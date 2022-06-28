«В Емеле есть что-то от Джека Воробья»: Создатели «Конька-Горбунка» снимают в Сибири сказку «По щучьему веленью»

В отличие от «Конька-Горбунка», чуть менее чем полностью нарисованного на компьютере, в фильме про щуку большинство сцен будут «натуральными», как в советских киносказках. Фото: Компания СТВ

ПЕЧКА КАК НЕБОЛЬШОЙ АВТОБУС

Компания СТВ и лично продюсер Сергей Сельянов собаку съели на сказках: именно они выпускают бесконечный мультсериал про трех богатырей и Ивана Царевича и Серого Волка, а в прошлом году предъявили публике «Конька-Горбунка», собравшего в прокате сильно больше миллиарда рублей. Сейчас они снимают «По щучьему веленью» - фильм по классическому сюжету о Емеле, который большую часть жизни провалялся на печи, а потом встретил волшебную щуку. В киноверсии она обернется прелестной и немного дерзкой девушкой и предложит юноше исполнить любые три желания. Два из них герой триумфально профукает, потратив на пустяки. А между тем у него далеко идущие планы - он хочет жениться на царской дочери Анфисе. Чтобы как-то отбояриться от настойчивого соотечественника Емели, она придумывает для него задания одно сложнее другого: то добыть скатерть-самобранку, то отправиться в царство мертвых к Кощею.

Настоящая ездящая печка, способная развивать скорость 50 км/ч. Фото: Денис КОРСАКОВ

Действие, надо заметить, разворачивается в небольшом и небогатом сказочном государстве, царь которого (Роман Мадянов) очень любит плотничать и вообще что-нибудь мастерить своими руками (он даже корону сам себе изготовил из дерева). В качестве этого государства на экране выступит туристический комплекс невдалеке от Тобольска, на фантастически красивом берегу Иртыша, в двух шагах от Абалакского монастыря. «Здесь ощущение другой жизни» - говорит про местную природу исполнительный продюсер Наталья Смирнова. В самом туркомплексе гостиничные здания стилизованы под сказочную древность (исполнители главных ролей в них просто живут, чтобы далеко не отходить от площадки - фактически из спальни отправляются прямо на грим). Но эти сооружения дополнены специально выстроенными для фильма декорациями - и получается целый город, с деревянным царским дворцом и с торговой улицей, где над бревенчатыми ларьками висят вывески типа «Леденцы», «Пряники», «Платки», «Ткани», «Бусы»…

Емелю играет 27-летний Никита Кологривый Фото: Денис КОРСАКОВ

Конечно, фокусы с рыбой, превращающейся в красавицу (и наоборот), с волшебной скатертью, с кощеевым царством или с привидениями (а они в фильме тоже будут) организуют при помощи компьютерной графики. Режиссер картины Александр Войтинский благодаря той же графике лично изобразит кота Баюна (по породе - манула). Войтинский сначала просматривал других актеров на эту роль, но так эмоционально показывал им, как должен двигаться кот, что в конце концов его движения и выражение лица и стали основой для этого образа.

Действие, надо заметить, разворачивается в небольшом и небогатом сказочном государстве, царь которого (Роман Мадянов) очень любит плотничать и вообще что-нибудь мастерить своими руками. Фото: Компания СТВ

Но все-таки, в отличие от «Конька-Горбунка», чуть менее чем полностью нарисованного на компьютере, в фильме про щуку большинство сцен будут «натуральными», как в советских киносказках. Настоящая ездящая печка, способная развивать скорость 50 км/ч («она как небольшой автобус» - глубокомысленно замечают техники, помогающие ей с грохотом передвигаться по площадке). Настоящие речки и леса - их снимают не только в Тюменской области, но и в Пермском крае. И это технически очень сложно. «Издали - прекрасный пейзаж, а вблизи - топь», - рассказывает Войтинский. - «Тут люди летом начинают строить дороги, а потом машина проваливается в болото, и надо ждать зимы, когда все застынет и можно будет вырезать огромный кусок льда вместе с трактором… В лесах нет людей и человеческого жилья на тысячу километров вокруг. Даже просто добраться до места очень сложно. И контролировать все это очень тяжело, но на актеров это как-то действует, они проникаются: это жизнь, такое не придумать».

В качестве этого государства на экране выступит туристический комплекс невдалеке от Тобольска, на фантастически красивом берегу Иртыша, в двух шагах от Абалакского монастыря. Фото: Компания СТВ

«ЕСЛИ ТЫ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СКАЗКИ - ТЫ НЕ АКТЕР, А ИДИОТ КАКОЙ-ТО»

Емелю играет 27-летний Никита Кологривый («Подольские курсанты», «Девятаев», сериалы «Жиза», «Чикатило», «Оффлайн»). Он бегает по площадке босиком, в льняном костюме сказочного пейзанина. Костюм сильно оверсайз (как объясняет художник по костюмам, персонаж родился в бедной семье, где вся одежда переходит к детям по наследству). Александр Войтинский говорит, что в Никите его подкупило то, что он - самородок, прирожденный артист, у него есть личность, которая привлекает внимание и вызывает доверие.

Он бегает по площадке босиком, в льняном костюме сказочного пейзанина. Костюм сильно оверсайз Фото: Денис КОРСАКОВ

- А ваш Емеля - дурак? - спрашивают у актера журналисты.

- Не думаю. Мне вот хочется, чтобы каждый парнишка в кинозале узнал в Емеле себя. Да, он совершает всякие шалости детские, но не из слабоумия: он мечтатель, русский обычный парень, живущий в сложных условиях и мечтающий о красивой жизни. Мне кажется, сейчас это сплошь и рядом. В нем есть что-то от Джека Воробья, он выдумщик, авантюрист. Любит стрессовые ситуации и чувствует себя в них как рыба в воде - он вообще-то быстро соображает.

- Вам здесь уютно?

- Очень уютно. Я сам сибиряк, из Новосибирска, с Оби, а здесь Иртыш. Ну и к тому же я вырос в деревне. Мы живем в деревянной гостинице, через неделю начало казаться, что я могу из нее выйти - и с ходу корову подоить…

Снимаются сцены, содержание которых нельзя пересказывать (потому что они из финала фильма, и получится спойлер). Скажем так, на площадке присутствуют почти все ключевые персонажи: кроме Емели, это хорошая девушка Василиса, она же щука (в сверкучем платье из чешуи), условно плохая царская дочь Анфиса (в черном платье с гигантским кринолином), собственно царь, небольшая группа стрельцов, а также простые граждане сказочного мира. Выдающегося актера Романа Мадянова спрашивают, почему он согласился играть в этом фильме царя, а он отвечает:

- Это же сказка, чего тут выяснять-то! Если тебе ее предлагают, а ты отказываешься, ты не артист, а идиот какой-то, наверное. Это же одно удовольствие. Я еще в 90-е все удивлялся: почему сказки никто не снимает?.. У меня вот сегодня уже десятый съемочный день, мы живем вот в этой прелести, вид из ресторана просто умопомрачительный. Совершенно нерабочая атмосфера: хочется пойти на рыбалку, а тебе говорят - иди на съемку. И будят тебя с утра не петухи, а рация на площадке: «Бе-бе-бе!..» Орут же все…

Снимаются сцены, содержание которых нельзя пересказывать. Фото: Компания СТВ

Что касается актрис, они готовились к своим ролям, пересматривая классические фильмы. Причем и Мила Ершова, которая играет Щуку-Василису, и Алина Алексеева, играющая Анфису, смотрели много картин с Мариной Нееловой. Алина, например, специально посмотрела «Старую, старую сказку», - но в целом, изучали и драматические, и мелодраматические нееловские роли.

Героиня Алексеевой, царевна, по логике вещей должна бы быть злодейкой, но, кажется, и актриса, и режиссер склонны оправдывать ее милые девичьи заскоки. «Она очень амбициозная особа, претендует на самое-самое лучшее. И я считаю, небезосновательно, хотя кое-кто в этой сказке с ней не согласен. Ее намерения очень ясны: девочка хочет простого женского счастья. Быть царицей, чтобы было много денег, еды, прислуги, путешествий… Базовые установки ясны. Проблема только в Емеле».

Что касается актрис, они готовились к своим ролям, пересматривая классические фильмы. Фото: Компания СТВ

Александра Войтинского удается отловить с трудом, только после того, как смена закончена, камеры убраны, а массовка, разоблачившись, расселась по автобусам и укатила восвояси. В сущности, Войтинский снимает сказки всю жизнь. «Черная молния», первые «Елки», «Призрак» с Федором Бондарчуком и «Дед Мороз: битва магов» с ним же - все это были сказки, пусть обычно городские и современные. Он говорит, что считает их самым главным жанром в искусстве.

В прокат фильм «По щучьему веленью» выйдет в 2023 году. Фото: Денис КОРСАКОВ

- Драмой мне пришлось заняться один раз, недавно - я снял второй сезон «Метода», и это была драма на сто два килограмма… Я не то что не люблю этот жанр, но в целом он взрослый и тяжелый. Сказка гораздо лучше меняет мир. Это процесс медленный, но все-таки что-то передается зрителям, взрослым и особенно детям. Они воочию убеждаются, что какие-то вечные ценности работают, помогают побеждать. И на несколько шагов сдвигаются в сторону этих ценностей… Емеля в фильме начинает свой путь ребенком, он рассчитывает, что есть папа, который все сделает за него, есть печка, на которой можно лежать, и все как-нибудь само склеится. А потом понимает, что нет - есть только две руки, две ноги, голова и сердце, и ты должен идти вперед. Мне кажется, это очень важные мысли.

В прокат фильм «По щучьему веленью» выйдет в 2023 году.