ВКонтакте запустила vmoji — уникальные цифровые аватары для общения и самовыражения в виртуальном мире

Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновлённой версии приложения ВКонтакте

Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети. В июне появление функции анонсировал технический директор ВКонтакте Александр Тоболь во время ПМЭФ-2022, теперь она доступна широкой аудитории.

Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновлённой версии приложения ВКонтакте. Стикеры помогут самовыражаться в онлайне, чувствовать себя ближе к собеседникам, демонстрируя собственный стиль или чувство юмора. Делиться эмоциями с помощью персонального набора стикеров можно в чатах VK Мессенджера, историях и клипах, комментариях к публикациям ВКонтакте.

Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели ВКонтакте дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара. Если хочется дать волю фантазии или добавить нужные детали к образу, аватар можно настроить вручную либо отредактировать отдельные элементы — например, черты лица, оттенок кожи, причёску или одежду. В честь VK Fest, который пройдёт 23–24 июля в Санкт-Петербурге, Москве и Сириусе (Сочи), пользователи получат доступ к эксклюзивным цифровым футболкам фестиваля для своих персонажей.

Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно. Есть и платные премиум-функции: к примеру, можно дополнить образ особыми уникальными элементами.

ВКонтакте запустила vmoji

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Не так важно, звоните ли вы по видео, переписываетесь с собеседником в чате или сидите с ним в одной комнате — мы развиваем платформу таким образом, чтобы наши технологии стирали любые барьеры в общении и вы не чувствовали никакой дистанции, получая возможность полноценно выражать себя, свои эмоции, чувство вкуса. ВКонтакте много лет позволяет решать в виртуальном мире задачи, которые раньше были доступны только в офлайне, а теперь востребованы и привычны внутри социальной сети: знакомства, покупки, рабочие встречи, музыкальные мероприятия, просмотр кино. Мы не останавливаемся на реализации этих сервисов и готовы открывать людям новые сферы и дальше. Цифровой аватар станет ещё одним элементом, соединяющим онлайн с офлайном и расширяющим возможности, которые доступны благодаря интернету и эволюции современных технологий».

Новая функция показала свою востребованность ещё до публичного запуска: в июне ВКонтакте открыла для пользователей возможность подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании vmoji — его участниками стали более 400 тысяч человек, а количество ежедневно отправляемых vmoji-стикеров уже превышает 1,2 млн в сутки.