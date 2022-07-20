Более 250 объектов дорожного хозяйства отремонтированы за два года в Хабаровском крае

Глава региона работает сразу по нескольким направлениям развития Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края

20 июля исполнится два года, как в должность главы Хабаровского края вступил Михаил Дегтярев. Жители региона сначала не понимали, как относиться к новому человеку на губернаторском посту и чего ожидать от его работы. Однако Михаил Дегтярев сразу принялся демонстрировать открытость и готовность к диалогу. Это позволило четко понять, что именно наболело у населения, и оперативно заняться решением проблем.

Благодаря умению главы региона вести диалог не только с населением, но и с представителями власти, Хабаровский край вновь стал точкой притяжения федеральных чиновников, а вместе с делегациями в регион потянулись и деньги. Таким образом, регион получил возможность разобраться с имеющимися проблемами и сформировать новые точки роста.

Одним из направлений, которое требовало и продолжает требовать пристального внимания, является дорожно-транспортное хозяйство. Регион нуждается в качественных дорогах, а также доступном передвижении по территории края и за его пределы.

Доступное передвижение становится возможным при наличии пригодного транспорта, пользоваться которым безопасно и комфортно. Что касается воздушных перевозок, то в 2021 году компанией «Хабаровские авиалинии» в лизинг были приобретены два воздушных судна «Л-410», а также удалось приобрести самолет «Ан-24Б». Край оказал в приобретении непосредственную финансовую поддержку. Насчет востребованности аппаратов переживать не стоит – для жителей северных районов продолжает действовать пролет по льготному тарифу (4500 рублей, для детей – 3000 рублей).

В 2021 году выполнена реконструкция части аэродромного комплекса, что включает в себя 14 из 55 стоянок воздушных судов, 17 % площади перрона, а также половину площади рулежных дорожек. Успешно завершено строительство двух аварийно-спасательных станций и вспомогательных объектов. В этом поспособствовали средства федерального бюджета в размере 10 миллиардов рублей.

Говоря о наземном транспорте, то в этом году в регион прибудут 13 новых автобусов марки ПАЗ. Транспорт успел хорошо зарекомендовать себя в плане надежности и проходимости, поэтому новые экземпляры будут направлены в нуждающиеся муниципалитеты: Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Амурский районы.

Состояние дорог – тема, которая никогда не выпадает из повестки обсуждения у людей разных профессий и возрастов. В 2021 году удалось привести в порядок более 140 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью более 130 километров. К концу текущего года Хабаровский край получит около 100 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения. Работы будут выполнены на совесть, так как ответственность за конструктивные элементы будет лежать на подрядчике в течение пяти лет. И если за этот срок начнут появляться трещины