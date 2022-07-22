Роман Мадянов: «Если согласишься сниматься в ситкоме - получишь клеймо, которое ничем потом не смоешь»

Актер Роман Мадянов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Этот фильм - проект студии СТВ и продюсера Сергея Сельянова. В прошлом году они предъявили публике «Конька-Горбунка», собравшего в прокате сильно больше миллиарда рублей. А сейчас снимают в двадцати километрах от Тобольска кино по классическому сюжету о Емеле, который большую часть жизни провалялся на печи, а потом встретил волшебную щуку (в фильме она быстро принимает облик прекрасной девушки Василисы в сверкучем, из чешуи, платье). Емеля, однако, на нее не смотрит: он мечтает жениться на царской дочери Анфисе.

Этот самый царь управляет небольшим и небогатым сказочным государством. А в свободное время очень любит плотничать и вообще что-нибудь мастерить своими руками (даже корону сам себе изготовил из дерева).

- У меня вот сегодня уже десятый съемочный день, - рассказывает в перерыве журналистам играющий царя Роман Мадянов. - Десять дней мы живем в этой прелести, вид на Иртыш просто умопомрачительный. А местные мне говорят, что лето – ерунда, вот зимой здесь сказка… Еще и совершенно уникальный Абалакский монастырь рядом - для людей верующих это абсолютно паломническое место. Не исключаю, что мы с женой приедем в Тобольск еще раз, туристами. Пусть ненадолго, на пару дней.

А пока - совершенно нерабочая атмосфера: хочется пойти на рыбалку, а тебе говорят - иди на съемку. И будят тебя с утра не петухи, а рация на площадке: «Бе-бе-бе!..» Орут же все…

- Вы фанатичный рыбак. Успели порыбачить здесь, на Иртыше?

- Нет, не успел. Тут погода менялась, несколько дней лил дождь. Я даже удочек не брал. Но рыбку мне в ресторане готовят вкусно.

«МНЕ ХВАТИЛО КОЛОБКОВА В «СОЛДАТАХ»

- Почему вы согласились играть царя в «По щучьему веленью»?

- Это же сказка, чего тут выяснять-то! Если тебе ее предлагают, а ты отказываешься, ты не артист, а идиот какой-то, наверное. Это же одно удовольствие. Я еще в 90-е все удивлялся: почему сказки никто не снимает?..

- Российское кино часто ругают за то, что оно не хочет говорить о проблемах современности, о том, что болит сейчас, а все пытается спрятаться в прошлое. Может, о современности можно говорить в жанре сказки?

- Наверное. Сказка, особенно для взрослых - уникальный жанр. Там можно сказать очень о многом… Но вообще я не знаю универсальных рецептов, которые помогли бы нашему кино. В советском кинематографе была жесточайшая цензура, все запрещали, но при этом появлялись очень свободные и умные фильмы, которые сразу уходили в народ. А когда в 90-е все внезапно разрешили, сказали: «На, говори все, что хочешь!», вдруг так получилось, что сказать-то и нечего… Конечно, и тогда выходили хорошие фильмы, и сейчас выходят, но в массе мы все чего-то ищем, находим, быстро этим наедаемся и идем дальше.

Роман Мадянов о съемках: "Это же одно удовольствие. Я еще в 90-е все удивлялся: почему сказки никто не снимает?". Фото: СТВ

- В интервью вы часто говорили, что не хотите и не будете сниматься в ситкомах. Хотя ваши коллеги - Любовь Полищук, Борис Клюев - снимались, и у них получались очень яркие образы. Почему вам это так неприятно?

- Ситком – формат, к которому надо быть готовым. Если ты серьезный артист, тебе надо принимать очень серьезное решение, соглашаясь на него. Это вещь такая…

- Энергозатратная?

- Нет, дело даже не в этом. Во-первых, съемки идут в адском режиме. Это завод. Пять дней подряд, с понедельника по пятницу, ты появляешься на площадке в восемь утра, а в 20.00 тебе говорят: «Спасибо, съемка окончена». Ты едешь домой, и что успеваешь? Поужинать. А пойти с друзьями пивка попить? Ты же с ними на час-полтора зависнешь, а рано утром надо снова ехать на площадку… И так на протяжении 8 месяцев, причем это только один сезон ситкома. Все это время над тобой висит колоссальная ответственность перед коллегами - если ты не справляешься, начинаешь болеть, ты подставляешь всю команду. Значит, надо себя держать в другой физической форме, вести другой образ жизни…

А во-вторых, согласившись играть персонажа в ситкоме, ты автоматически получаешь клеймо, от которого избавиться потом будет очень сложно. Ничем не отмоешься. Не то, что ты будешь играть плохо - ты будешь играть хорошо, и все-таки… Нет, мне хватило Колобкова в «Солдатах» (этот образ в какой-то момент «прилип» к Мадянову, некоторое время широкая публика его воспринимала в основном как Колобкова. - Ред.). «Солдаты» - не классический ситком, а просто большой телевизионный сериал. Я его прошел, я смог. Но там между съемками хотя бы можно было дышать - я умудрился не только на Колобкове зависнуть, все-таки еще и другие картины выпускал, и сериалы, и не сериалы.

ШИКАРНЫЙ КЛУБОК ЮБИЛЕЕВ

- Вы как-то сказали: «Актер на площадке — как атомный реактор. Он начал настраиваться и включаться в съемочный процесс с момента, как проснулся, и настройка эта продолжается, пока он собирается на съемку, едет в машине…» Ну, а потом выпускает на площадке энергию. Приходится очень сильно выкладываться, а потом долго восстанавливаться. Здесь вам легко работается? Или сказочный царь - не та тяжелая роль, которая требует напряжения всех сил?

- Актерская профессия вообще тяжелая, между нами, девочками. В любом случае, это напряжение, это концентрация. И ожидание. Непросто бывает сидеть целый день с приклеенной бородой, и ждать, когда начнут снимать. То солнце зашло за тучи, то еще что-то не получается - и так иногда часами… Я не ругаюсь, не ропщу, не дай бог, это моя работа. Но это тяжело. Тем не менее, усталость, которая приходит после этих съемок, она такая… хорошая.

Роман Мадянов на съемках фильма "По щучьему веленью". Фото: СТВ

- В «Википедии» про вас безапелляционно написано: «Характерный актер».

- Серьезно? В «Википедии» есть про меня? А что они про меня написали, хорошо написали?

- Хорошо. Да все знают, что вы один из лучших российских характерных актеров. Но у вас не было желания сыграть не характерную, а центральную драматическую роль? Если говорить о царях - Лира, или Клавдия?

- Центральная драматическая роль?.. Не знаю. У меня есть театр, у меня есть кино. В этом году - шикарный клубок юбилеев. Мне 60 лет, 50 лет я снимаюсь в кино, 40 лет играю в театре, 30 лет с женой. Чего мне еще надо?.. Я еще в юности мечтал: вот хотя бы солдата Швейка сыграть… И вот в 1980 году поступил в ГИТИС, а в 1982-м сыграл на сцене Швейка. Был роскошный спектакль. И что - на этом карьеру заканчивать, что ли? Я играл Шекспира, когда учился, в отрывках - и Ричарда III, и все, что полагалось. Но не всякий артист по складу своего характера, по таланту, по имиджу, по энергетике подходит на знаменитые роли, которые существуют в мировом репертуаре. Если я не тяну на героя-любовника, зачем мне пыжиться и лезть туда, куда мне заказан вход? Надо стараться выжать максимум из того материала, который к тебе приходит. У 200 с лишним ролей, в некоторых проявлялись и короли Лиры, и Макбеты, причем такое случалось очень часто… Так что меня в этом плане все устраивает.