах достигала 15%. Потом смертоносность снижалась, да и медицина тоже приспособилась лечить людей. В конце прошлого года летальность была уже на уровне 1,5% (вариант «дельта»). А у «омикрона» она стала падать довольно быстро, до уровня 0,35% – 0,4%. В последний месяц умирает лишь 0,25% заболевших, - говорит Анатолий Альтштейн.

БОЛЕЕМ МЯГЧЕ, НО ПРИВИВАТЬСЯ НАДО

Заболевание, которое вызывают варианты «омикрон» ВА.4 и ВА.5 в целом протекает мягко, однако эксперт отмечает, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями все же могут болеть тяжело. И смертельные случаи по-прежнему есть, хотя их и меньше, чем было при варианте «дельта». С декабря и по настоящее время в мире от ковида умерло около 1 миллиона человек.

- Для защиты стоит носить маски в общественных местах и хорошо бы – всем, но я отлично понимаю, что это мое благое пожелание, далекое от реальности. Более реалистично – вакцинироваться и ревакцинироваться, если с момента прививки прошло более 6 месяцев, - говорит Анатолий Альтштейн.