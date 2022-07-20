Без паники: на колбасу и кофе нам хватит

Когда появляется возможность изнутри заглянуть на современное производство, ее не стоит упускать. Это всегда удивительно. Интересно понаблюдать безукоризненную работу высокотехнологичных механизмов, которые заменяют теперь тяжелый физический труд людей, цеха, где все происходит будто бы само – словно в фантастических фильмах про будущее планеты. Но нет – это наши дни, и нам посчастливилось своими глазами лицезреть результаты блестящей инженерной мысли. Особенно в свете тренда на здоровое и правильное питание любопытно посмотреть, как, кто, из чего производит еду, которую мы каждый день покупаем в ближайших к дому магазинах и достаем потом из холодильников. А также, чтобы убедиться, что на полках всегда найдем свои любимые продукты, несмотря на западные санкции и сложности логистики.

В этот раз по инициативе популярной торговой сети мы с коллегами поехали в подмосковное Лыткарино на мясоперерабатывающий завод. С 2000 года предприятие известно как производитель и поставщик мясной и мясоконсервной продукции, а также специй и приправ. Его продукцию можно встретить на полках практически всех известных ритейлеров. В частности, в любой столичной «Пятерочке» вы найдете вареную колбасу в натуральной белковой оболочке «Молочную» собственного бренда «Мясная ферма» для окрошки, деликатесный «Сальчичон» под той же маркой - к праздничному столу, сосиски «Баварские», сардельки «Говяжьи оригинальные» или подкопченые для пикника (кстати, никаких ароматизаторов, тем более искусственных, не используется, коптят, как выяснилось, на натуральных ольховых опилках), свиную и говяжью тушенку – на случай похода или рыбалки и многое другое.

- Собственные торговые марки (СТМ) – стратегический приоритет для нашей торговой сети. Это безопасная продукция высокого качества по доступным людям ценам, - объясняет маркетолог Ольга Рознова. – Мы работаем с проверенными поставщиками и производителями - такими, как компания «Рузком» и ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод». Мы планомерно наращиваем долю товаров собственных торговых марок, чтобы в наших универсамах не осталось категорий, где бы они не были представлены. Для потребителя это тоже выгодно: товары СТМ значительно доступнее «брендовых» аналогов за счет отсутствия в их цене расходов на маркетинговые активности. Экономия получается весьма существенная. При этом товары СТМ нравятся нашим покупателя и получают положительные оценки: в нашем мобильном приложении более 90% товаров СТМ имеют средний балл 4,6 из 5 возможных.

О «хлебе насущном», то есть о колбасе

Перед тем, как попасть в заводские цеха, мы переоделись почти в скафандры, под маски, шапочки и перчатки спрятали бороды, волосы и разноцветные ногти, сняли украшения и несколько раз с ног до головы поэтапно продезинфицировались – чтобы исключить любую мало-мальскую возможность попадания инородных тел или инфекции в будущие продукты питания. С соблюдением санэпидемиологических норм и мер безопасности здесь строго. Даже в офисных коридорах не разрешают окна открывать – чтобы не залетела птица или насекомое. Про чистоту и климат-контроль в цехах и микробиологических лабораториях и говорить нечего.

В производственном цехе огромный ковш опускает крупные куски говядины и свинины в гигантскую чашу, где автоматически зараз с грохотом перемалывается 150 кг мяса и постепенно, по мере поступления других ингредиентов – специй, шпика, молока и яиц – и прохождения термической обработки, превращается в колбасу «Молочная» «Мясной фермы». Для фарша используется 100%-е мясо и натуральные ингредиенты (краситель и тот из свеклы). Неудивительно, что покупателям нравится вкус колбасы.

Виталий Жуков, замдиректора по технологии, провел нас и в соседнее термическое отделение. Показал, как рождаются гирлянды сосисок. Всего в этих цехах производится более 80 наименований различной мясной продукции.

А главный технолог консервного направления Елена Севастьянова сопроводила в сырьевое отделение, где происходит составление замесов для консервного производства. На наших глазах составлялась «композиция» для ветчины «Столичная». В смену производится до 100 тысяч банок, хотя на линии работает всего три человека. Вот до чего техника, как говорится, дошла. Готовые консервы отстаиваются 10-12 дней, проходят анализы, и только после этого проверенный продукт отправляется на реализацию.

Микроскопы «кусаются», а цены на сосиски нет

В заводской лаборатории, оборудованной приборами исследовательского класса, проверяется как сырье, так и готовая продукция. Параметров для оценки качества – масса. В том числе на «вязкость» и «кусаемость», что позабавило нас, не профессионалов в данном вопросе. Проверку на «кусаемость», то есть на разрез и текстуру, осуществляет тоже, конечно, точнейшая аппаратура, а не персонал. Некачественное сырье возвращается поставщику.

- Такое иногда случается, но в основном партнеры придерживаются наших требований и стараются им соответствовать, – комментирует ведущий инженер отдела контроля и качества Екатерина Томина. – Мы ориентированы на потребителя, поэтому в наших интересах работать с претензиями и устранять брак или недостатки.

Как нам объяснили, если какая-то специя или добавка исчезают с рынка, то с помощью тех же лабораторных приборов (спектрометра, например) из имеющихся монокомпонентов можно «сочинить» собственный аналог. В эпоху импортозамещения – это как раз то, что надо.

- Наш ассортимент СТМ насчитывает более 2 800 позиций и около 80 торговых марок во всех ценовых сегментах, - продолжает Ольга Рознова. - В текущих экономических реалиях товары первой необходимости по-прежнему играют важную социальную роль, тем более в категориях основных продуктов (вода, крупы, консервы), но мы уже наблюдаем рост наших марок в более высоких ценовых сегментах, а также в категориях, где прежде был слабо представлен СТМ – шоколад и конфеты, кофе, пиво, готовая еда и другие. Предприятия, которые прошли аудит специалистами торговой сети, допускаются к производству продукции под брендом «Мясная ферма». За последние три месяца эту продукцию купили более 6 млн человек, и доля торговой марки в общем обороте продолжает стабильно расти.

Свежий товар поставляется во все регионы страны.